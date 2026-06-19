Festa Nacional do Peixe 2026: o que esperar da gastronomia e da programação em Tramandaí 

Divulgação / Prefeitura de Tramandaí

Tem ingrediente que carrega uma cidade inteira nas costas. Em Tramandaí, esse papel cabe à tainha. Ela movimenta pescadores, reúne famílias ao redor da mesa e é a grande protagonista da Festa Nacional do Peixe, que chega à 34ª edição entre os dias 25 de junho e 19 de julho. Ao longo de quase um mês, a cidade recebe visitantes de diferentes regiões para celebrar um dos sabores mais emblemáticos do litoral gaúcho.

O evento se consolidou como uma vitrine da gastronomia litorânea. É quando Tramandaí mostra que o inverno também tem seus atrativos: peixe recém-saído da brasa, produtos regionais, programação cultural e um litoral que segue cheio de vida mesmo longe da alta temporada.

Quem visita a festa encontra uma programação que vai muito além dos shows. A experiência passa pelo cheiro das churrasqueiras, pelas receitas que contam a história da região e pelos pequenos produtores que ocupam os espaços da feira com queijos, doces, conservas, artesanato e outros sabores.

A festa reforça um dos convites do Viva o Inverno Gaúcho: explorar o RS pela gastronomia.

O sabor que virou tradição

Divulgação / Prefeitura de Tramandaí

Quem já provou sabe que o encanto da tainha assada está justamente na simplicidade.

O peixe é aberto, recebe poucos temperos e vai para a grelha sem grandes intervenções. O resultado é uma carne macia, suculenta e levemente defumada, capaz de explicar por que tanta gente espera o ano inteiro pela festa.

Mais do que um prato, a tainha virou símbolo da relação de Tramandaí com a pesca e com a cultura litorânea. E é essa tradição que se celebra há mais de três décadas.

Além da estrela principal, o público também encontrará camarão, frutos do mar, caldos e outras receitas ligadas à culinária costeira.

A programação gastronômica inclui ainda a 8ª edição da Fest Doce, reunindo confeiteiros, produtores artesanais e pequenos empreendedores com doces, chocolates, geleias e outras tentações para encerrar a refeição. A experiência se completa com feira de produtos regionais, artesanato e agroindústrias.

Um motivo para visitar o litoral no inverno

Neste ano, a Festa Nacional do Peixe integra o Viva o Inverno Gaúcho, iniciativa da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul que promove experiências turísticas durante os meses mais frios do ano.

A participação reforça algo que os frequentadores da festa já sabem há bastante tempo: o litoral não vive apenas de verão. Quando as temperaturas caem, a combinação entre boa comida, tradições locais e programação cultural faz de Tramandaí uma parada obrigatória para quem gosta de descobrir o Rio Grande do Sul pela mesa.

A programação

A programação musical também promete movimentar os 25 dias de festa. A abertura, em 25 de junho, fica por conta do grupo Traia Véia. Depois, sobem aos palcos nomes como Raimundos (26/06), Armandinho (27/06), Alan & Aladim (28/06), Menos é Mais (10/07), Ana Castela e Luma Elpídio (17/07) e Reação em Cadeia (18/07), além de mais de 30 atrações regionais e locais distribuídas ao longo do evento.

Os shows de Armandinho, Menos é Mais e Ana Castela acontecem na Arena de Shows, com ingressos a partir de R$ 50. As entradas podem ser adquiridas pelo site oficial da Minha Entrada, além de pontos de venda físicos em Tramandaí e na região. Já as demais apresentações ocorrem no palco principal e estão incluídas no acesso ao evento.

34ª Festa Nacional do Peixe