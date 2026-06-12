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Para cada pessoa que acha o Dia dos Namorados brega, há várias outras que planejam cada detalhe para celebrar a dois. Nesse contexto, também existem aqueles que enxergam o romantismo justamente em ficar em casa, fazendo aquilo que mais gostam.

É clichê, eu sei. Corações vermelhos aparecem por todos os lados. Mas a verdade é que estar apaixonado deixa os dias mais leves e o mundo um pouco mais colorido.

E se existe uma bebida que acompanha momentos, aproxima pessoas e nos faz compartilhar tempo, essa bebida é o vinho. Afinal, até a mitologia já tratou de unir esses universos: Dionísio, deus do vinho, e Vênus, deusa do amor, representam uma combinação perfeita de prazer, desejo e celebração.

Por isso, reuni algumas sugestões para diferentes estilos de casal. Quem sabe não é a hora de escolher o "vinho do casal" de vocês? Aquele rótulo que sempre estará presente nos momentos importantes, nas conversas sobre o futuro e nos encontros que merecem ser lembrados.

Casais que vão subir a Serra

Casa Valduga segue sendo um clássico que entrega conhecimento, estrutura e ótimos rótulos Wine Locals / Divulgação

O cenário é praticamente um convite ao romance: friozinho, vinhedos em dormência e paisagens que pedem um abraço demorado. A dica é reservar uma experiência em alguma vinícola da Serra Gaúcha. Além de degustar bons vinhos, é uma oportunidade de aprender algo novo juntos. As pequenas vinícolas costumam proporcionar experiências mais intimistas, com atendimento feito pelas próprias famílias produtoras.

Já para quem quer mergulhar ainda mais no universo do vinho, a Casa Valduga segue sendo um clássico que entrega conhecimento, estrutura e ótimos rótulos.

Harmonização de 4 rótulos na Vinícola Videiras Carraro, em Bento Gonçalves.

Confira mais detalhes aqui.

Degustação Gran Reserva na Casa Valduga.

Acesse para acompanhar a experiência.

Para casais xuxumeliers

Perfil traz bastidores de viagens, receitas com harmonizações e curiosidades sobre o universo do entourismo. Arquivo pessoal / Andressa Kucyk

Ele gosta de cozinhar, enquanto ela adora comunicar. O Fe e a Dessa estudam vinho, seguem perfis especializados e nunca perdem uma oportunidade de descobrir novos sabores. Se vocês se identificaram com o casal, o Dia dos Namorados é a desculpa perfeita para abrir aquela garrafa especial guardada há meses ou experimentar um rótulo sugerido no perfil do Instagram @xuxumeliers.

E, se assim como eles, vocês gostam de aprender sobre o universo do vinho e descobrir novos rótulos, a dica é apostar em opções com personalidade, capazes de render conversa, descobertas e boas memórias.

Amantes da sétima arte

Nada combina mais com uma noite fria do que sofá, cobertor, um bom filme e uma taça de vinho. Veja quais rótulos mais combinam com as obras audiovisuais.

Sideways – Entre Umas e Outras é um clássico absoluto para quem gosta do tema. A história percorre vinhedos da Califórnia e transformou a Pinot Noir em protagonista. Uma taça da variedade ajuda a entrar no clima.

Um Bom Ano mistura romance, paisagens francesas e a vida desacelerada da Provence. Um tinto da região acompanha perfeitamente a experiência.

Sob o Sol da Toscana dispensa apresentações. Entre paisagens italianas, gastronomia e recomeços, um Chianti Clássico parece quase obrigatório.

Para os mais pragmáticos — ou sem tempo

Nem todo mundo consegue planejar um jantar elaborado. E tudo bem. Às vezes o amor acontece justamente entre uma rotina corrida e um pedido de delivery. Se o programa inclui aquele xis que faz parte da história do casal, um tinto leve e frutado funciona muito bem. Se a escolha for sushi, um branco fresco e bem gelado ajuda a valorizar os sabores da refeição.

Romantismo não está necessariamente na produção da noite, mas na companhia escolhida para vivê-la. E nós? O Pi e eu, estamos em uma mistura de casal xuxumelier com casal sem tempo. A agenda anda corrida, cheia de compromissos e eventos, então a tendência é comemorarmos em casa. Vamos cozinhar juntos, aproveitar nossa rotina e abrir o vinho que acompanha muitos dos nossos momentos importantes.

O Bel Colle Barbera d'Asti já esteve presente em conversas sobre mudanças, planos para o futuro e decisões importantes da nossa vida. Virou, sem querer, o nosso vinho.