Primeira edição de Vai de Vinho Brasileiro em Porto Alegre acontece neste sábado

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Evento ao ar livre conecta taça, território e gastronomia na Redenção, que recebe pela primeira vez o festival no Rio Grande do Sul

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Brunna Oliveira

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