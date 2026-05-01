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Expochurrasco 2026 entra para o Guinness com recorde mundial

Evento reuniu dezenas de estações, destacou presença feminina na brasa e conquistou recorde de variedade de proteínas 

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