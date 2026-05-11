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Legado à Mesa
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400 anos na mesa: como as Missões Jesuíticas Guaranis moldaram nossa gastronomia

Da erva-mate sagrada dos Guaranis ao churrasco com gado que veio da Europa, o Destemperados foi investigar as raízes gastronômicas do Sul em quatro episódios no Youtube

Milene Magnus

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