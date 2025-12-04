4 drinks práticos com vinhos para refrescar o verão

Preparos com frutas oferecem ainda mais frescor aos drinks (César Silvestro /Cooperativa Vinícola Garibaldi) Milene Magnus

A chegada do verão provoca aquele calor no coração, mas não só. Com a nova estação, cresce a busca por bebidas leves, aromáticas e capazes de transformar momentos simples em pequenas celebrações – seja na praia, à beira da piscina ou em um sunset qualquer. E é aí que vinhos e espumantes surgem como ingredientes para deixar os drinks mais frescos, fáceis e cheios de personalidade. A Cooperativa Vinícola Garibaldi reuniu rótulos consagrados de seu portfólio para apresentar quatro receitas que combinam simplicidade e sabor.

Entre as escolhas estão o espumante Garibaldi Prosecco Branco, o frisante Relax Demi-Sec e o novo Vinho Branco Moscato Giallo, lançamento deste ano. Cada um deles entra nas criações do mixologista Eduardo Alberton, que buscou destacar as características naturais das bebidas. O Prosecco, com suas notas de pera e um toque de limão, ajuda a levantar a acidez dos cítricos. O Relax Demi-Sec, levemente gaseificado, traz leveza ao lado de aromas de limão e abacaxi. Já o Moscato Giallo adiciona frutas tropicais como mamão e maracujá, além de um toque floral.

Os rótulos utilizados

Moscato Giallo Milene Magnus

Vinho branco seco aromático de frescor marcante, com notas de mamão, maracujá e um leve floral. Marca a estreia da linha Garibaldi Memórias, que revisita momentos importantes da trajetória da cooperativa. Exibe coloração amarelo-palha com reflexos esverdeados e sensação equilibrada em boca.

Garibaldi Prosecco Branco

Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

Elaborado pelo método Charmat, mostra aromas de pera, marmelo e limão. Na taça, é leve, cremoso e refrescante. Soma premiações recentes no Chile, na Inglaterra e na Argentina.

Frisante Relax Demi-Sec

Divulgação / Cooperativa Vinícola Garibaldi

Feito com Moscato Branco, Trebbiano e Riesling Itálico, combina suavidade com leve gaseificação. Traz notas de limão, abacaxi e um toque mineral. Funciona puro ou como base para coquetéis.

Os drinks

Mimosa de Maracujá e Gengibre

50ml de suco de maracujá

10ml de xarope de gengibre

100ml de Garibaldi Prosecco

Rodela de limão

Em uma taça, misture 50 ml de suco de maracujá com 10 ml de xarope de gengibre e complete com 100 ml de Garibaldi Prosecco. Finalize com uma rodela de limão.

Fizzy de Pepino e Alecrim

30ml de suco de pepino

15ml de xarope de alecrim

100ml de frisante Relax Demi-Sec

Raminho de alecrim

Misture 30 ml de suco de pepino com 15 ml de xarope de alecrim em uma taça e complete com 100 ml de frisante Relax Demi-Sec. Decore com um raminho de alecrim.

Coquetel de Lavanda e Limão

30ml de xarope de lavanda

20ml de suco de limão

100ml de vinho Garibaldi Moscato Giallo

Junte 30 ml de xarope de lavanda e 20 ml de suco de limão, completando a taça com 100 ml do Moscato Giallo. Arremate com uma flor de lavanda.

Espumante de Kiwi e Manjericão

50ml de purê de kiwi

10ml de xarope de manjericão

100ml de frisante Relax Demi-Sec