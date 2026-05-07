Destemperados na TV

Campos de Cima da Serra
Notícia

Mapa Destemperados chega a Cambará do Sul e encontra sabores que nascem do fogo e da natureza

Quinto episódio da temporada passa pelos Campos de Cima da Serra e mostra como território e cozinha caminham juntos 

Patrick Hartwig

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