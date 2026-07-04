Reinvente o seu jeito de comer alfajor. Divulgação / Alfajores Odara

Tim Maia tinha razão: às vezes, tudo o que a gente quer — e precisa — é chocolate. Melhor ainda se ele vier acompanhado por camadas de biscoito, doce de leite e uma casquinha que quebra na primeira mordida. Não é à toa que o alfajor conquistou um lugar entre os doces favoritos de quem não abre mão de uma pausa para adoçar o dia.

Foi justamente dessa vontade de transformar um momento simples em um pequeno ritual de prazer que nasceu a Odara. Criada em 2013, a marca gaúcha começou produzindo alfajores de forma artesanal e, pouco mais de uma década depois, se tornou a maior fábrica de alfajores do Brasil. Hoje, produz cerca de 15 mil unidades por hora, está presente em mais de 15 mil pontos de venda em todo o país e conquistou reconhecimento internacional ao receber a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Alfajor, realizado na Argentina, em 2025.

Nesse clima doce, a empresa promove a segunda edição da Semana do Alfajor, que tem como missão reforçar a cultura do Alfajor no Brasil e apresentar os produtos da marca. Entre os dias 5 e 12 de julho, os consumidores encontram descontos especiais no e-commerce da loja e em pontos de venda participantes, uma oportunidade para conhecer diferentes versões do doce — do tradicional às opções de Chocolate Branco, Dark, Crocantes e Zero Adição de Açúcar.

Muito além do tradicional

Negócio expandiu portfólio e capacidade de produção. Divulgação / Alfajores Odara

Antes de chegar às prateleiras, a história da Odara começou na Praia da Ferrugem, em Garopaba (SC), onde os primeiros alfajores eram vendidos de forma artesanal. O que começou como uma produção voltada aos veranistas logo conquistou novos consumidores e deu origem a um negócio que expandiu as fronteiras do litoral catarinense.

A operação cresceu, ganhou sede em Porto Alegre e manteve a proposta que deu origem à marca: transformar um doce em um convite para fazer uma pausa no dia. Ao longo dessa trajetória, investiu em inovação, ampliou sua capacidade produtiva e consolidou sua presença em diferentes regiões do país.

Com o passar dos anos, o portfólio evoluiu. Além do alfajor tradicional, a marca passou a investir em versões como Branco, Dark, Crocante Avelã, Crocante Paçoca, Milk e Zero Adição de Açúcar, além de caixas presenteáveis e o Mini Alfajor. A ideia é mostrar que o alfajor pode ir além da sobremesa e acompanhar diferentes momentos do dia, seja com um café, como um mimo para si ou até como uma opção de presente.

Campanha dedicada ao doce

Descubra qual sei alfajor favorito e aproveite a campanha. Divulgação / Alfajores Odara

Durante a campanha, realizada entre os dias 5 e 12 de julho, a Odara promove descontos especiais em seu e-commerce e em pontos de venda participantes. A ação marca a segunda edição da Semana do Alfajor e busca incentivar novos consumidores a conhecerem a marca, além de apresentar diferentes versões do doce para quem já é fã.

As ofertas contemplam diversos produtos do portfólio e podem ser conferidas no site e no @alfajoresodara.

Marca tem diversas opções para você adaptar receitas deliciosas. Divulgação / Alfajores Odara

Petit gâteau com Alfajor Odara

Nem sempre é preciso ligar o forno para matar a vontade de um doce. Com um único alfajor e alguns segundos no micro-ondas, é possível criar uma sobremesa cremosa que lembra um petit gâteau.

Ingredientes

1 Alfajor Odara (Tradicional, Branco ou Dark)

1 bola de sorvete de baunilha

Modo de preparo