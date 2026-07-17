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Leonardo Prade, fundador do evento, que é um dos maiores da área. Origens e Conexões Summit / Divulgação

Serviço

Evento: Origens & Conexões Summit 2026

Origens & Conexões Summit 2026 O que é: Encontro e painéis sobre o futuro, inovação e tendências do mercado da gastronomia gaúcha e brasileira.

Encontro e painéis sobre o futuro, inovação e tendências do mercado da gastronomia gaúcha e brasileira. Local: Parque Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS)

Parque Harmonia (Av. Loureiro da Silva, 255 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS) Ingressos e Inscrição: Entrada gratuita e aberta ao público.

Entrada gratuita e aberta ao público. Programação completa e detalhes: Acompanhe as atualizações e a grade de palestras no Instagram oficial @origens_conexoes.





Existem inúmeros achismos quando falamos de um assunto tão universal quanto a gastronomia. Talvez o maior deles seja acreditar que ela começa quando o ingrediente chega à cozinha ou termina quando o prato é servido à mesa. A verdade é que esse é apenas o capítulo final de uma história que tem percorrido diversos caminhos ao longo do tempo.

Muito antes de existirem restaurantes, o ser humano entendeu uma verdade que logo se tornou global – o ato de cozinhar significa viver em comunidade. Desde então, a gastronomia nunca mais evoluiu sozinha. Todas as novas receitas, técnicas, restaurantes – dos mais tradicionais aos mais premiados – nasceram a partir da troca de conhecimento, da colaboração e das conexões construídas ao longo do tempo, que transcenderam barreiras físicas e culturais.

O Origens e Conexões Summit, um dos maiores encontros de gastronomia do Rio Grande do Sul, entende e celebra toda essa trajetória. A iniciativa não é apenas um evento, mas sim uma plataforma de desenvolvimento da gastronomia gaúcha, reunindo produtores rurais, agroindústrias, chefs, empresários, fornecedores, instituições de ensino, entidades representativas e consumidores em uma programação que integra experiências, conhecimento, inovação e geração de negócios.

Parque Harmonia será a sede do evento Origens e Conexões Summit / Divulgação

Quando e onde acontece o Origens e Conexões Summit 2026

Entre os dias 1º e 4 de agosto, o Origens e Conexões Summit terá sua segunda edição no Parque Harmonia, contando com uma programação dividida em dois ambientes complementares. Nos dias 1º, 2 e 3, acontece a Feira Gastronômica Origens, com entrada gratuita, reunindo produtores da agricultura familiar, agroindústrias, feira autoral, food trucks, estações de assado, aulas-show, degustações e atrações para toda a família. Já nos dias 3 e 4, o Conexões Summit volta seu olhar para o conhecimento, promovendo palestras e debates com empresários, gestores, chefs, produtores e especialistas do setor.

A programação aborda temas que moldam o presente e o futuro da gastronomia, como liderança, inovação, inteligência artificial, experiência do cliente, branding, turismo gastronômico, sustentabilidade e os desafios do foodservice. Entre os convidados estão nomes de referência do mercado, como Charles Simon, Junithi Ueda, Sérgio Molinari, Leonardo Dorneles, Nathan Abritta, Jorge Aita, Max Jaques, Nelson Ramalho e Paula Moraes, que compartilharão experiências e perspectivas sobre os caminhos do setor.

Um encontro para conectar

Em um cenário em constante transformação, iniciativas como o Origens & Conexões Summit reforçam a importância de reunir diferentes elos da cadeia gastronômica para compartilhar conhecimento, estimular a inovação e fortalecer o setor. Ao conectar quem produz, quem empreende e quem transforma ingredientes em experiências, o evento contribui para construir os próximos capítulos da gastronomia gaúcha.