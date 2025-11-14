Encontro permitiu conhecer ainda mais da cultura e da gastronomia da cidade. Daiani Aguiar

A poucos quilômetros de Porto Alegre, Novo Hamburgo guarda surpresas que muita gente ainda não conhece. Entre o verde de Lomba Grande e os prédios históricos de Hamburgo Velho, a cidade revela uma cultura única — um jeito próprio de viver, de receber e, claro, de comer. A gastronomia aqui tem sotaque local: é feita com tempo, afeto e ingredientes que contam histórias.

Pensando em valorizar tudo isso, nasceu o Estação Turismo, um projeto piloto que quer inspirar novas rotas pelo Vale dos Sinos e, no futuro, se estender para outras regiões do Estado. A ideia é simples e potente: fortalecer, movimentar e ampliar o turismo local por meio de experiências que misturam história, arte, paisagem e boa comida. E nada mais simbólico do que começar pela Estação Sapatão, um dos pontos mais tradicionais da cidade, famosa por servir uma das melhores à la minuta da região.

O ROTEIRO

Estação Sapatão

O ponto de partida foi a própria Estação Sapatão — lugar que já virou parada obrigatória em Novo Hamburgo, tanto pelo astral quanto pela comida. Ali, o grupo se reuniu para um café e um papo leve antes da estrada, em meio ao cheiro bom que sai da cozinha e anuncia uma das melhores à la minutas da região. A Estação foi o ponto de encontro e também o primeiro lembrete de que boa gastronomia e hospitalidade são parte essencial da experiência turística.

BR-116, 7.455, no bairro Roselândia, em Novo Hamburgo

@estacaosapatao

Fundação Scheffel

A primeira visita do roteiro foi à Fundação Scheffel, um espaço que conecta arte, memória e identidade hamburguense. O acervo, dedicado ao artista Ernesto Frederico Scheffel, é um mergulho na história da cidade e nas influências alemãs que moldaram seu desenvolvimento. Além das obras e da arquitetura preservada, o local encanta pelos jardins e pela sensação de estar dentro de um capítulo vivo da cultura local.

Av. Gen. Daltro Filho, 911, no bairro Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo

@fundacaoscheffel

Museu Casa Schmidt

Logo adiante, no coração de Hamburgo Velho, o Museu Casa Schmidt preserva um pedaço essencial da história de Novo Hamburgo. Os cômodos e objetos revelam o modo de vida das famílias que ajudaram a construir a cidade, em uma visita que desperta tanto a curiosidade quanto a nostalgia. O passeio foi acompanhado por um professor de história, que ajudou a contextualizar o período e a importância da imigração na formação da identidade local.

Av. Gen. Daltro Filho, 929, no bairro Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo

@museuschmittpresser

Adega 1106

De lá, seguimos para a Adega 1106, um refúgio para quem gosta de vinho, paisagem e boa conversa. Por lá, a degustação provou que a produção artesanal, o ambiente acolhedor e o cuidado em cada detalhe tornam essa uma parada memorável. Entre taças e histórias, a visita mostrou o potencial da região para o enoturismo e o prazer de viver experiências que combinam sabor e autenticidade.

Rua Gen. Osório, 1.106, no bairro Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo

@adegaonze06

Sítio 3 Figueiras

O almoço foi um dos momentos mais gostosos do dia. Em meio a um cenário tranquilo, cercado por verde, conhecemos de perto a culinária típica de Lomba Grande. As receitas, preparadas com ingredientes locais e aquele toque de quem cozinha com afeto, mostraram o que a gastronomia hamburguense tem de mais autêntico: simplicidade, sabor e conexão com a terra.

Estr. Willy Moehlecke, 1.501, no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo

@sitio3figueiras

Festival Caminhos de Lomba Grande

Para encerrar o dia, chegamos ao evento gratuito que celebra os sabores, sons e histórias da região, com pratos salgados e doces a preços fixos — incluindo opções vegetarianas e veganas —, música ao vivo e um clima leve de encontro entre vizinhos e viajantes.

Na Comunidade Evangélica de Lomba Grande, em Novo Hamburgo

@caminhosdelombagrande