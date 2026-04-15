Mapa Destemperados desembarca em Frederico Westphalen e traz sabores do interior do RS

Se no primeiro episódio a viagem já dava pistas do que estava por vir, é em Frederico Westphalen que o Mapa Destemperados ganha ainda mais ritmo de estrada. No norte do Rio Grande do Sul, a gastronomia aparece menos como espetáculo e mais como extensão da vida cotidiana direta, afetiva e cheia de identidade.
Por lá, o roteiro passa por lugares que ajudam a contar essa história sem precisar de muito enfeite. Um dos exemplos é o Sabores do Vale, onde a produção artesanal ganha protagonismo em receitas que respeitam o tempo das coisas. A geleia de morango orgânico com pétalas de rosa, feita lentamente no fogão a lenha, é daquelas que carregam mais do que sabor. Tem textura, tem perfume e tem um jeito de fazer que não se apressa. Funciona com pães, com queijos e, principalmente, com quem valoriza esse tipo de cuidado.
Mas o episódio também mostra que tradição não precisa ser rígida. No Xis do Carlinhos, o clássico gaúcho ganha uma releitura curiosa e, ao mesmo tempo, muito honesta: o xis servido no pão de cachorro-quente. Pode soar inusitado à primeira vista, mas basta uma mordida para entender a lógica. Carne, queijo e todos os elementos que fazem parte desse ícone, só que em um formato diferente, mais compacto e igualmente saboroso. É o tipo de criação que nasce da prática, da adaptação e da vontade de fazer dar certo.
Frederico Westphalen se revela, então, como um retrato fiel do que o Mapa Destemperados se propõe a mostrar: a comida como reflexo do território. Sem fórmulas prontas, sem excessos, mas com muita verdade em cada preparo.
E, se na TV a gente vê o recorte dessa jornada, tem ainda mais estrada para acompanhar fora dela. Nesta temporada, o projeto ganha um conteúdo especial no YouTube, um spin-off que mergulha nos bastidores da viagem. Guiado por Diogo Carvalho, esse formato mostra o que acontece entre uma gravação e outra: os encontros inesperados, as paradas fora do roteiro, os perrengues e os momentos que não cabem no tempo do episódio. É ali que a experiência se expande, com um olhar mais solto e próximo de quem está vivendo tudo em tempo real.
Outro ponto que segue costurando essa jornada é a parceria com a Vinícola Aurora, que acompanha o projeto ao longo da estrada. Mais do que presença, a marca ajuda a conectar as experiências, reforçando o propósito de valorizar o que é feito aqui e de transformar cada parada em um convite para explorar o Estado com mais atenção.
O segundo episódio deixa claro que, no Mapa Destemperados, não existe só um caminho. Existe uma sequência de encontros, histórias e sabores que vão se revelando aos poucos. E Frederico Westphalen é mais uma dessas paradas que mostram que, muitas vezes, é no simples que mora o que mais vale a pena provar.
Assista a temporada
- À 4ª temporada de Mapa Destemperados, vai ao ar aos sábados, na RBS TV, depois do Baita Sábado. Os episódios ficarão disponíveis no Globoplay. Acompanhe nas redes sociais @destemperados.