Receitas com arroz: aprenda a fazer arroz de bacalhau e arroz caprese 

O arroz é versátil, democrático e se adapta a todo tipo de receita — daquelas clássicas às mais modernas. Nossa cozinheira dos pampas, Lela Zaniol, provou essa diversidade de uso do grão na série Caminhos do Arroz, na RBS TV.
O arroz de bacalhau carrega a alma da culinária portuguesa: bacalhau desfiado, pimentões coloridos, tomate e vinho branco formam um prato rico em aroma e sabor, ideal para quem gosta de comida farta e afetiva.
Já o arroz caprese com burrata de búfala traz leveza e frescor ao cardápio. O arroz é cozido lentamente em um molho de tomates frescos e pelados e finalizado com burrata cremosa, manjericão e um bom fio de azeite extravirgem. Um prato que transforma ingredientes simples em algo especial.
Confira o passo a passo.
ARROZ DE BACALHAU
Serve 4 pessoas
Ingredientes:
- 400g de bacalhau dessalgado e desfiado
- 1 xícara de arroz branco
- 1 cebola média picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 pimentão vermelho
- 1 pimentão amarelo
- 2 tomates maduros
- ½ xícara de vinho branco seco
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 xícaras de água quente ou caldo de legumes
- Salsinha picada a gosto
- Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
- Dessalgue o bacalhau: deixe-o de molho em um recipiente por 24 horas na geladeira, trocando a água 2 ou 3 vezes. Depois, desfie por completo e reserve.
- Em uma panela grande, aqueça as duas colheres de azeite. Refogue a cebola até murchar. Adicione o alho e refogue por 30 segundos.
- Acrescente os pimentões em tiras finas e os tomates picados. Refogue por alguns minutos até começarem a amolecer.
- Junte o bacalhau desfiado e refogue por 4 minutos.
- Adicione o vinho branco seco e deixe cozinhar por 2 a 3 minutos, até o álcool evaporar.
- Junte a xícara de arroz branco cru à panela e misture bem. Adicione as 2 xícaras de água quente ou de caldo de legumes.
- Tempere com sal e pimenta, mas cuide que o bacalhau já é salgado naturalmente.
- Cozinhe com a panela semi-tampada, em fogo baixo, por cerca de 20 minutos, ou até o arroz estar cozido. Você pode optar por um arroz mais sequinho ou mais caldoso.
- Regue com um fio de azeite extravirgem antes de servir. Finalize com salsinha picada por cima.
SELO AMBIENTAL
Cada grão do Rio Grande do Sul carrega história e cuidado. Por trás das receitas, estão produtores que respeitam a terra, a água e o meio ambiente. O Selo Ambiental do Arroz, do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e do Governo do Estado, reconhece quem produz com responsabilidade. São 113 produtores certificados, 16 Ouro e 97 Prata, mostrando compromisso com qualidade e sustentabilidade. Criado em 2008, o programa é reconhecido pelo Ministério da Agricultura e em breve terá o PSA, que recompensará financeiramente os produtores certificados. Saiba mais no site do instituto: irga.rs.gov.br.
ARROZ CAPRESE
Serve 2 pessoas
Ingredientes:
- ½ xícara de arroz branco
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho picado
- ½ cebola pequena picada
- 3 tomates, sem pele e sem sementes, picados
- 1 lata de tomate pelado
- ½ xícara de tomates-cereja
- 1 burrata de búfala pequena
- Folhas de manjericão fresco
- 1 xícara de água quente (ou caldo de legumes suave)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
- Em uma panela média, aqueça o azeite. Refogue a cebola até ficar translúcida. Adicione o alho e refogue por mais 30 segundos.
- Acrescente os tomates picados. Refogue por 3 a 4 minutos, até começarem a se desmanchar.
- Junte a lata de tomate pelado com o líquido. Amasse com a colher. Cozinhe por mais 4 a 5 minutos, até o molho encorpar. Tempere com sal e pimenta.
- Misture o arroz cru ao molho. Adicione 1 xícara de água quente (ou caldo). Cozinhe em fogo baixo, com a panela semi-tampada, por 15 a 18 minutos ou até o arroz estar macio. Se necessário, adicione mais água aos poucos.
- Desligue o fogo. Incorpore delicadamente os tomates-cereja cortados ao meio.
- Sirva o arroz ainda quente em um prato ou travessa. Coloque a burrata inteira no centro. Rasgue folhas de manjericão fresco por cima.
- Regue com azeite extravirgem. Sirva imediatamente, com a burrata ainda cremosa no centro.