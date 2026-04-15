Destemperados na TV

Sanbores do Norte do Estado.
Notícia

Mapa Destemperados desembarca em Frederico Westphalen e traz sabores do interior do RS

Segundo episódio da temporada mostra como tradição, criatividade e estrada se encontram no norte do Estado

Patrick Hartwig

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