Com entrada gratuita: por que a Feira do Mel, Rosca e Nata merece entrar no seu fim de semana

Mel, rosca e nata são peças principais para um baita café da tarde. Estão presentes em muitas mesas e casas gaúchas no dia a dia. Talvez seja justamente por isso que Ivoti celebre esses produtos em uma feira que, há quase duas décadas, movimenta a cidade e atrai visitantes em busca de comida colonial, cultura e passeio ao ar livre.
A 19ª Feira do Mel, Rosca e Nata segue nesse fim de semana, no Núcleo de Casas Enxaimel, um dos cartões-postais de Ivoti. O evento reúne produtores locais, gastronomia típica, apresentações culturais e dezenas de bancas espalhadas pelo espaço histórico da cidade.
O time do Destemperados esteve na feira no último fim de semana para acompanhar a programação e provar algumas das especialidades que aparecem por lá. A principal delas segue sendo a tradicional rosca feita na hora, servida ainda quente e normalmente acompanhada de nata, mel ou schmier.
Mas a feira vai além disso. Entre uma banca e outra, aparecem cucas, pães, bolachas coloniais, linguiças, embutidos, artesanato, chope artesanal e diferentes produtos produzidos na região. Neste ano, a programação também conta com waffles, strudel, donuts, bretzel e pão de mel finalizado na hora.
Outro destaque é o próprio cenário da feira. O Núcleo de Casas Enxaimel ajuda a transformar a visita em um passeio de um dia inteiro, especialmente para quem pretende fazer um bate-volta saindo de Porto Alegre ou da Região Metropolitana.
A programação do segundo fim de semana ocorre entre os dias 29 e 31 de maio, sempre das 9h às 18h, com entrada gratuita e atrações culturais ao longo do dia. Viva o inverno gaúcho!
PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira, 29 de maio
- 9h — Abertura da feira
- 14h às 18h —Bandinha típica: Klabunde e CIA
- 18h — Encerramento
Sábado, 30 de maio
- 9h — Abertura da feira
- 9h30min às 13h30min — Bandinha típica: Klabunde e CIA
- 14h às 18h — Bandinha típica: Bremen
- 15h às 17h — Trilha cultural: Mel, Rosca e Nata - Tribu di Arteiros
- 18h — Encerramento
Domingo, 31 de maio
- 9h — Abertura da feira
- 9h30min às 13h30min — Bandinha típica: Bremen
- 10h às 12h — Trilha cultural: Mel, Rosca e Nata - Tribu di Arteiros
- 14h às 18h — Bandinha típica: Bremen
- 15h às 18h — Herta na feira
- 18h — Encerramento
SERVIÇO
19ª Feira do Mel, Rosca e Nata
Onde: Núcleo De Casas Enxaimel (bairro Feitoria Nova, em Ivoti)
Quando: 29, 30 e 31 de maio, das 9h às 18h
Entrada gratuita
@feiradomelroscaenata