Mapa Destemperados desembarca em Frederico Westphalen e traz sabores do interior do RS

Ler resumo

Se no primeiro episódio a viagem já dava pistas do que estava por vir, é em Frederico Westphalen que o Mapa Destemperados ganha ainda mais ritmo de estrada. No norte do Rio Grande do Sul, a gastronomia aparece menos como espetáculo e mais como extensão da vida cotidiana direta, afetiva e cheia de identidade.



Por lá, o roteiro passa por lugares que ajudam a contar essa história sem precisar de muito enfeite. Um dos exemplos é o Sabores do Vale, onde a produção artesanal ganha protagonismo em receitas que respeitam o tempo das coisas. A geleia de morango orgânico com pétalas de rosa, feita lentamente no fogão a lenha, é daquelas que carregam mais do que sabor. Tem textura, tem perfume e tem um jeito de fazer que não se apressa. Funciona com pães, com queijos e, principalmente, com quem valoriza esse tipo de cuidado.

Geléia de morango com petálas de rosa, perfeitas para acompanhar pães e queijos. Milene Magnus / Agência RBS

Mas o episódio também mostra que tradição não precisa ser rígida. No Xis do Carlinhos, o clássico gaúcho ganha uma releitura curiosa e, ao mesmo tempo, muito honesta: o xis servido no pão de cachorro-quente. Pode soar inusitado à primeira vista, mas basta uma mordida para entender a lógica. Carne, queijo e todos os elementos que fazem parte desse ícone, só que em um formato diferente, mais compacto e igualmente saboroso. É o tipo de criação que nasce da prática, da adaptação e da vontade de fazer dar certo.

Leia Mais Mapa Destemperados estreia quarta temporada com viagem gastronômica de norte a sul do RS

O clássico xis feito em pão de cachorro-quente. Milene Magnus / Agência RBS

Frederico Westphalen se revela, então, como um retrato fiel do que o Mapa Destemperados se propõe a mostrar: a comida como reflexo do território. Sem fórmulas prontas, sem excessos, mas com muita verdade em cada preparo.

E, se na TV a gente vê o recorte dessa jornada, tem ainda mais estrada para acompanhar fora dela. Nesta temporada, o projeto ganha um conteúdo especial no YouTube, um spin-off que mergulha nos bastidores da viagem. Guiado por Diogo Carvalho, esse formato mostra o que acontece entre uma gravação e outra: os encontros inesperados, as paradas fora do roteiro, os perrengues e os momentos que não cabem no tempo do episódio. É ali que a experiência se expande, com um olhar mais solto e próximo de quem está vivendo tudo em tempo real.

Outro ponto que segue costurando essa jornada é a parceria com a Vinícola Aurora, que acompanha o projeto ao longo da estrada. Mais do que presença, a marca ajuda a conectar as experiências, reforçando o propósito de valorizar o que é feito aqui e de transformar cada parada em um convite para explorar o Estado com mais atenção.

O segundo episódio deixa claro que, no Mapa Destemperados, não existe só um caminho. Existe uma sequência de encontros, histórias e sabores que vão se revelando aos poucos. E Frederico Westphalen é mais uma dessas paradas que mostram que, muitas vezes, é no simples que mora o que mais vale a pena provar.

Assista a temporada