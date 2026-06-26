FestiQueijo 2026 em Carlos Barbosa: saiba tudo sobre a festa 

Difícil encontrar alguém que não goste de queijo. Tem quem prefira uma fatia de colonial no café da manhã, quem não abra mão dele derretido na pizza e quem transforme uma simples tábua de frios em evento. Seja como for, ele está presente em boa parte das nossas memórias afetivas, e na serra gaúcha ele também ajuda a contar a história de uma região inteira.
Entre os dias 26 de junho e 26 de julho, o FestiQueijo chega à sua 34ª edição em Carlos Barbosa, reunindo produtores, vinícolas, gastronomia típica e mais de 65 atrações culturais ao longo de cinco finais de semana.
Durante o festival, o queijo aparece em diferentes versões, acompanhado por vinhos, espumantes, embutidos, doces e receitas que ajudam a traduzir os sabores da Serra. Tudo em um ambiente que mistura degustação, cultura e turismo em uma das épocas mais movimentadas do inverno na região.
Os ingressos variam entre R$ 170 e R$ 390, conforme a data, o turno e o setor escolhido, e dão acesso à experiência gastronômica do evento, com alimentos, bebidas e programação cultural inclusos.
O que comer?
Queijo é a resposta mais óbvia, mas não é a única. O público pode circular entre estandes de produtores locais, com queijos frescos, maturados, coloniais e especiais (como provolone, parmesão, serrano, condimentado com ervas e temperos, entre outras variações típicas da Serra), além de provar vinhos, espumantes, embutidos, doces, cafés e pratos inspirados na tradição da imigração italiana. O formato de degustação livre permite que cada visitante monte seu próprio roteiro de sabores, explorando combinações e descobrindo novos produtos ao longo do percurso.
Turismo de inverno
Em um ano em que o Rio Grande do Sul reforça a campanha Viva o Inverno Gaúcho para promover os destinos da estação, o FestiQueijo surge como uma das experiências que melhor representam esse período. A combinação de gastronomia típica e programação cultural faz de Carlos Barbosa uma parada obrigatória para quem deseja explorar os sabores e tradições da Serra durante os meses mais frios do ano. Ao longo de mais de três décadas, o festival se consolidou como um dos principais eventos da temporada, atraindo visitantes de diferentes regiões e fortalecendo a vocação gastronômica e turística da cidade.
A programação completa
Ao longo dos cinco finais de semana, mais de 65 atrações sobem ao palco em uma agenda que mistura diferentes estilos musicais. Entre os nomes confirmados estão Claus e Vanessa, Porto do Som, Tchê Guri, Grupo do Bola e Grupo Chocolate.
Sexta-feira, 26 de junho
12h - Junior Mineiro
14h - Beto e Tobias
17h - Queens of Soul
19h - Samba de Moça
21h - Luiza Barbosa
Sábado, 27 de junho
10h30min - Banda Sextaneja
12h30min - Ragazzi Dei Monti
14h30min - Porto do Som
17h - Donato DJ
19h - Banda Disco Groove
21h - Banda Pandora
Domingo, 28 de junho
11h30min- Sogni D’Italia
13h45min - Tchê Guri
Sexta-feira, 3 de julho
12h - Gisele Deitos
14h - Baile de Buteco
17h - Banda Norma Jean
19h - New Wave 80’s
21h - Glê Duran
Sábado, 4 de julho
10h30min - Vocal Allegro
12h30min - Eco do Rio Grande 14h30min - The Trinity Country Band 17h - Big Red
19h - Guilherme Mecca
21h - Grupo do Bola
Domingo, 5 de julho
11h30min - La Montanara
13h45min - Sandro Coelho
Sexta-feira, 10 de julho
12h - Roger e Maurício
14h - Darwin e os Evoluídos
17h - Elixir Inc.
19h - Farina Brothers
21h - Claus e Vanessa
Sábado, 11 de julho
10h30min - Paullo Costa
12h30min - Girotondo
14h30min - Zanuzo & Os The Sempre
17h - Big Red
19h - Paula Machado
21h - Banda Rosa’s
Domingo, 12 de julho
11h30min - Estirpe Campeira
13h45min - Aleandro Santos
Sexta-feira, 17 de julho
12h - Gervasoni Trio
14h - Josiel Keller Trio
17h - Banda Lovecats
19h - Fúlvio Motta Trio
21h - Banda Sunset Riders
Sábado, 18 de julho
10h30min - The Borges
12h30min - Joce Sampaio
14h30min - Os Daltons
17h - Donato DJ
19h - Banda Pista Vip
21h - Lucas e Felipe
Domingo, 19 de julho
11h30min - Canto Serrano
13h45min - Sétimo Sentido
Sexta-feira, 24 de julho
12h - Trindade Sonora
14h - Yasmim & Maurício
17h - Banda 08 ou 80
19h - Balada da Tati
21h - Grupo Chocolate
Sábado, 25 de julho
10h30min - Os Colonos Zo Scarpon 12h30min - Banda Choppão
14h30min - Cirilo Souza
17h - DJ Lucas Benelli
19h - Vitor Henrique e Gabriel
21h - Triou Domingo, 26 de julho 11h30min - Le Farfalle 13h45 - Filipe Girardi
Domingo, 26 de julho
11h30min - Le Farfalle
13h45 - Filipe Girardi
34º FestiQueijo 2026
De 26 de junho a 26 de julho de 2026
No Centro Cultural Mãe de Deus (Rua Prefeito José Chies, 193, em Carlos Barbosa)
Informações: @festiqueijo e festiqueijo.com.br
Ingressos a partir de R$ 170 em festiqueijo.com.br/ingressos