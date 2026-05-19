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Notícia

Vinhos em destaque: dez descobertas do Wine South America 2026

A feira reuniu vinícolas nacionais e internacionais, servindo de palco para lançamentos e rodadas de negócios com compradores do setor.

Natália Frighetto

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