Se você acha que arroz é só acompanhamento, Claude Troisgros veio te provar o contrário. O chef francês preparou quatro receitas que colocam o arroz no centro do prato. Tem arroz de carne seca com abóbora, de forno com tomate e parmesão, frango oriental e costela com agrião. Ou seja: tem prato para todos os humores, todos os gostos e, claro, para impressionar qualquer familiar ou amigo que aparecer no almoço.
E sabe o que deixa tudo ainda melhor? O arroz usado nessas receitas tem qualidade garantida pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) e pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que apoia produtores, investe em pesquisa e sustentabilidade, e faz o grão gaúcho chegar à mesa com sabor e consistência de primeira. Ou seja: aqui o arroz não é qualquer arroz — é arroz feito com cuidado e tradição.
Confiras as receitas do chef:
Arroz de carne seca com abóbora
Ingredientes:
Para o caldo de legumes:
- 1 cenoura em cubos
- 1 cebola em cubos
- 1 talo de aipo em cubos
- 1/2 pimenta dedo de moça em cubos
- 2 tomates em cubos
- Tomilho, louro e alecrim agosto
- 750ml de água
- 750ml de água do cozimento da carne seca
Para o arroz:
- 1 cebola picada
- 1 colher (chá) de alho picado
- 1 colher (café) de cominho em pó
- 250g de arroz
- 150g de abóbora Bahia cortadas em cubinhos
- 750ml de caldo de legumes
- 250g de carne seca cozida e desfiada
- 100g de parmesão ralado
- 2 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- 1 cebolinha verde picada
- Sal e pimenta a gosto
Modo de preparo:
- Comece pela abóbora: ferva rapidamente os cubinhos de abóbora até que fiquem al dente. Reserve.
- Para o caldo de legumes, em uma panela funda refogue todos os ingredientes, cubra com água e deixe ferver por 20 minutos. Peneire e reserve.
- Em uma panela grande, refogue a cebola, o alho e o cominho no azeite.
- Adicione o arroz e refogue por 2 minutos.
- Acrescente, pouco a pouco, o caldo de legumes até o arroz ficar al dente.
- Junte a carne seca e desfiada, o parmesão e o requeijão e misture.
- Ajuste o tempero e finalize com cebolinha picada.
- Ao servir, coloque o arroz no prato, adicione os cubinhos de abóbora e regue com azeite por cima.
Arroz de forno com tomate, parmesão e manjericão
Ingredientes:
- 3 colheres (sopa) de manteiga
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 tomates picados sem pele
- 120g de ervilhas
- 120g de milho em conserva
- 400g de arroz cozido
- 150ml de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino
- Folhas de manjericão a gosto
- 250g de parmesão ralado
Modo de preparo:
- Em uma panela, refogue a cebola e o alho na manteiga.
- Junte os tomates, as ervilhas e o milho. Tempere.
- Acrescente o arroz e misture bem.
- Adicione o molho de tomate e deixe cozinhar por uns 5 minutos.
- Disponha o arroz em um refratário, cubra com o manjericão e finalize com o parmesão.
- Leve ao forno para gratinar. Sirva.
Arroz de frango oriental
Ingredientes:
- 2 colheres de óleo de soja
- 250g de arroz branco já cozido
- 2 cebolas roxas em cubos grandes
- ½ pimenta dedo-de-moça picada
- 4 nira fatiados
- 2 dentes de alho picados
- Gengibre ralado a gosto
- ½ frango assado desfiado
- 1 colher (sopa) de mel
- 80 ml de shoyu
- 1 colher (sopa) de nampla (molho de peixe – opcional)
- Suco de ½ limão
- Coentro picado
- Óleo de gergelim tostado
- Gergelim branco e preto tostados
Modo de preparo:
- Em uma frigideira, frite a cebola roxa no óleo até caramelizar.
- Acrescente o nira, o alho e a pimenta. Frite por cerca de 5 minutos.
- Adicione o arroz já cozido e misture bem.
- Junte o frango desfiado, o shoyu, o nampla, o gengibre, o mel e o coentro.
- Tempere com o limão.
- Sirva no prato e finalize com óleo de gergelim e gergelim tostado.
Arroz de costela com agrião
Ingredientes:
- 4 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 12 cogumelos Paris cortados em 4
- 1kg de costela bovina
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 2 cebolas picadas
- 1 colher (sopa) de alho fatiado
- 300g de linguiça defumada em cubinhos
- 3 xícaras de arroz
- 250ml de vinho branco
- Caldo da costela
- Sal a gosto
- Ervilhas verdes
- Agrião
- Cebolinha picada
Modo de preparo:
- Comece pela costela: asse-a no forno a 160 °C por 5 a 6 horas, molhando sempre com água ou vinho até ficar bem macia. Desfie e reserve.
- Em uma frigideira funda, refogue os cogumelos na manteiga e no azeite.
- Acrescente as cebolas, o alho e a linguiça. Cozinhe até suar bem os ingredientes.
- Adicione o arroz e mexa bem.
- Deglaceie o preparo com vinho branco.
- Cubra o arroz com o caldo da costela e deixe ferver até cozinhar o arroz por completo (cerca de 15 a 20 minutos).
- Junte a costela desfiada, as ervilhas verdes e a cebolinha picada
- Sirva com a salada de agrião sobre o arroz.