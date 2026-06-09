De São Leopoldo ao Chuí: o que o Mapa Destemperados 2026 encontrou pelo Rio Grande do Sul

Mapa Destemperados viajou de norte a sul do Rio Grande do Sul. Milene Magnus / Agência RBS

Temporada após temporada, o Mapa Destemperados pega a estrada para provar que gastronomia não é só comida. É jeito de viver, de lembrar, de pertencer. Em 2026, essa viagem ficou maior. Foram milhares de quilômetros de Rio Grande do Sul rodados, dezenas de cozinhas abertas e histórias que a gente não esquece mais.

São Leopoldo, Frederico Westphalen, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Cambará do Sul, Barra do Chuí, Rio Grande e Encruzilhada do Sul. Cada cidade uma parada. Cada parada um motivo para entender melhor o que esse Estado tem na mesa.

O percurso passou por churrasqueiras e cantinas italianas, por cozinhas contemporâneas e pizzarias na fronteira, por agricultores que fazem os próprios insumos e por receitas centenárias que sobrevivem décadas e décadas. Foram quase três mil quilômetros rodados, 18 restaurantes e empreendimentos visitados e mais de 20 personagens que pararam para contar suas histórias diante de uma câmera.

Nosso roteiro

Xis do Trikão é patrimônio histórico da região. Patrick Hartwig / Agência RBS

Em São Leopoldo, a comida brasileira e o xis provaram sua importância. Em Frederico Westphalen, além do xis reafirmar seu patrimônio afetivo, a agricultura familiar ganhou destaque. Em Antônio Prado e Bento Gonçalves, a imigração italiana segue viva dentro das panelas e dos fornos. Em Cambará do Sul, o fogo dita o menu de altitude. Na Barra do Chuí, a fronteira mistura sabores e sotaques entre culinária contemporânea e pizza uruguaia. Em Rio Grande, o litoral dita o cardápio, mas também confirma o bauru como legado. E em Encruzilhada do Sul, azeites e nozes locais chegam à mesa com naturalidade, mas tem uma padaria de bairro como ícone da cidade.

O Mapa Destemperados é um projeto que aproxima quem assiste das próprias origens. E que funciona há mais de quatro anos: os episódios movimentam restaurantes, acendem curiosidade sobre destinos pouco óbvios e reforçam o orgulho de quem está na cozinha todos os dias.

Todos os episódios da temporada estão disponíveis no Globoplay.

Brindando o agora

Para fechar a temporada, a parceria com a Vinícola Aurora faz todo o sentido. Vinho também carrega território, tradição e memória, exatamente o que essa viagem foi buscar em cada cidade do Estado.

Vinhos da Vinícola Aurora para brindar à temporada

Aurora Reserva Merlot

Merlot. Reprodução

Tinto de cor rubi com aroma de frutas vermelhas e seis meses de passagem por barrica. Elegante e com boa persistência. Acompanha bem bacalhau, massa al pesto ou um entrecôt e grelhado.

Aurora Reserva Chardonnay

Chardonnay. Reprodução

Branco com notas de abacaxi e baunilha, resultado de seis meses em barrica. Amanteigado no paladar, harmoniza bem com peixes e risoto de frutos do mar.

Aurora Reserva Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon. Reprodução

Rubi intenso, aromas de frutas vermelhas e negras, notas de baunilha, especiarias e um toque herbáceo. Com seis meses de passagem em barrica, acompanha churrasco, picanha grelhada e queijo Gruyère.

Aurora Reserva Tannat

Tannat. r