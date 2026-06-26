Receitas para dia de jogo: petisco e drink inspirados nos países-sede da Copa

Todo dia é o dia perfeito para reunir a galera, mas na Copa é especial. Isadora Ritter

Outros países podem até não concordar, mas ninguém faz festa tão bem quanto o Brasil (e a Copa prova exatamente isso). Entre gritos da torcida e uniformes à caráter, o torcedor brasileiro vê esse momento como a desculpa perfeita para reunir quem ama em volta da mesa.

E para que ninguém precise passar o jogo inteiro na cozinha, vale contar com uma ajudinha na hora de preparar os petiscos e as bebidas. Afinal, quanto mais prática for a receita, mais tempo sobra para torcer, comemorar e aproveitar a companhia.

Pensando nisso, a Lela Zaniol separou receitas deliciosas e fáceis de reproduzir em casa. A inspiração veio dos países-sede da Copa deste ano – Estados Unidos, México e Canadá – cada um contribuindo com um toque da sua culinária. Então já anota tudo, porque no próximo jogo tu vais conquistar a galera com essas receitas por aí.

Mozzarella Sticks

Petisco para todas as horas. Isadora Ritter

300 g de muçarela em bastões

1 xícara de farinha de trigo

2 ovos batidos

1½ xícara de farinha panko

1 colher (chá) de páprica doce

Sal e pimenta a gosto

Em um refratário raso, despeje a farinha de trigo. Passe os bastões de muçarela na farinha para que fiquem enfarinhado de todos os lados. Em seguida, mergulhe-os nos ovos batidos. Em um outro refratário, empane-os na farinha panko misturada com a páprica. Para uma casquinha mais firme, repita as etapas de ovo e farinha panko. Leve ao congelador por, pelo menos, 30 minutos. Disponha os bastões bem separados na air fryer e asse na temperatura máxima por 6 a 8 minutos, até dourar levemente. Se for necessário, vire-os. Sirva imediatamente com Maple Syrup, ou com molho marinara ou molho de tomate.

Forno e Fritadeira Air Fryer EOS

Forno vem com diversas funções práticas para o dia a dia. Reprodução/EOS

Esse equipamento reúne praticidade e versatilidade para quem gosta de cozinhar sem complicação. Com capacidade de 38 litros e diferentes funções em um só produto, ele permite preparar receitas com rapidez. Ideal para quem quer receber os amigos e preparar petiscos em maior quantidade.

Margarita Frozen

Que tal um drink com outra textura? Isadora Ritter

120 ml de tequila prata

60 ml de licor de laranja (Triple Sec ou Cointreau)

60 ml de suco de limão-taiti espremido na hora

30 ml de xarope de açúcar

Gelo (caso esteja usando liquidificador)

Sal para a borda da taça

Fatias de limão para decorar

Versão sem álcool

120 ml de água com gás

90 ml de suco de limão

30 ml de xarope de açúcar

Em um recipiente, misture a tequila, o licor de laranja, o suco de limão e o xarope de açúcar. Se estiver usando gelo, liquidifique tudo para ter uma consistência homogênea. Despeje a mistura no reservatório da máquina Ice Frozen Slushi. Acione o modo Slushi e aguarde até atingir a textura de raspadinha. Passe uma fatia de limão na borda da taça e mergulhe-a no sal. Sirva a Margarita Frozen e finalize com uma rodela de limão.

EOS Ice Frozen Slushi

Possibilidade de fazer diferentes bebidas no formato frozen. Reprodução/EOS