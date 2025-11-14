Websérie visita cidades atrás dos xis mais tradicionais do Rio Grande do Sul 

Xis da Gringa (imagem meramente ilustrativa) Johannes Buenno / Divulgação

Tem coisa que só nós gaúchos entendemos. O gosto pelo chimarrão quente em dia de calor. A devoção ao churrasco de domingo. E, claro, a paixão pelo xis.

Mais do que um lanche, ele é um idioma. Cada cidade fala o seu. Em algumas, o segredo está na maionese caseira; em outras, no tempero da carne. Há quem defenda o ovo, quem jure que não pode faltar milho e quem ache que a ervilha é dispensável (embora todo mundo saiba que não é). Há quem use pão salgado. Há quem pique as saladas. Há quem prense e há quem não.

Mas como aqui o lema é “teu xis, tuas regras”. O que importa é ter Pepsi® Black gelada para acompanhar o lanche, independente do local, estilo ou versão. E apesar de ser assunto — sobre quem faz o melhor, qual tamanho ideal, o que é um lanche raiz —, no fim, mesmo com todos os argumentos, o consenso é um só: ninguém faz xis como nós.

AS MAJESTADES

Foi para celebrar essa história que Pepsi® Black pegou a estrada e foi atrás dos PEPSI® REIS DA CHAPA. As lancherias que transformaram o xis em ofício, em herança e em paixão. Entre Canoas, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo, a nova websérie percorre o Estado para conhecer de perto quem está por trás das chapas mais lendárias do Rio Grande do Sul.

CANOAS

O Rapach & Romani é sinal das madrugadas canoenses: tradição de décadas, unidades espalhadas e fama de xis bem recheado que atende a juventude e ao pós-balada. O Xis Rei, por sua vez, é referência de bairro, com público fiel e elogios justamente por manter o xis no ponto certo: pão, recheio e atendimento que fidelizam muita gente.

PELOTAS

O Circulu’s é daqueles lugares que todo mundo reconhece de longe. O xis vem no pão quadrado e transborda de recheio, do jeito que o povo gosta. Já o Ronaldo Lanches é pura suculência, com aquele tempero raiz que fez o nome da casa e continua firme na chapa há anos.

SANTA MARIA

No Santa Fé, tradição é levada a sério. O xis vem bem caprichado, com ingredientes frescos e o equilíbrio certo entre pão, recheio e maionese. Já no Gulosão, o tamanho entra na brincadeira: tem Gulosinho, Guloso e Gulosão, todos preparados com o mesmo cuidado e aquele sabor que faz a diferença na chapa.

PASSO FUNDO

Por aqui, a tradição é outra: o lanche chega alto, com salada fresca e pão macio. No tradicional Boka Lanches, essa receita atravessa gerações e segue firme como referência na idade. Na Xisaria do Ênio, o estilo é o mesmo, com chapa quente, recheio generoso e tudo no ponto certo.

CAXIAS DO SUL

O Xis da Gringa é daqueles clássicos que atravessam gerações. Desde os anos 70, mantém o mesmo espírito de lancheria raiz, com muitas camadas de puro sabor. Já no Jaime Rocha, o preparo do lanche fica à vista e a decoração icônica completa o cenário de um lugar que é parte da história da cidade

A WEBSÉRIE

Os episódios irão ao ar duas vezes por semana no @destemperados, cada um dedicado a uma cidade e às suas lancherias clássicas. Histórias de família, de madrugada, de balcão e de amor por uma chapa que não esfria nunca. Essa homenagem à culinária gaúcha é da Pepsi®, que acredita na valorização regional através da gastronomia. Porque, convenhamos, tem coisa que combine mais com um xis do que Pepsi® Black trincando de gelada? A websérie Pepsi® Reis da Chapa é um mergulho na alma do xis gaúcho. Um tributo a quem manteve o pão crocante, o queijo derretendo e o orgulho de servir o lanche mais amado do Estado.