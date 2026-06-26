Receitas para dia de jogo: petisco e drink inspirados nos países-sede da Copa

Outros países podem até não concordar, mas ninguém faz festa tão bem quanto o Brasil (e a Copa prova exatamente isso). Entre gritos da torcida e uniformes à caráter, o torcedor brasileiro vê esse momento como a desculpa perfeita para reunir quem ama em volta da mesa.
E para que ninguém precise passar o jogo inteiro na cozinha, vale contar com uma ajudinha na hora de preparar os petiscos e as bebidas. Afinal, quanto mais prática for a receita, mais tempo sobra para torcer, comemorar e aproveitar a companhia.
Pensando nisso, a Lela Zaniol separou receitas deliciosas e fáceis de reproduzir em casa. A inspiração veio dos países-sede da Copa deste ano – Estados Unidos, México e Canadá – cada um contribuindo com um toque da sua culinária. Então já anota tudo, porque no próximo jogo tu vais conquistar a galera com essas receitas por aí.
Mozzarella Sticks
- 300 g de muçarela em bastões
- 1 xícara de farinha de trigo
- 2 ovos batidos
- 1½ xícara de farinha panko
- 1 colher (chá) de páprica doce
- Sal e pimenta a gosto
- Em um refratário raso, despeje a farinha de trigo.
- Passe os bastões de muçarela na farinha para que fiquem enfarinhado de todos os lados.
- Em seguida, mergulhe-os nos ovos batidos.
- Em um outro refratário, empane-os na farinha panko misturada com a páprica.
- Para uma casquinha mais firme, repita as etapas de ovo e farinha panko.
- Leve ao congelador por, pelo menos, 30 minutos.
- Disponha os bastões bem separados na air fryer e asse na temperatura máxima por 6 a 8 minutos, até dourar levemente. Se for necessário, vire-os.
- Sirva imediatamente com Maple Syrup, ou com molho marinara ou molho de tomate.
Forno e Fritadeira Air Fryer EOS
Esse equipamento reúne praticidade e versatilidade para quem gosta de cozinhar sem complicação. Com capacidade de 38 litros e diferentes funções em um só produto, ele permite preparar receitas com rapidez. Ideal para quem quer receber os amigos e preparar petiscos em maior quantidade.
Margarita Frozen
- 120 ml de tequila prata
- 60 ml de licor de laranja (Triple Sec ou Cointreau)
- 60 ml de suco de limão-taiti espremido na hora
- 30 ml de xarope de açúcar
- Gelo (caso esteja usando liquidificador)
- Sal para a borda da taça
- Fatias de limão para decorar
Versão sem álcool
- 120 ml de água com gás
- 90 ml de suco de limão
- 30 ml de xarope de açúcar
- Em um recipiente, misture a tequila, o licor de laranja, o suco de limão e o xarope de açúcar. Se estiver usando gelo, liquidifique tudo para ter uma consistência homogênea.
- Despeje a mistura no reservatório da máquina Ice Frozen Slushi.
- Acione o modo Slushi e aguarde até atingir a textura de raspadinha.
- Passe uma fatia de limão na borda da taça e mergulhe-a no sal.
- Sirva a Margarita Frozen e finalize com uma rodela de limão.
EOS Ice Frozen Slushi
Para completar a experiência de torcida, nada melhor do que uma bebida gelada e refrescante. A Ice Frozen Slushi transforma diferentes preparos em raspadinhas e drinks frozen com textura perfeita, de forma prática e sem esforço.