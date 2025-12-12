Tem produto gaúcho chamando atenção lá fora – e não é vinho, não é queijo, não é carne. É vinagre. E não qualquer vinagre: o Balsâmico de Maçã da Koller, produzido no norte gaúcho, foi premiado no The Global Vinegar Awards 2025, a maior competição do mundo dedicada ao assunto. O detalhe que muda o peso dessa história é simples: ele foi o único vinagre da América Latina a entrar na lista deste ano.
Os jurados provaram tudo às cegas. Sem olhar rótulo. Sem saber origem. Só sabor, aroma e equilíbrio. Para a Koller, o reconhecimento tem um significado direto.
Sempre tivemos a percepção de fazer um vinagre com padrões de qualidade acima da média. Esse prêmio valida o trabalho e faz valer a pena toda a dedicação
RAFAEL KOLLER, DIRETOR DA MARCA E REPRESENTANTE DA QUARTA GERAÇÃO DA FAMÍLIA
A surpresa também veio pela vizinhança. Chile e Argentina, conhecidos pela excelência dos seus vinhos, participaram com produtos fortes. Mesmo assim, o balsâmico gaúcho ficou na frente.
Na categoria balsâmico, nossa qualidade se destacou de forma perceptível
RAFAEL KOLLER
Esse resultado não caiu do céu. A empresa trabalha com vinagre há décadas e segue regras internas bem rígidas. Entre elas, uma que chama atenção: os produtos premium precisam maturar no mínimo cinco anos. O balsâmico de maçã ficou quase doze, esperando o momento certo de ser lançado.
Meu bisavô sempre disse que só tempo, boa matéria-prima e controle geram um produto verdadeiro. Se você burla qualquer etapa, vira um vinagre comum
RAFAEL KOLLER
O futuro também já se mexe. A Koller está ampliando a distribuição para outros estados e recebeu consultas de possíveis parceiros de exportação. O prêmio ajuda a abrir portas.
Mostra que podemos competir com produtos europeus, antes vistos como inalcançáveis
RAFAEL KOLLER
E tem outro ponto importante nessa conversa: o terroir. Uva e maçã do Sul são fortes, reconhecidas e, segundo a Koller, entregam base para um vinagre muito mais vivo. A empresa trabalha com fornecedores da Serra e do Alto Uruguai e produz o próprio vinho que será transformado em vinagre – algo raro no país. Nada de vinhos “que sobraram” virando vinagre. O processo é pensado desde o começo e conduzido de forma lenta, para que acidez, cor e aroma se construam sem pressa.
Para quem cozinha em casa, tudo isso se traduz em um ingrediente versátil. O balsâmico de maçã é mais leve, tem acidez mais delicada e combina com quase tudo. Vai bem em saladas rápidas. Dá um brilho em legumes. E pode até entrar em sobremesas sem esforço. É aquele tipo de vinagre que muda um prato silenciosamente. Confira algumas ideias de preparos com ele.
RECEITAS PRÁTICAS PARA USAR O BALSÂMICO DE MAÇÃ
Cenoura tostada com balsâmico e mel
- Cenouras cortadas ao meio
- Azeite
- Sal
- Mel
- Balsâmico de maçã Koller
- Misture tudo, leve ao forno até dourar e finalize com mais um fio do balsâmico.
Pepino marinado rápido
- Pepino em lâminas
- Sal
- Açúcar
- Balsâmico de maçã
- Gergelim
- Misture tudo e deixe descansar 10 minutos. Fica ótimo com arroz, frango ou sanduíche.
Maçãs laminadas com creme e balsâmico reduzido
- Maçã fatiada bem fina
- Creme azedo ou iogurte
- Mel
- Redução rápida de balsâmico de maçã
- Só montar: maçã, colherinha de creme, mel e o balsâmico espesso por cima. Parece simples — e é — mas fica especial.
Salada de pepino, maçã verde e ervas com vinagre in natura
- 1 pepino japonês fatiado bem fino
- 1 maçã verde em lâminas finas
- 1 punhado de salsinha picada
- 1 punhado de hortelã picada
- 1 colher (sopa) de vinagre in natura de maçã
- 1 colher (sopa) de azeite
- 1 pitada de sal
- Pimenta-do-reino a gosto
- Gergelim branco ou preto (opcional)
- Misture o pepino e a maçã numa tigela. Tempere com vinagre, azeite, sal e pimenta.
- Acrescente a salsinha e a hortelã e mexa de leve.
- Finalize com gergelim.
SOBRE A KOLLER
A Koller é uma das indústrias de vinagre mais tradicionais do Brasil. A história começou na década de 1930, quando Francisco Koller montou uma pequena fábrica de cachaça na região do Rio Uruguai, em Marcelino Ramos. Em 1944, a operação foi transferida para Erechim, onde permanece até hoje. Com o passar dos anos, o vinagre ganhou espaço dentro da empresa e virou o foco principal. Hoje, tudo é feito na própria sede: seleção da matéria-prima, produção, fabricação das embalagens e distribuição. Essa operação integrada, somada a mais de 80 anos de experiência, sustenta a reputação da marca e explica por que seus vinagres seguem firmes no mercado.