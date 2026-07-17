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Origens e Conexões Summit 2026: programação, ingressos e o futuro da gastronomia no RS

Encontro reúne grandes nomes para discutir as principais tendências do setor; veja os destaques da feira gastronômica que vai ocorrer em Porto Alegre

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Isadora Ritter

para Origens e Conexões Summit

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