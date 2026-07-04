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Semana do Alfajor: a história da Odara e um jeito diferente de saborear alfajor 

Conheça a trajetória da empresa gaúcha e veja como transformar o doce em um petit gâteau em poucos segundos

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