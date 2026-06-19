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Festa Nacional do Peixe 2026: o que esperar da gastronomia e da programação em Tramandaí 

A 34ª edição começa em 25 de junho, no Litoral Norte, com tainha na brasa, Fest Doce e sete shows nacionais confirmados 

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para Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul

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