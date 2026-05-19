Vinhos em destaque: dez descobertas do Wine South America 2026

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Wine South America trouxe rótulos do Vale do São Francisco, em Petrolina. Natália Frighetto / Especial

Entre terça e quinta (12, 13 e 14), aconteceu em Bento Gonçalves, a Wine South America, uma das maiores feiras da América Latina. O evento que conecta vinícolas e compradores também atua como um instrumento para alavancar vendas e aumentar a exposição das marcas.

A Feira é uma vitrine para as vinícolas do mundo exporem seus produtos em busca de importadores. Para os produtores nacionais, existem rodadas de negócios entre as vinícolas diretamente com restaurantes, lojas especializadas, distribuidores, hotéis e sites, conectando quem faz com quem vende. Por conta disso, é um evento de lançamento de produtos com novidades para apresentar ao mercado.

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Diante disso, o Destemperados esteve por lá para se atualizar sobre os locais e compartilhar os destaques das novidades deste ano.

Vinícola Hiragami – Vinho Branco Torri Oak Sauvignon Blanc, safra 2020

Rótulo traz aromas de frutas como abacaxi, pêssego em calda e goiaba. Natalia Frighetto / Especial

Em São Joaquim, em Santa Catarina, está o vinhedo mais alto do Brasil, com 1.427 m de altitude. Com suas particularidades em relação à temperatura média anual, que é de 14 °, as variedades da região têm a Sauvignon Blanc como um dos principais destaques. Isso acontece porque esse vinho tem uma breve passagem por carvalho francês, trazendo aromas de frutas como abacaxi, pêssego em calda e goiaba. Se trata de um tipo bem diferente e muito agradável.

Altos Paraíso – Espumante Cayetana 45 meses Brut

Os vinhedos em Camaquã, no Rio Grande do Sul, têm bastante história relacionada à Revolução Farroupilha. Foi lá que Bento Gonçalves residiu com a sua esposa, Cayetana Gonçalves da Silva, a também conhecida como Primeira-Dama da República Rio-Grandense. O nome do espumante é uma homenagem a ela: Cayetana. A bebida é um blanc de blancs, elaborado apenas com uva Chardonnay, pelo método tradicional de espumantização, no qual a segunda fermentação ocorre dentro da garrafa e permanece 45 meses em autólise. Com aromas de frutas secas, tosta e camomila, apresenta acidez marcante e cremosidade agradável em boca.

Rio Valley – Frisante Natural Rosé Suave

Produto é uma boa opção para começar encontros, tanto no pôr do sol quanto nas manhãs de praia. Natália Frighetto / Especial

O Vale do São Francisco, em Petrolina, trouxe a própria brasilidade engarrafada. Com um rótulo florido e alegre, que chama atenção entre os demais, ao colocarmos o vinho na taça, há uma explosão aromática da uva Moscato e, em boca, acidez vibrante e doçura agradável. Esse produto apresenta 7% de álcool, sendo uma boa opção para começar encontros, tanto no pôr do sol quanto nas manhãs de praia no Nordeste brasileiro. Além da garrafa de 750 ml, também existe a versão em lata para consumo em qualquer lugar. O slogan “goles de felicidade” resume bem o produto.

Terra Fiel – Vinhos tintos Luzio Sangiovese safra 2024 e Prisma Cabernet Franc safra 2024

Idealização da vinícola nasceu apartir dos ensinamentos do avô. Natália Frighetto / Especial

Aqui a descoberta foi em dupla, e acredito que esses vinhos devem ser tomados juntos. De um lado, o Luzio nome da junção de Lucio + Luz, — avô de Paula Schenato, enóloga da vinícola, que a inspirou no mundo do vinho. Do outro, o vinho Prisma, que representa a evolução. A criação da vinícola aconteceu com base nos ensinamentos do avô e em seus conhecimentos adquiridos. No rótulo, lê-se: “Onde tudo começou”, que torna ainda mais emocionante ouvir a explicação sobre os nomes e os vinhos. Em edição limitada, os rótulos estagiaram 12 meses em barricas francesas, e cada um expressa sua personalidade.

Domus Mea – Vinho Tinto Clarete di Rondinella

Frutas frescas marcam presença no Rondinella. Natália Frighetto / Especial

A cidade de São José do Polêsine, próximo a Santa Maria, produz inúmeras variedades italianas. Entre elas, o rótulo que chama a atenção é a Rondinella, uma das uvas que compõem o Amarone da região de Valpolicella, na Itália. O clarete — estilo de vinho intermediário — é elaborado como tinto, mas com pouco tempo de contato com a casca, resultando em uma cor mais clara, de cereja. Lindíssima. Nos aromas, as frutas frescas marcam presença, tornando o paladar muito agradável. Pode ser consumido gelado.

Vinícola Somacal – Espumante tinto Sangiovese Nature

Bebida chama a atenção por fugir do óbvio. Natália Frighetto / Especial

A linha PinUp da vinícola Somacal se destaca por ser vintage, moderna e provocante. Entre os rótulos, o Rosso foi um dos que brilhou mais, ao lado de outras bebidas presentes no catálogo da marca: o branco e rosé. A bebida foi considerada provocante por sair do óbvio, tanto pela variedade quanto por ser tinto — ainda raro no Brasil. O rótulo surpreende, uma vez que o tanino é perceptível seguido de acidez vibrante e mousse do espumante.

Vinícola Marchese – Espumante Chenin Blanc safra 2024

Espumante foi premiado com medalha de ouro na Grande Prova de Vinhos do Brasil 2026. Natália Frighetto / Especial

Diretamente do Cerrado brasileiro, mais especificamente de Brasília, a região do Planalto Central vem se destacando na produção de uvas, com dupla poda e colheita de inverno. O espumante, que já ganhou medalha de ouro na Grande Prova de Vinhos do Brasil 2026, foi uma grata surpresa por ser delicado, fresco e uma novidade no mercado.

Vinícola Tertúlia Ramella – Vinho Tinto Nebbiolo 2024

A variedade italiana é uma das grandes apostas da nova vinícola de Farroupilha. Com um vinho, que entrega aromas de rosa, frutas vermelhas e toque terroso delicado, a Tertúlia Ramella apresenta um tipo que, em boca, apresenta taninos marcados e acidez equilibrada.

Vinícola Brocado – Vinho Rosé safra 2022

Primeira premiação da marca aconteceu em 2022, pelo Guia Descorchados, graças ao espumante. Natália Frighetto / Especial

Diretamente de Encruzilhada do Sul, um corte de Moscato de Hamburgo e Pinot Noir, com frescor para dias quentes. Jovem, fresco e versátil, a bebida faz parte da vinícola, que está em seu sexto ano de vinificação, mas que conta com vinhedos com mais de 25 anos. O projeto é liderado por Gabriela Brocardo, considerada pioneira na região.

Garbo Enologia Criativa – Vinho Tinto Fortíssimo Fortuna safra 2022

Três enólogos se reúnem para dar vida à Vinícola Garbo. Natália Frighetto / Especial