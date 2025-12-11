Salmão, atum e frutos do mar: como a Costiero atende a demanda por peixe fresco no Sul 

A busca por peixes de qualidade vem moldando o mercado de culinária japonesa no Rio Grande do Sul. Com novas casas abrindo na região e chefs cada vez mais rigorosos no atendimento a clientes mais informados, a necessidade de fornecedores confiáveis cresce na mesma proporção. É nesse cenário que a Costiero Pescados, marca do Grupo Perte, vem se destacando.
A empresa aposta em seleção criteriosa, controle de frescor e distribuição rápida — pilares que, segundo profissionais do setor, fazem diferença direta na entrega final. No portfólio, entram cortes de salmão, atum, peixe branco, polvo, camarões e opções pensadas para preparos quentes e frios, sempre com foco em textura firme, brilho e padrão constante.
Um dos profissionais que trabalham diariamente com esses produtos é o chef e criador de conteúdo Lucas Melga.
– Eles entendem que peixe não é só ingrediente, é respeito – afirma.
Para ele, o diferencial aparece no primeiro olhar: brilho, textura firme, umidade adequada e ausência total de odor.
– Na cozinha japonesa não existe salvador da pátria. Se o produto não for perfeito, nada funciona – explica.
Além da qualidade, Lucas destaca a constância como ponto crítico.
– Isso é ouro para quem cria receita e precisa manter padrão. Não dá para ser surpreendido – finaliza.
Entre os preparos que dependem desse nível de exigência está seu tartar de salmão com toque cítrico, prato que só funciona quando o peixe alcança cremosidade e equilíbrio.
Um setor que cresce
O consumo de pescados segue em alta, e a Costiero vem ajustando sua operação para acompanhar esse movimento. João Cardoso, gerente comercial Sul, explica que a marca investiu em maquinários e ampliou capacidade produtiva para garantir frescor e qualidade em todas as etapas – da chegada dos insumos ao envio final.
Na logística, rotas foram otimizadas e áreas de atuação ampliadas para acelerar entregas e manter padrão.
– Também seguimos desenvolvendo novos produtos e aprimorando nossas embalagens para atender diferentes segmentos – afirma João.
Esse conjunto de ajustes sustenta a expansão da Costiero e reforça a confiança de quem trabalha com pescados no dia a dia.