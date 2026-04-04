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4ª edição do Expochurrasco ocorre neste sábado, na Capital

Evento reúne mais de 50 estações gastronômicas no Jockey Club do Rio Grande do Sul, das 10h às 18h

Brunna Oliveira

Para ExpoChurrascoo

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