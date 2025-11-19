Festival de Panetone de Canela: datas, sabores, expositores e programação completa

Visitantes poderão provar receitas tradicionais, com chocolate, orgânicas e até salgadas. Adobe Stock

Canela decidiu que panetone não precisa esperar dezembro. E faz sentido: a massa fermentada naturalmente leva tempo, pede atenção, ganha camadas de sabor dia após dia. Por que deixar tudo isso para a última semana do ano? Assim nasce o 1º Festival de Panetone, de 20 a 23 de novembro, dentro do 38º Sonho de Natal. Ocupando a Praça João Corrêa das 9h às 22h, o evento tem entrada gratuita, música e aquele perfume de forno que entrega quando algo está ficando pronto.

O festival chega para abrir mais espaço à gastronomia da Serra em pleno período natalino, mostrando a força dos pequenos e médios produtores que trabalham panetones de um jeito que vai muito além do “comprar para dar de presente”. Cada expositor leva suas receitas – umas clássicas, outras inventivas – e, juntas, formam um panorama do que tem sido produzido na região. Há panetones com frutas tradicionais, versões com chocolate, minis para comer passeando, opções orgânicas e combinações que fogem totalmente do óbvio, como queijo com nozes ou linguiça, que aproximam o panetone do salgado, sem perder a leveza da massa fermentada.

Para quem gosta de gastronomia, o festival é também uma oportunidade de chegar mais perto do processo. Panetone não é bolo, é panificação. E boa parte do sabor nasce antes do forno: na fermentação longa, na escolha da manteiga, na massa que precisa de força e paciência para ficar leve. Cada produtor deve levar seu próprio jeito de fazer, alguns usando fermentação natural alimentada diariamente, outros trabalhando em duas etapas para garantir aquela textura de fibras longas que se soltam devagar quando a gente puxa com as mãos.

E enquanto o público circula, a programação musical funciona como uma trilha sonora constante. Os shows, corais e transmissões ao vivo ajudam a transformar a praça em um lugar para aproveitar o dia.

Programação completa

20 de novembro – quinta–feira

• 16h – Transmissão Tá Vazando – Atlântida Serra

• 17h – Transmissão ATL Pop Rock – Atlântida Serra

• 19h30 – Abertura oficial

• 20h – Orquestra de Teutônia

21 de novembro – sexta–feira

• 17h – Coral Estreito Jovem (Florianópolis)

• 20h – Christmas Rock com Rafa Schuler

22 de novembro – sábado

• 8h – Transmissão Supersábado – Rádio Gaúcha

• 12h – Show Candy Bellotto

• 16h – Show Big Hits

• 20h – Banda Noellas

23 de novembro – domingo