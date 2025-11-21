Natal nos Vinhedos confirma shows e gastronomia em meio às videiras

Com shows gratuitos, festa promete fixar o Vale dos Vinhedos como destino de Natal no RS Natana Fontes / Divulgação

Quando novembro chega, o Vale dos Vinhedos ganha outro clima. As videiras seguem verdinhas, o calor pede uma taça gelada e o Natal nos Vinhedos volta a ocupar o km 21 da RS-444 com música, comida e experiências ao ar livre. A quarta edição do evento ocorre nos dias 28 e 29 de novembro e 5, 6, 12 e 13 de dezembro, sempre a partir das 18h, com entrada gratuita.

Taças cheias e sabores da Serra

O evento transforma a estrada em uma grande mesa coletiva. Vinícolas, restaurantes e produtores da região montam pequenas tendas nas margens da rodovia — trecho que fica bloqueado — criando um corredor gastronômico perfeito para circular, escolher um prato, brindar com espumante da Serra e seguir curtindo a noite.

A ideia é aproveitar sem pressa. Caminhar entre os expositores, descobrir rótulos da região, pedir aquela porção que combina com o momento e se sentar para apreciar o que acontece no palco. Uma celebração que mistura enoturismo, gastronomia e o cenário que faz do Vale um destino único.

Programação com taça na mão

A abertura fica com a Família Lima no dia 28. O mês segue com apresentações de Rodrigo Soltton, Ragazzi dei Monti, Dirceu Pastori e Banda, Grupo Tholl e Cia Sorriso com Arte. Entre as novidades, o Natal do Guri de Uruguaiana leva humor ao palco, enquanto o tenor Alexandre Borges apresenta o espetáculo Christmas Celebration.

O formato privilegia experiências simples e gostosas. Música, teatro e cultura convivem com aromas de cozinha, vinhos premiados e o visual dos parreirais ao entardecer. É o tipo de noite que combina com quem ama circular por eventos que valorizam o que a Serra tem de mais autêntico.

Enoturismo em movimento

O evento também celebra a mesa da Serra. Vinhos e espumantes premiados dividem espaço com lanches e pratos preparados por empreendedores locais, instalados em pequenas tendas às margens da rodovia, em um trecho bloqueado especialmente para receber o público. As mesas coletivas convidam a provar tudo com calma enquanto a música segue entre as videiras.

Como fomentador dessa motriz, o CIC-BG reitera seu compromisso coletivo, estimulando o turismo de experiência na região, trazendo novas oportunidades para nossos empreendedores e uma nova forma de celebrar o Natal a partir de nossa identidade CARLOS LAZZARI, PRESIDENTE DO CENTRO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BENTO GONÇALVES

O sentimento também é compartilhado pelo município.

O Natal dos Vinhedos é um evento que une o encantamento do período com a paisagem do nosso interior, e que já se consagrou como uma atração turística em nossa cidade DIOGO SIQUEIRA, PREFEITO DE BENTO GONÇALVES

Criado em 2022, o Natal nos Vinhedos se firmou como atração das festas de fim de ano. A cada edição cresce o público, o número de expositores e a quantidade de artistas envolvidos. Hoje, o evento reúne entre 15 mil e 18 mil pessoas e cerca de 40 empreendimentos que representam a cadeia da uva, do vinho e da gastronomia local.

O Natal nos Vinhedos é uma realização do CIC-BG, da Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) e Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura – Governo Do Brasil – Do Lado Do Povo Brasileiro. O patrocínio é de Unimed Serra Gaúcha, Banrisul Consórcio, Maison Forestier, Suvalan, Tramontina, Vinícola Miolo, Cooperativa Vinícola Aurora, CSG, Famiglia Valduga, Robopac e Velot. A promoção é Prefeitura de Bento Gonçalves e do Grupo RBS.

SERVIÇO

4º Natal nos Vinhedos

Quando: 28 e 29 de novembro e 5, 6, 12 e 13 de dezembro, a partir das 18h

Onde: Km 21 da RS-444 no Vale dos Vinhedos, em frente à Vinícola Miolo

Entrada gratuita

PROGRAMAÇÃO

Confira o que rola de shows e apresentações nos dias de evento Natana Fontes

28/11, sexta-feira

18h - DJ Nairo

19h- Orquestra de Sopros de Faria Lemos e Coral Canarinhos de Bento Gonçalves

20h15 - Família Lima

22h30min - Marlo Mártin Do Samba ao Rock

29/11, sábado

18h - DJ Fabiano

19h - Trebbiano

20h15h - Christmas Celebration

22h30min - Vitor Henrique e Gabriel

5/12, sexta-feira

18h - DJ Nairo

19h - Cavatappi

20h15 - Tenor Dirceu Pastori e Banda

22h30min - Acústica Rock

6/12, sábado

18h - DJ Nairo

19h - Rodrigo Soltton

20h15min - O Natal do Guri de Uruguaiana

22h30min - Jai Trivelin

12/12, sexta-feira

18h - DJ Fabiano

19h - Tenor Alexandre Borges

20h15min - Grupo Tholl

22h30min - Pablo Henrique

13/12, sábado