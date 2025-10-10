Santa Maria Tem Sabor

Santa Maria segue se firmando como uma cidade que respira gastronomia. A cada visita, novos lugares surpreendem com propostas diferentes e experiências únicas.

Pasteis tamanho família, são um clássico na cidade. Milene Magnus

Desta vez, o Destemperados passou por três casas que representam bem essa diversidade: a Casa do Pastel, com suas porções gigantes que chamam atenção; a Bella Trento, onde o rodízio vai muito além da pizza; e o Santa Brasa, que traz sofisticação e cortes especiais preparados no Josper.

Pastel de coração, gigante e saboroso. Patrick Hartwig

Casa do Pastel:

Na Casa do Pastel, o ditado “tamanho é documento” nunca fez tanto sentido. Os pastéis são gigantes, daqueles que impressionam só de chegar à mesa. Sério, dá até para lembrar a velha piada dos exageros de Itu. A ideia aqui é pedir para compartilhar com a galera ou encarar sozinho se a fome for grande. A gente experimentou duas versões: frito e assado. Ambos estavam dourados, crocantes e muito bem recheados. Mas o que conquistou mesmo foi o pastel de coração, que por aqui não vem simples — ele chega turbinado, com sabor intenso e irresistível. Uma experiência divertida e saborosa, daquelas que viram papo garantido depois do lanche.

Av. Ângelo Bolson, 338

Por lá, tu encontra pizzas de diversos sabores, sushi e petiscos. Patrick Hartwig

Bella Trento:

A Pizzaria Bella Trento conquista pela fartura e variedade. É um rodízio daqueles em que a comida não para de chegar à mesa — e não estamos falando apenas de pizza. Além das dezenas de sabores que circulam pelo salão, o cardápio traz massas, sushis, bolinhos e até petiscos. Uma verdadeira festa gastronômica para quem gosta de variedade. A cada rodada, vinha algo novo para provar, mas o que realmente se destacou foi a pizza de camarão. Diferente de alguns lugares, aqui o recheio é generoso, realmente carregado de camarões de verdade, o que fez a diferença e conquistou o time.

Av. João Luiz Pozzobon, 1599

A proposta da casa é unir terra, mar e fogo no cardápio. Milene Magnus

Santa Brasa:

Para fechar o tour, a parada foi no Santa Brasa, um restaurante que combina sofisticação e qualidade em cada detalhe. O ambiente remete a um espaço à beira-mar, com clima descontraído e elegante ao mesmo tempo. No cardápio, a proposta é unir a terra, o mar e o fogo. Entre as entradas, o montadito de polenta frita com barriga de porco glaceada e a polenta ao fondue já são clássicos da casa. Mas o grande diferencial está no Josper, a churrasqueira espanhola a carvão que garante sabor único aos cortes. De lá saem pedidas como o entrecôte e o assado de tiras, sempre acompanhados de guarnições criativas, como o purê de abóbora cabotiá com nozes e gorgonzola.