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Além da cozinha: reflexões sobre o futuro da gastronomia 

O Origens & Conexões Summit reúne quem faz o setor acontecer

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Isadora Ritter

para Origens e Conexões Summit

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