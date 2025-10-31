Vinhos e espumantes leves para o verão 

Quando o calor chega, o corpo pede sombra, o coração pede mar e a taça pede leveza. É a hora de trocar os tintos robustos por vinhos que refrescam, com acidez viva e aquele gole fácil que combina com o sol.
A Cooperativa Vinícola Garibaldi entende bem desse momento e tem um mix que traduz o espírito do verão: brancos, rosés e espumantes feitos para encontros ao ar livre, refeições leves e brindes sem hora para acabar.
Os vinhos e espumantes da cooperativa têm frescor e elegância, com o terroir da Serra Gaúcha presente em cada taça
SOMMELIER ANDRÉ LUÍS RECH
Nos últimos anos, a vinícola vem se destacando justamente por apostar em novos estilos de brancos – alguns com uvas raras no Brasil – e em espumantes que mantêm o frescor como protagonista.
A seguir, alguns rótulos que mostram por que a Garibaldi é referência quando o assunto é brindar dias de calor. Entre brancos e borbulhas, a Garibaldi mostra que o verão é um bom motivo para abrir uma garrafa — ou algumas. Porque quando o calor aperta, o vinho certo é aquele que refresca a alma e deixa o momento mais leve.
Vinho Garibaldi In Veritas Irsai Oliver
Um dos lançamentos mais curiosos da cooperativa, feito com uma uva de origem húngara cultivada em vinhedos experimentais da Serra Gaúcha. O resultado é um branco leve, aromático e com perfil moscatel no nariz. Em boca, é equilibrado, fresco e cheio de nuances delicadas.
Sem álcool Moscato Rosé
Para quem não pode ou não tem o hábito de consumir álcool, a pedida refrescante é o Moscato Rosé, elaborado com suco da uva moscato e gaseificado em tanques de inox, apresenta todas as características do espumante moscatel, para que ninguém fique fora do brinde.
Vinho Garibaldi Memórias Moscato Giallo
Um branco vibrante, com aromas tropicais e aquele frescor que pede um gole atrás do outro. De cor amarelo-palha com reflexos esverdeados, entrega notas de mamão, maracujá e um toque floral. Em boca, é leve e equilibrado, ideal pra acompanhar pratos frescos e petiscos.
Vinho Garibaldi Sauvignon Blanc
Aqui, o verão aparece em forma de aroma: maracujá, goiaba e notas verdes que lembram aspargos. Um vinho jovem, intenso e cheio de vida. A acidez equilibrada e o retrogosto frutado o tornam um parceiro perfeito para peixes, aves, queijos de média maturação e comida oriental.
Espumante Garibaldi Floratta Rosé
Com uvas Moscato de Alexandria e Hamburgo, o Floratta Rosé tem cor rosa blush e aromas de frutas vermelhas com um toque de mel. É leve, cremoso e com acidez refrescante — o tipo de espumante que vai bem na beira da piscina, no pôr do sol ou no brinde da sexta-feira.
Espumante Garibaldi Viognier
Um espumante pouco comum por aqui, feito 100% com uvas Viognier pelo método Charmat. Tem aromas de pera e maçã-verde, toques florais e uma textura cremosa que deixa o paladar macio e refrescante. Um bom par pra carnes brancas, peixes e frutos do mar.
Espumante Garibaldi Moscatel
Doce na medida certa, vencedor de medalha de ouro no Citadelles du Vin – com 95 pontos. Elaborado com Moscato Branco e Giallo, é leve, aromático e cheio de borbulhas finas. Harmoniza bem com sobremesas — principalmente as que levam frutas frescas, bolos e sorvetes.
Espumante Garibaldi Prosecco
Clássico, fresco e cheio de personalidade. O Prosecco da Garibaldi é elaborado 100% com a uva homônima e tem notas de pera, marmelo e limão. Em boca, é delicado, cremoso e de acidez equilibrada. Combina com entradas leves, saladas e frutos do mar.