Vinícola tem diferentes experiências em um só lugar. Divulgação / Vinícola Madre Terra

Doutora em gastronomia, enóloga, sommelière e chef de cozinha, Tainá Zanetti passou anos pesquisando enoturismo ao redor do mundo antes de criar, com seus pais, Hermes e Izabel Zaneti, e seu marido, Rafael Lavrador, a vinícola Madre Terra, em Flores da Cunha. O resultado não é exatamente uma vinícola, ou não só isso.

São 45 hectares com cinco lagos, mata nativa, uma catedral formada por árvores centenárias e um cardápio de experiências que inclui meditação antes da degustação, passeio de barco com espumante e até uma garrafa de vinho (re)plantada para ser reencontrada meses depois. Aqui, o vinho é o fio condutor. O roteiro é o destino. Confira as experiências que você pode viver por lá.

Meditar antes de brindar

Vinho e meditação parecem universos distantes. Na Madre Terra, é justamente essa combinação que dá forma ao Winefulness, uma das experiências mais curiosas da marca. A proposta reúne exercícios de respiração, movimentos inspirados no yoga e técnicas de relaxamento ao ar livre, em meio à natureza. Depois, a degustação ocorre em outro ritmo. Para quem quiser uma experiência que une bem-estar com bem viver, é o melhor caminho.

Brindar em um barco no lago

Não é todo dia que uma taça de espumante vem acompanhada de um passeio de barco. Na experiência Brinde no Barco, os visitantes embarcam em um dos cinco lagos da propriedade e percorrem o cenário cercado por jardins e vinhedos. Durante o passeio, são servidos espumante rosé e uma seleção de frutas, pães e pequenos acompanhamentos. O silêncio da paisagem, interrompido só pelos sons da natureza, faz parte da proposta. É o tipo de programa que combina com quem quer um momento romântico, ou simplesmente uma pausa sem pressa para apreciar a vista.

Preparar um almoço dentro da vinícola

Prepare pratos de alta gastronomia e harmonize com os vinhos da casa. Divulgação / Vinícola Madre Terra

Algumas harmonizações começam antes mesmo de a comida chegar ao prato. No Cozinhar, Beber e Comer, os participantes assumem o papel de cozinheiros por algumas horas. A atividade inclui o preparo de entrada, prato principal e sobremesa, sempre com orientações gastronômicas e harmonizações com os vinhos da casa. Ao final, todos se sentam à mesa para degustar aquilo que ajudaram a preparar. É uma experiência que agrada quem gosta de cozinhar, mas também quem enxerga a gastronomia como forma de criar memórias.

Horas entre vinhedos

Para muita gente, o melhor programa de uma viagem envolve boa comida, bons vinhos e tempo para aproveitar sem olhar o relógio. A Madre Terra oferece duas opções. O brunch nos jardins da propriedade reúne pães de fermentação natural, croissants, frutas frescas e espumantes em um cenário cercado por lagos e vinhedos. Já o almoço harmonizado começa com uma visita pela propriedade e segue com um menu em cinco etapas, com vinhos selecionados para cada prato.

Replantio de garrafas

Talvez nenhuma experiência represente tão bem a proposta da vinícola quanto o SolstícioZ. A dinâmica é simples: os visitantes escrevem intenções, desejos ou mensagens e os colocam junto a uma garrafa de vinho que é simbolicamente replantada na propriedade. Meses depois, a garrafa é retirada e enviada para a casa de quem participou. Parte ritual, parte lembrança de viagem e parte cápsula do tempo. A atividade transforma uma garrafa de vinho em algo muito mais pessoal, e em uma boa desculpa para voltar.

A Madre Terra