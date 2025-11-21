Natal nos Vinhedos confirma shows e gastronomia em meio às videiras

Quando novembro chega, o Vale dos Vinhedos ganha outro clima. As videiras seguem verdinhas, o calor pede uma taça gelada e o Natal nos Vinhedos volta a ocupar o km 21 da RS-444 com música, comida e experiências ao ar livre. A quarta edição do evento ocorre nos dias 28 e 29 de novembro e 5, 6, 12 e 13 de dezembro, sempre a partir das 18h, com entrada gratuita.
Taças cheias e sabores da Serra
O evento transforma a estrada em uma grande mesa coletiva. Vinícolas, restaurantes e produtores da região montam pequenas tendas nas margens da rodovia — trecho que fica bloqueado — criando um corredor gastronômico perfeito para circular, escolher um prato, brindar com espumante da Serra e seguir curtindo a noite.
A ideia é aproveitar sem pressa. Caminhar entre os expositores, descobrir rótulos da região, pedir aquela porção que combina com o momento e se sentar para apreciar o que acontece no palco. Uma celebração que mistura enoturismo, gastronomia e o cenário que faz do Vale um destino único.
Programação com taça na mão
A abertura fica com a Família Lima no dia 28. O mês segue com apresentações de Rodrigo Soltton, Ragazzi dei Monti, Dirceu Pastori e Banda, Grupo Tholl e Cia Sorriso com Arte. Entre as novidades, o Natal do Guri de Uruguaiana leva humor ao palco, enquanto o tenor Alexandre Borges apresenta o espetáculo Christmas Celebration.
O formato privilegia experiências simples e gostosas. Música, teatro e cultura convivem com aromas de cozinha, vinhos premiados e o visual dos parreirais ao entardecer. É o tipo de noite que combina com quem ama circular por eventos que valorizam o que a Serra tem de mais autêntico.
Enoturismo em movimento
O evento também celebra a mesa da Serra. Vinhos e espumantes premiados dividem espaço com lanches e pratos preparados por empreendedores locais, instalados em pequenas tendas às margens da rodovia, em um trecho bloqueado especialmente para receber o público. As mesas coletivas convidam a provar tudo com calma enquanto a música segue entre as videiras.
Como fomentador dessa motriz, o CIC-BG reitera seu compromisso coletivo, estimulando o turismo de experiência na região, trazendo novas oportunidades para nossos empreendedores e uma nova forma de celebrar o Natal a partir de nossa identidade
CARLOS LAZZARI, PRESIDENTE DO CENTRO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BENTO GONÇALVES
O sentimento também é compartilhado pelo município.
O Natal dos Vinhedos é um evento que une o encantamento do período com a paisagem do nosso interior, e que já se consagrou como uma atração turística em nossa cidade
DIOGO SIQUEIRA, PREFEITO DE BENTO GONÇALVES
Criado em 2022, o Natal nos Vinhedos se firmou como atração das festas de fim de ano. A cada edição cresce o público, o número de expositores e a quantidade de artistas envolvidos. Hoje, o evento reúne entre 15 mil e 18 mil pessoas e cerca de 40 empreendimentos que representam a cadeia da uva, do vinho e da gastronomia local.
O Natal nos Vinhedos é uma realização do CIC-BG, da Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) e Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura – Governo Do Brasil – Do Lado Do Povo Brasileiro. O patrocínio é de Unimed Serra Gaúcha, Banrisul Consórcio, Maison Forestier, Suvalan, Tramontina, Vinícola Miolo, Cooperativa Vinícola Aurora, CSG, Famiglia Valduga, Robopac e Velot. A promoção é Prefeitura de Bento Gonçalves e do Grupo RBS.
SERVIÇO
4º Natal nos Vinhedos
Quando: 28 e 29 de novembro e 5, 6, 12 e 13 de dezembro, a partir das 18h
Onde: Km 21 da RS-444 no Vale dos Vinhedos, em frente à Vinícola Miolo
Entrada gratuita
PROGRAMAÇÃO
28/11, sexta-feira
- 18h - DJ Nairo
- 19h- Orquestra de Sopros de Faria Lemos e Coral Canarinhos de Bento Gonçalves
- 20h15 - Família Lima
- 22h30min - Marlo Mártin Do Samba ao Rock
29/11, sábado
- 18h - DJ Fabiano
- 19h - Trebbiano
- 20h15h - Christmas Celebration
- 22h30min - Vitor Henrique e Gabriel
5/12, sexta-feira
- 18h - DJ Nairo
- 19h - Cavatappi
- 20h15 - Tenor Dirceu Pastori e Banda
- 22h30min - Acústica Rock
6/12, sábado
- 18h - DJ Nairo
- 19h - Rodrigo Soltton
- 20h15min - O Natal do Guri de Uruguaiana
- 22h30min - Jai Trivelin
12/12, sexta-feira
- 18h - DJ Fabiano
- 19h - Tenor Alexandre Borges
- 20h15min - Grupo Tholl
- 22h30min - Pablo Henrique
13/12, sábado
- 18h - DJ Fabiano
- 19h - Ragazzi Dei Monti
- 20h15min - Encanto de Natal Cia Sorriso com Arte
- 22h30min - Alan Prudêncio Country Music