Tem produto gaúcho chamando atenção lá fora – e não é vinho, não é queijo, não é carne. É vinagre. E não qualquer vinagre: o Balsâmico de Maçã da Koller, produzido no norte gaúcho, foi premiado no The Global Vinegar Awards 2025, a maior competição do mundo dedicada ao assunto. O detalhe que muda o peso dessa história é simples: ele foi o único vinagre da América Latina a entrar na lista deste ano.

Os jurados provaram tudo às cegas. Sem olhar rótulo. Sem saber origem. Só sabor, aroma e equilíbrio. Para a Koller, o reconhecimento tem um significado direto.

Sempre tivemos a percepção de fazer um vinagre com padrões de qualidade acima da média. Esse prêmio valida o trabalho e faz valer a pena toda a dedicação RAFAEL KOLLER, DIRETOR DA MARCA E REPRESENTANTE DA QUARTA GERAÇÃO DA FAMÍLIA

A surpresa também veio pela vizinhança. Chile e Argentina, conhecidos pela excelência dos seus vinhos, participaram com produtos fortes. Mesmo assim, o balsâmico gaúcho ficou na frente.

Na categoria balsâmico, nossa qualidade se destacou de forma perceptível RAFAEL KOLLER

Esse resultado não caiu do céu. A empresa trabalha com vinagre há décadas e segue regras internas bem rígidas. Entre elas, uma que chama atenção: os produtos premium precisam maturar no mínimo cinco anos. O balsâmico de maçã ficou quase doze, esperando o momento certo de ser lançado.

Meu bisavô sempre disse que só tempo, boa matéria-prima e controle geram um produto verdadeiro. Se você burla qualquer etapa, vira um vinagre comum RAFAEL KOLLER

O futuro também já se mexe. A Koller está ampliando a distribuição para outros estados e recebeu consultas de possíveis parceiros de exportação. O prêmio ajuda a abrir portas.

Mostra que podemos competir com produtos europeus, antes vistos como inalcançáveis RAFAEL KOLLER

E tem outro ponto importante nessa conversa: o terroir. Uva e maçã do Sul são fortes, reconhecidas e, segundo a Koller, entregam base para um vinagre muito mais vivo. A empresa trabalha com fornecedores da Serra e do Alto Uruguai e produz o próprio vinho que será transformado em vinagre – algo raro no país. Nada de vinhos “que sobraram” virando vinagre. O processo é pensado desde o começo e conduzido de forma lenta, para que acidez, cor e aroma se construam sem pressa.

Para quem cozinha em casa, tudo isso se traduz em um ingrediente versátil. O balsâmico de maçã é mais leve, tem acidez mais delicada e combina com quase tudo. Vai bem em saladas rápidas. Dá um brilho em legumes. E pode até entrar em sobremesas sem esforço. É aquele tipo de vinagre que muda um prato silenciosamente. Confira algumas ideias de preparos com ele.

RECEITAS PRÁTICAS PARA USAR O BALSÂMICO DE MAÇÃ

Versátil, produto pode aparecer na entrada à sobremesa Milene Magnus

Cenoura tostada com balsâmico e mel

Cenouras cortadas ao meio

Azeite

Sal

Mel

Balsâmico de maçã Koller

Misture tudo, leve ao forno até dourar e finalize com mais um fio do balsâmico.

Pepino marinado rápido

Pepino em lâminas

Sal

Açúcar

Balsâmico de maçã

Gergelim

Misture tudo e deixe descansar 10 minutos. Fica ótimo com arroz, frango ou sanduíche.

Maçãs laminadas com creme e balsâmico reduzido

Maçã fatiada bem fina

Creme azedo ou iogurte

Mel

Redução rápida de balsâmico de maçã

Só montar: maçã, colherinha de creme, mel e o balsâmico espesso por cima. Parece simples — e é — mas fica especial.

Salada de pepino, maçã verde e ervas com vinagre in natura

1 pepino japonês fatiado bem fino

1 maçã verde em lâminas finas

1 punhado de salsinha picada

1 punhado de hortelã picada

1 colher (sopa) de vinagre in natura de maçã

1 colher (sopa) de azeite

1 pitada de sal

Pimenta-do-reino a gosto

Gergelim branco ou preto (opcional)

Misture o pepino e a maçã numa tigela. Tempere com vinagre, azeite, sal e pimenta. Acrescente a salsinha e a hortelã e mexa de leve. Finalize com gergelim.

SOBRE A KOLLER

Família soma mais de 80 anos de experiência na indústria