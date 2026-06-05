5 motivos para visitar a ExpoBento e a Fenavinho 

A gastronomia, com certeza, é um dos motivos. Divulgação

Se você ainda não colocou Bento Gonçalves no roteiro de junho, esta matéria chegou no momento certo. A cidade sedia, ao mesmo tempo, a 34ª ExpoBento, a maior feira multissetorial do país, e a 21ª Fenavinho, a festa nacional do vinho, o que promete uma imersão completa no jeito de viver da serra gaúcha, com gastronomia, bandinha, galpão, rótulos premiados e muito b.

A gente foi até lá e separou os 5 motivos para não perder a oportunidade.

1. Os vinhos — e tem para todos os gostos

Vinhos da serra gaúcha em destaque. Patrick Hartwig / Agência RBS

A Fenavinho é, antes de tudo, uma celebração do vinho gaúcho. E aqui não estamos falando de uma taça avulsa: são dezenas de vinícolas da serra gaúcha, com espaço para degustação, rótulos à venda e produtores disponíveis para contar a história de cada garrafa. É a chance de comparar rótulos lado a lado e de descobrir aquele vinho que vai virar o favorito da adega em casa.

2. A feira de compras — para não voltar de mãos vazias

A ExpoBento é também um paraíso de compras. Roupas, acessórios, artesanato regional, moda gaúcha e marcas locais dividem espaço num ambiente de feira. Os expositores são, em grande parte, produtores e comerciantes locais. Separe um tempo (e espaço no porta-malas) antes de entrar. A tentação de levar tudo é real!

3. O Bodegão — onde a festa é patrimônio

O espaço simula uma venda da época dos imigrantes italianos, com produtos, ambientação e referências que reconstroem o cotidiano de quem chegou aqui no século XIX. Ele também concentra boa parte da programação cultural do evento, com shows ao vivo, apresentações, além dos jogos, como Arremesso de Queijo, Corrida de Carriola, Corrida de Barricas, Cabo de Guerra, Jogo do Tastavin, Corrida de Revezamento de Salame com Obstáculos e Debulhar Milho com as mãos. Preciso dizer mais alguma coisa?

4. A Feira da Agricultura Familiar — o coração do evento

Se existe um espaço que resume tudo de bom que acontece na serra gaúcha, é a Feira da Agricultura Familiar. Aqui, pequenos produtores expõem queijos artesanais, charcutaria, geleias, mel, pães coloniais e tudo que sai direto das mãos de quem cultiva. Essa é a parte que o Destemperados mais ama (e sai com as sacolas cheias).

5. Tudo isso a menos de duas horas de Porto Alegre

Aqui está o argumento final: Bento Gonçalves fica a menos de duas horas da Capital. Rola até fazer um bate e volta, né?! Você pega a estrada pela manhã, almoça com vista para os parreirais, passa a tarde entre vinhos e compras, assiste a uma apresentação à noite no Bodegão e ainda consegue voltar para dormir em casa.

O Diogo Carvalho viveu tudo isso no fim de semana passado. Confira como foi.

ExpoBento e Fenavinho 2026

Quando: até 14 de junho de 2026

Onde: Parque de Eventos de Bento Gonçalves (Alameda Fenavinho, 481)

Mais informações: expobento.com.br e fenavinho.com.br