Tem receitas que parecem muito elaboradas, mas na verdade só estão esperando o truque certo para acontecer na sua cozinha. Esse frango gratinado com palmito, milho e molho branco da Lela Zaniol é exatamente assim.
Aqui, ele ganha uma solução prática que provavelmente já está no seu armário: o leite em pó CCGL, que entra em cena para dar cremosidade, corpo e sabor ao molho, sem depender de longos preparos ou ingredientes difíceis.
O resultado é aquele tipo de prato que chega à mesa fumegante, com a superfície dourada e o molho borbulhando nas bordas. Cremoso e perfeito para quando a ideia é fazer comida de verdade. Uma receita simples e muito gratinada, do jeito que a gente gosta.
CCGL na Expodireto
A receita foi preparada no estande da CCGL na Expodireto, em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul. A feira mostra na prática a conexão entre o campo e a mesa. É nela que a produção de leite ganha destaque e revela o caminho do ingrediente que depois aparece na gastronomia em diferentes formas.
Confira o passo a passo:
Frango gratinado com molho branco de leite em pó
Ingredientes
Para o frango:
• 2 xícaras de frango cozido e desfiado
• 1/2 cebola picada
• 1 dente de alho
• 1 colher (sopa) de óleo
• Sal e pimenta a gosto
Para o molho branco com leite em pó CCGL:
• 1 colher (sopa) de manteiga
• 1 colher (sopa) de farinha de trigo
• 2 colheres (sopa) de leite em pó
• 1 xícara de água
• Sal a gosto
• 1 pitada de noz-moscada (opcional)
Para gratinar
• 1/2 a 1 xícara de queijo ralado (muçarela ou parmesão)
Modo de preparo
1. Aqueça o óleo em uma panela.
2. Refogue a cebola e o alho.
3. Adicione o frango desfiado, o sal e a pimenta.
4. Mexa por 2 a 3 minutos e reserve.
5. Em outra panela, derreta a manteiga.
6. Coloque a farinha e mexa por 1 minuto.
7. Misture a água com o leite em pó.
8. Despeje na panela aos poucos, mexendo sempre.
9. Cozinhe até engrossar e ficar cremoso.
10. Ajuste o sal.
11. Coloque o frango em um refratário.
12. Cubra com o molho braço e o queijo ralado.
13. Leve ao forno a 200 °C por 15–20 minutos, até dourar.