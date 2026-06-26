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FestiQueijo 2026 em Carlos Barbosa: saiba tudo sobre a festa 

Evento ocorre de 26 de junho a 26 de julho, e reúne queijos artesanais, vinhos, espumantes e mais de 65 atrações musicais 

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para Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul

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