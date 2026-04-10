Primeira edição de Vai de Vinho Brasileiro em Porto Alegre acontece neste sábado

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Ao todo, 18 vinícolas estão confirmadas para a primeira edição do Vai de Vinho Brasileiro Festival na Capital. Consevitis-RS / Divulgação

Neste sábado (11), a Redenção recebe pela primeira vez o Vai de Vinho Brasileiro Festival. Após a edição de estreia, realizada em 2025, em Florianópolis, chega a vez da capital gaúcha abrir espaço para fomentar o enoturismo. Com 18 vinícolas confirmadas, o encontro, que inicia às 16h, pretende aproximar o público das histórias e dos terroirs de cada rótulo apresentado.

Idealizado pelo Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do RS (Consevitis-RS), em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), o evento busca divulgar, valorizar e aproximar o público do vinho. Segundo Cristina Carniel, gerente de Promoção para o Mercado Interno do Consevitis-RS, após reunir mais de 2 mil pessoas na primeira edição em Santa Catarina, o festival se consolida como porta de entrada para o enoturismo.

— Para um instituto que tem entre seus pilares a promoção do setor, realizar o Vai de Vinho Brasileiro Festival é importante porque conecta o consumidor diretamente ao produtor, divulga a pluralidade dos rótulos gaúchos, fortalece a identidade do Estado como maior polo vitivinícola do país e contribui para a formação de uma nova geração de apreciadores, valorizando as experiências sociais e o consumo moderado — afirma.

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Conexão com vinícolas

Com quase 100 rótulos disponíveis, além de sucos de uva para venda, o público poderá aproveitar a programação ao ar livre para degustar diferentes vinhos, conversar com produtores locais, entender melhor seu próprio perfil de consumo e curtir o evento em família.

— Levar o evento para Porto Alegre, capital dos gaúchos, simboliza a consagração de uma bebida que representa o Estado. A edição local é uma versão ampliada do projeto piloto e contará com mais vinícolas, espaço kids, parcerias estratégicas e um plano de divulgação mais robusto — destaca Cristina.

Como bons apreciadores do enoturismo, o Destemperados também marca presença no evento. A sócia-fundadora Lela Zaniol estará no local entrevistando o público e compartilhando suas percepções por meio do Rolê Destemps. Esse será o momento perfeito para que os gaúchos respondam perguntas e descubram o seu perfil de vinho.

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Espaço para toda a família

Embora o vinho seja o protagonista, o evento foi pensado para receber diferentes públicos. A estrutura inclui espaços de convivência, food trucks com variadas opções gastronômicas, discotecagem e área kids para o entretenimento das crianças.

— Ao despertar a curiosidade no ambiente urbano, incentivamos o interesse por explorar as regiões produtoras. Porto Alegre está próxima da Serra Gaúcha, principal polo do Estado, e vive um movimento crescente de wine bars, lojas especializadas, vinícolas urbanas e eventos de rua. Isso mantém a cultura do vinho ativa também na capital — aponta Cristina.

Incentivo à produção local

O movimento também impulsiona outros setores ligados ao enoturismo. É o caso da Apil, que vê no evento uma oportunidade de destacar a qualidade dos laticínios gaúchos, tradicionalmente associados ao consumo de vinho.

— A parceria com o Consevitis-RS agrega valor ao evento, já que nasce de um propósito comum: valorizar cadeias produtivas que fazem parte da identidade do Rio Grande do Sul. A conexão entre vinho e queijo é natural e culturalmente reconhecida — afirma Gabriela Brustolin, da diretoria de Marketing da Apil.

Segundo ela, iniciativas como essa incentivam o público a explorar experiências ligadas à gastronomia regional e a conhecer mais sobre produtos locais, como os apresentados no Memorial do Queijo Gaúcho, inaugurado em 2025 durante a 48ª Expointer.

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