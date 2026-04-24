Dicas para harmonização de vinhos e carnes

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Carnes mais gordurosas pedem vinhos com maior acidez. Elmin / Adobe Stock

Atire a primeira pedra quem não gosta de um churrasco de domingo ao meio-dia em família. Além do encontro e do convívio, sempre tem a discussão sobre o ponto da carne, a clássica disputa da maionese “batida na mão” e a pergunta inevitável sobre quem lembrou dos legumes para a prima vegetariana.

Mesmo quem não come carne acaba gostando da função do churrasco. Isso acontece porque esses momentos envolvem muito mais do que o fogo aceso. O churrasco traduz a união, o tempo compartilhado e as histórias que voltam à mesa. E, se tiver uma taça na mão, melhor ainda.

Tem churrasco no meio da semana para ver jogo, tem churrasco a dois para colocar a vida em dia. A verdade é que qualquer motivo serve para acender a churrasqueira, ouvir o estalar da lenha e esperar aquela crosta dourada por fora, com a carne macia e suculenta por dentro. Mas e o vinho? Ele entra como coadjuvante ou pode ser protagonista?

Diferentes tipos de carnes

Se a ideia for harmonizar, o primeiro passo é olhar para a carne. Cortes mais gordurosos pedem vinhos com boa acidez, que ajudam a “limpar” o paladar. Já carnes mais suculentas e macias combinam bem com vinhos tintos de taninos mais presentes, criando equilíbrio entre a textura da carne e a sensação de secura do vinho.

Por isso fica a dica em cortes com mais gordura: vale apostar em tintos de regiões mais frias, como a Serra Gaúcha, a Toscana ou a Patagônia, que costumam ter acidez mais elevada. Já para carnes mais estruturadas, vinhos com taninos marcantes fazem bonito na taça.

Espumantes e brancos também têm seu espaço, especialmente pela acidez, mas quem está acostumando a consumir a bebida nesses momento sabe que os tintos ainda dominam o churrasco, seja por tradição ou pela temperatura de serviço, que conversa melhor com a comida quente que sai da brasa.

No fim das contas, talvez o churrasco seja mais um ritual do que uma equação de harmonização. Cada um tem seu ponto de carne preferido e por que não ter também o seu vinho ideal?

Por isso volto a dizer, mais do que seguir regras, vale aproveitar o momento. Porque, muitas vezes, abrir uma boa garrafa já é motivo suficiente para acender o fogo.