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Brunch entre vinhedos, almoço harmonizado e até uma garrafa (re)plantada para ser reencontrada meses depois fazem parte das atrações

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