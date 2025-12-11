Salmão, atum e frutos do mar: como a Costiero atende a demanda por peixe fresco no Sul 

Grupo quer consolidar a procura por produtos premium em 2026 (Divulgação) Milene Magnus

A busca por peixes de qualidade vem moldando o mercado de culinária japonesa no Rio Grande do Sul. Com novas casas abrindo na região e chefs cada vez mais rigorosos no atendimento a clientes mais informados, a necessidade de fornecedores confiáveis cresce na mesma proporção. É nesse cenário que a Costiero Pescados, marca do Grupo Perte, vem se destacando.

A empresa aposta em seleção criteriosa, controle de frescor e distribuição rápida — pilares que, segundo profissionais do setor, fazem diferença direta na entrega final. No portfólio, entram cortes de salmão, atum, peixe branco, polvo, camarões e opções pensadas para preparos quentes e frios, sempre com foco em textura firme, brilho e padrão constante.

Um dos profissionais que trabalham diariamente com esses produtos é o chef e criador de conteúdo Lucas Melga.

– Eles entendem que peixe não é só ingrediente, é respeito – afirma.

Para ele, o diferencial aparece no primeiro olhar: brilho, textura firme, umidade adequada e ausência total de odor.

– Na cozinha japonesa não existe salvador da pátria. Se o produto não for perfeito, nada funciona – explica.

Além da qualidade, Lucas destaca a constância como ponto crítico.

– Isso é ouro para quem cria receita e precisa manter padrão. Não dá para ser surpreendido – finaliza.

Entre os preparos que dependem desse nível de exigência está seu tartar de salmão com toque cítrico, prato que só funciona quando o peixe alcança cremosidade e equilíbrio.

Um setor que cresce

O consumo de pescados segue em alta, e a Costiero vem ajustando sua operação para acompanhar esse movimento. João Cardoso, gerente comercial Sul, explica que a marca investiu em maquinários e ampliou capacidade produtiva para garantir frescor e qualidade em todas as etapas – da chegada dos insumos ao envio final.

Na logística, rotas foram otimizadas e áreas de atuação ampliadas para acelerar entregas e manter padrão.

– Também seguimos desenvolvendo novos produtos e aprimorando nossas embalagens para atender diferentes segmentos – afirma João.