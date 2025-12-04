4 drinks práticos com vinhos para refrescar o verão

A chegada do verão provoca aquele calor no coração, mas não só. Com a nova estação, cresce a busca por bebidas leves, aromáticas e capazes de transformar momentos simples em pequenas celebrações – seja na praia, à beira da piscina ou em um sunset qualquer. E é aí que vinhos e espumantes surgem como ingredientes para deixar os drinks mais frescos, fáceis e cheios de personalidade. A Cooperativa Vinícola Garibaldi reuniu rótulos consagrados de seu portfólio para apresentar quatro receitas que combinam simplicidade e sabor.
Entre as escolhas estão o espumante Garibaldi Prosecco Branco, o frisante Relax Demi-Sec e o novo Vinho Branco Moscato Giallo, lançamento deste ano. Cada um deles entra nas criações do mixologista Eduardo Alberton, que buscou destacar as características naturais das bebidas. O Prosecco, com suas notas de pera e um toque de limão, ajuda a levantar a acidez dos cítricos. O Relax Demi-Sec, levemente gaseificado, traz leveza ao lado de aromas de limão e abacaxi. Já o Moscato Giallo adiciona frutas tropicais como mamão e maracujá, além de um toque floral.
Os rótulos utilizados
Vinho branco seco aromático de frescor marcante, com notas de mamão, maracujá e um leve floral. Marca a estreia da linha Garibaldi Memórias, que revisita momentos importantes da trajetória da cooperativa. Exibe coloração amarelo-palha com reflexos esverdeados e sensação equilibrada em boca.
Garibaldi Prosecco Branco
Elaborado pelo método Charmat, mostra aromas de pera, marmelo e limão. Na taça, é leve, cremoso e refrescante. Soma premiações recentes no Chile, na Inglaterra e na Argentina.
Frisante Relax Demi-Sec
Feito com Moscato Branco, Trebbiano e Riesling Itálico, combina suavidade com leve gaseificação. Traz notas de limão, abacaxi e um toque mineral. Funciona puro ou como base para coquetéis.
Os drinks
Mimosa de Maracujá e Gengibre
- 50ml de suco de maracujá
- 10ml de xarope de gengibre
- 100ml de Garibaldi Prosecco
- Rodela de limão
Em uma taça, misture 50 ml de suco de maracujá com 10 ml de xarope de gengibre e complete com 100 ml de Garibaldi Prosecco. Finalize com uma rodela de limão.
Fizzy de Pepino e Alecrim
- 30ml de suco de pepino
- 15ml de xarope de alecrim
- 100ml de frisante Relax Demi-Sec
- Raminho de alecrim
Misture 30 ml de suco de pepino com 15 ml de xarope de alecrim em uma taça e complete com 100 ml de frisante Relax Demi-Sec. Decore com um raminho de alecrim.
Coquetel de Lavanda e Limão
- 30ml de xarope de lavanda
- 20ml de suco de limão
- 100ml de vinho Garibaldi Moscato Giallo
Junte 30 ml de xarope de lavanda e 20 ml de suco de limão, completando a taça com 100 ml do Moscato Giallo. Arremate com uma flor de lavanda.
Espumante de Kiwi e Manjericão
- 50ml de purê de kiwi
- 10ml de xarope de manjericão
- 100ml de frisante Relax Demi-Sec
Misture todos os ingredientes em uma taça. Decore com kiwi e folhas de manjericão.