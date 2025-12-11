GERAL

Conteúdo para Marcas
Conteúdo patrocinado

Salmão, atum e frutos do mar: como a Costiero atende a demanda por peixe fresco no Sul 

Com foco em frescor, padrão e logística, a marca do Grupo Perte se consolida entre profissionais da cozinha japonesa e projeta crescimento para 2026 

RBS Conteúdo para Marcas

para Costiero Pescados

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS