Confira receitas para sair do óbvio Divulgação

Se você acha que arroz é só acompanhamento, Claude Troisgros veio te provar o contrário. O chef francês preparou quatro receitas que colocam o arroz no centro do prato. Tem arroz de carne seca com abóbora, de forno com tomate e parmesão, frango oriental e costela com agrião. Ou seja: tem prato para todos os humores, todos os gostos e, claro, para impressionar qualquer familiar ou amigo que aparecer no almoço.

E sabe o que deixa tudo ainda melhor? O arroz usado nessas receitas tem qualidade garantida pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) e pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que apoia produtores, investe em pesquisa e sustentabilidade, e faz o grão gaúcho chegar à mesa com sabor e consistência de primeira. Ou seja: aqui o arroz não é qualquer arroz — é arroz feito com cuidado e tradição.

Confiras as receitas do chef:

Arroz de carne seca com abóbora

Preparo delicioso. Divulgação

Ingredientes:

Para o caldo de legumes:

1 cenoura em cubos

1 cebola em cubos

1 talo de aipo em cubos

1/2 pimenta dedo de moça em cubos

2 tomates em cubos

Tomilho, louro e alecrim agosto

750ml de água

750ml de água do cozimento da carne seca

Para o arroz:

1 cebola picada

1 colher (chá) de alho picado

1 colher (café) de cominho em pó

250g de arroz

150g de abóbora Bahia cortadas em cubinhos

750ml de caldo de legumes

250g de carne seca cozida e desfiada

100g de parmesão ralado

2 colheres (sopa) de requeijão cremoso

1 cebolinha verde picada

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Comece pela abóbora: ferva rapidamente os cubinhos de abóbora até que fiquem al dente. Reserve. Para o caldo de legumes, em uma panela funda refogue todos os ingredientes, cubra com água e deixe ferver por 20 minutos. Peneire e reserve. Em uma panela grande, refogue a cebola, o alho e o cominho no azeite. Adicione o arroz e refogue por 2 minutos. Acrescente, pouco a pouco, o caldo de legumes até o arroz ficar al dente. Junte a carne seca e desfiada, o parmesão e o requeijão e misture. Ajuste o tempero e finalize com cebolinha picada. Ao servir, coloque o arroz no prato, adicione os cubinhos de abóbora e regue com azeite por cima.

Arroz de forno com tomate, parmesão e manjericão

Perfeito para um domingo. Divulgação

Ingredientes:

3 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho picado

2 tomates picados sem pele

120g de ervilhas

120g de milho em conserva

400g de arroz cozido

150ml de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino

Folhas de manjericão a gosto

250g de parmesão ralado

Modo de preparo:

Em uma panela, refogue a cebola e o alho na manteiga. Junte os tomates, as ervilhas e o milho. Tempere. Acrescente o arroz e misture bem. Adicione o molho de tomate e deixe cozinhar por uns 5 minutos. Disponha o arroz em um refratário, cubra com o manjericão e finalize com o parmesão. Leve ao forno para gratinar. Sirva.

Arroz de frango oriental

Receita mais adocicada. Divulgação

Ingredientes:

2 colheres de óleo de soja

250g de arroz branco já cozido

2 cebolas roxas em cubos grandes

½ pimenta dedo-de-moça picada

4 nira fatiados

2 dentes de alho picados

Gengibre ralado a gosto

½ frango assado desfiado

1 colher (sopa) de mel

80 ml de shoyu

1 colher (sopa) de nampla (molho de peixe – opcional)

Suco de ½ limão

Coentro picado

Óleo de gergelim tostado

Gergelim branco e preto tostados

Modo de preparo:

Em uma frigideira, frite a cebola roxa no óleo até caramelizar. Acrescente o nira, o alho e a pimenta. Frite por cerca de 5 minutos. Adicione o arroz já cozido e misture bem. Junte o frango desfiado, o shoyu, o nampla, o gengibre, o mel e o coentro. Tempere com o limão. Sirva no prato e finalize com óleo de gergelim e gergelim tostado.

Arroz de costela com agrião

Contraste de sabores. Divulgação

Ingredientes:

4 colheres (sopa) de azeite extravirgem

12 cogumelos Paris cortados em 4

1kg de costela bovina

1 colher (sopa) de manteiga

2 cebolas picadas

1 colher (sopa) de alho fatiado

300g de linguiça defumada em cubinhos

3 xícaras de arroz

250ml de vinho branco

Caldo da costela

Sal a gosto

Ervilhas verdes

Agrião

Cebolinha picada

Modo de preparo: