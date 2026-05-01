Expochurrasco 2026 entra para o Guinness com recorde mundial

Fogo de chão foi resiliente e entregou assados de respeito Milene Magnus / Agência RBS

Se tem uma coisa que o gaúcho não negocia é churrasco. E o Expochurrasco 2026 provou isso na prática. Nem a chuva que insistiu em cair ao longo do dia foi capaz de esfriar o clima (muito menos de apagar a brasa).

A edição deste ano entregou exatamente o que o público espera: fogo aceso, gente reunida e uma infinidade de preparos acontecendo ao mesmo tempo. Espalhadas pelo evento, as estações mostraram que o churrasco vai muito além do tradicional, misturando técnica, criatividade e diferentes culturas em volta do fogo.

Entre os destaques, uma estação internacional formada por mulheres chamou atenção (não só pela proposta, mas pela execução). Nos pratos, sabores que atravessam fronteiras sem perder a essência da brasa, como entrecot com legumes na brasa e empanadas argentinas cheias de personalidade (e azeitonas!).

Recorde mundial

Evento teve o maior número de proteínas na brasa no mundo Milene Magnus / Agência RBS

E se já não bastasse o nível das estações, o Expochurrasco 2026 ainda entrou para a história: a edição conquistou o título de evento de churrasco com a maior variedade de proteínas na brasa do mundo, garantindo seu espaço no Guinness World Records. Na prática, isso se traduziu em uma diversidade impressionante de cortes e ingredientes passando pelas grelhas ao longo do dia, dos clássicos às versões menos óbvias, mostrando que o churrasco está cada vez mais plural.

Importância regional

A festa da família gaúcha reforça o churrasco como ponto de encontro Milene Magnus / Agência RBS

Mais do que um festival gastronômico, o evento reforça que churrasco é encontro. É circular entre estações, trocar ideia com quem está na brasa, descobrir novos sabores e, claro, repetir o que mais gostou.

Mas mais do que isso, o Expochurrasco também mexe com a cidade inteira. Porto Alegre gira junto. E, no meio disso tudo, o assado deixa de ser só tradição e vira vitrine, daquelas que mostram para quem vem de fora (e até para quem mora aqui) que existe uma cena viva, criativa e em movimento. É esse tipo de evento que ajuda a colocar a cidade no radar de quem viaja para comer (e não é pouca gente!).

Confira mais no vídeo abaixo.