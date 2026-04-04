4ª edição do Expochurrasco ocorre neste sábado, na Capital

Ler resumo

Porto Alegre honra o título de Capital Mundial do Churrasco ao receber neste sábado, 25, a 4ª edição do Expochurrasco. Expochurrasco / Divulgação

As mulheres assumem o protagonismo da nova edição do ExpoChurrasco, que ocorre amanhã (25). Prevista para acontecer no Jockey Club, das 10h às 18h, o evento que terá mais de cinco horas de open food, traz novidades para esta nova temporada. As Estações Internacionais Mulheres do Fogo chegam reunindo assadoras de sete países diferentes, em uma experiência que combina tradição, técnica e intercâmbio cultural.

— O fogo sempre foi símbolo de poder, sustento e transformação. Ver mulheres que dominam esse elemento, vindas de diferentes partes do mundo, reunidas no ExpoChurrasco, é testemunhar a história sendo escrita diante dos nossos olhos — afirma a produtora executiva do evento, Mayara Pavin.

Entre as profissionais, estão representantes do Brasil, México, Peru, Chile, Uruguai, Equador e Argentina. Essa união reforça a mudança do território, quase exclusivo dos homens — da simbologia à prática profissional — e revela o quanto o espaço está aberto para receber cada vez mais profissionais mulheres.

Diferentes técnicas

Além de receitas elaboradas por diferentes nacionalidades, o público acompanhará o preparo das carnes utilizando diferentes técnicas de churrascos com grelhas argentinas e uruguaias. Ao longo do evento, será possível compreender quais diferenças consistem em cada formato — assar a carne na lenha ou no carvão.

— São dois países vizinhos, duas escolas muito respeitadas e duas mulheres mostrando domínio total de técnicas que sempre foram tratadas como território masculino — diz Carola.

O festival que terá o maior número de proteínas já reunido em um único evento do segmento, ainda contará com shows, espaços temáticos, ativações sensoriais, envolvendo inclusive o Rolê Destemps com o sócio fundador Diogo Carvalho entrevistando os gaúchos presentes.

Data: sábado, 25 de abril de 2026

Local: no Jockey Club do Rio Grande do Sul (Av. Diário de Notícias, 750, no bairro Cristal, em Porto Alegre)

Horário de funcionamento: das 10h às 18h

Ingressos no site da Uhuu

Saiba mais em @expochurrasco ou (51) 99813-9405