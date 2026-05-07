Mapa Destemperados chega a Cambará do Sul e encontra sabores que nascem do fogo e da natureza

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Depois da herança italiana de Bento Gonçalves, o Mapa Destemperados muda completamente de cenário e sobe até os Campos de Cima da Serra. Em Cambará do Sul, a paisagem ganha outro ritmo: mais silêncio, mais frio, mais horizonte. E a gastronomia acompanha essa mudança de forma natural, conectada ao fogo, ao campo e aos ingredientes da região.

O episódio passa por dois lugares que ajudam a traduzir bem essa identidade. O primeiro deles é o Fogo, Brasa & Sabor, onde a tradição gaúcha aparece de maneira direta, sem exageros, mas muito bem executada. A casa trabalha o fogo como elemento central da experiência e transforma receitas típicas em pratos que valorizam sabor, técnica e memória afetiva. Por lá, o Diogo experimentou os quartos de ovelha, um cordeiro serrano preparado lentamente, daqueles pratos que parecem resumir o clima da região em cada garfada. Entre o fogo e a natureza, a cozinha encontra seu lugar e agora, tudo faz sentido.

Cordeiro serrano, um espetáculo a mesa. Milene Magnus / Agência RBS

Já o Alma apresenta um outro olhar sobre Cambará do Sul. Em meio aos campos e cercado pela natureza, o parador cria uma experiência mais contemplativa, onde a paisagem e gastronomia parecem funcionar no mesmo ritmo. Os pratos carregam essa conexão com o território, valorizando ingredientes locais e construindo sabores que conversam diretamente com o ambiente ao redor. Entre os destaques provados pelo Diogo, o Sorrentino com costela desfiada chamou atenção pela combinação intensa e aconchegante: massa recheada, molho de nata e queijo, finalizada com farofa de pinhão. Um prato que traduz muito bem o espírito serrano.

Enquanto isso, na cozinha do programa, Lela Zaniol prepara uma receita especial inspirada nos Campos de Cima da Serra: um filé com crosta de queijo serrano. Um prato que carrega a força dos ingredientes da região e ajuda a traduzir na mesa toda a identidade desse pedaço do Estado.

Cambará do Sul aparece, então, como um daqueles destinos onde a gastronomia vai além da mesa. Ela ajuda a explicar o lugar, o clima e até a forma como as pessoas vivem ali. Entre fogo, campo e natureza, o episódio mostra um Rio Grande do Sul mais silencioso, mas cheio de sabor.

Parceria que acompanha a jornada

Ao longo da temporada, a Vinícola Aurora segue ao lado do Mapa Destemperados, conectando diferentes regiões do Estado através da gastronomia. Presente nas harmonizações e experiências do programa, a marca reforça a relação entre vinho, território e cultura gaúcha em cada episódio.