FestiQueijo 2026 em Carlos Barbosa: saiba tudo sobre a festa 

Quem quer queijo aí? Milene Magnus

Difícil encontrar alguém que não goste de queijo. Tem quem prefira uma fatia de colonial no café da manhã, quem não abra mão dele derretido na pizza e quem transforme uma simples tábua de frios em evento. Seja como for, ele está presente em boa parte das nossas memórias afetivas, e na serra gaúcha ele também ajuda a contar a história de uma região inteira.

Entre os dias 26 de junho e 26 de julho, o FestiQueijo chega à sua 34ª edição em Carlos Barbosa, reunindo produtores, vinícolas, gastronomia típica e mais de 65 atrações culturais ao longo de cinco finais de semana.

Durante o festival, o queijo aparece em diferentes versões, acompanhado por vinhos, espumantes, embutidos, doces e receitas que ajudam a traduzir os sabores da Serra. Tudo em um ambiente que mistura degustação, cultura e turismo em uma das épocas mais movimentadas do inverno na região.

Os ingressos variam entre R$ 170 e R$ 390, conforme a data, o turno e o setor escolhido, e dão acesso à experiência gastronômica do evento, com alimentos, bebidas e programação cultural inclusos.

O que comer?

Festa tem diversos tipos de queijo esxpostos. Milene Magnus

Queijo é a resposta mais óbvia, mas não é a única. O público pode circular entre estandes de produtores locais, com queijos frescos, maturados, coloniais e especiais (como provolone, parmesão, serrano, condimentado com ervas e temperos, entre outras variações típicas da Serra), além de provar vinhos, espumantes, embutidos, doces, cafés e pratos inspirados na tradição da imigração italiana. O formato de degustação livre permite que cada visitante monte seu próprio roteiro de sabores, explorando combinações e descobrindo novos produtos ao longo do percurso.

Turismo de inverno

Em um ano em que o Rio Grande do Sul reforça a campanha Viva o Inverno Gaúcho para promover os destinos da estação, o FestiQueijo surge como uma das experiências que melhor representam esse período. A combinação de gastronomia típica e programação cultural faz de Carlos Barbosa uma parada obrigatória para quem deseja explorar os sabores e tradições da Serra durante os meses mais frios do ano. Ao longo de mais de três décadas, o festival se consolidou como um dos principais eventos da temporada, atraindo visitantes de diferentes regiões e fortalecendo a vocação gastronômica e turística da cidade.

A programação completa

Ao longo dos cinco finais de semana, mais de 65 atrações sobem ao palco em uma agenda que mistura diferentes estilos musicais. Entre os nomes confirmados estão Claus e Vanessa, Porto do Som, Tchê Guri, Grupo do Bola e Grupo Chocolate.

Sexta-feira, 26 de junho

12h - Junior Mineiro

14h - Beto e Tobias

17h - Queens of Soul

19h - Samba de Moça

21h - Luiza Barbosa

Sábado, 27 de junho

10h30min - Banda Sextaneja

12h30min - Ragazzi Dei Monti

14h30min - Porto do Som

17h - Donato DJ

19h - Banda Disco Groove

21h - Banda Pandora

Domingo, 28 de junho

11h30min- Sogni D’Italia

13h45min - Tchê Guri

Sexta-feira, 3 de julho

12h - Gisele Deitos

14h - Baile de Buteco

17h - Banda Norma Jean

19h - New Wave 80’s

21h - Glê Duran

Sábado, 4 de julho

10h30min - Vocal Allegro

12h30min - Eco do Rio Grande 14h30min - The Trinity Country Band 17h - Big Red

19h - Guilherme Mecca

21h - Grupo do Bola

Domingo, 5 de julho

11h30min - La Montanara

13h45min - Sandro Coelho

Sexta-feira, 10 de julho

12h - Roger e Maurício

14h - Darwin e os Evoluídos

17h - Elixir Inc.

19h - Farina Brothers

21h - Claus e Vanessa

Sábado, 11 de julho

10h30min - Paullo Costa

12h30min - Girotondo

14h30min - Zanuzo & Os The Sempre

17h - Big Red

19h - Paula Machado

21h - Banda Rosa’s

Domingo, 12 de julho

11h30min - Estirpe Campeira

13h45min - Aleandro Santos

Sexta-feira, 17 de julho

12h - Gervasoni Trio

14h - Josiel Keller Trio

17h - Banda Lovecats

19h - Fúlvio Motta Trio

21h - Banda Sunset Riders

Sábado, 18 de julho

10h30min - The Borges

12h30min - Joce Sampaio

14h30min - Os Daltons

17h - Donato DJ

19h - Banda Pista Vip

21h - Lucas e Felipe

Domingo, 19 de julho

11h30min - Canto Serrano

13h45min - Sétimo Sentido

Sexta-feira, 24 de julho

12h - Trindade Sonora

14h - Yasmim & Maurício

17h - Banda 08 ou 80

19h - Balada da Tati

21h - Grupo Chocolate

Sábado, 25 de julho

10h30min - Os Colonos Zo Scarpon 12h30min - Banda Choppão

14h30min - Cirilo Souza

17h - DJ Lucas Benelli

19h - Vitor Henrique e Gabriel

21h - Triou Domingo, 26 de julho 11h30min - Le Farfalle 13h45 - Filipe Girardi

Domingo, 26 de julho

11h30min - Le Farfalle

13h45 - Filipe Girardi

34º FestiQueijo 2026