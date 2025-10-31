Onde comer em Uruguaiana: lugares que traduzem o sabor da vida na fronteira

Restaurantes transitam entre preparos contemporâneos e pratos a cara da fronteira Divulgação



Em Uruguaiana, comer fora é parte do jeito de viver. Na fronteira, o churrasco, o mate e a boa conversa fazem parte da rotina tanto quanto o movimento das ruas.

A cidade tem uma cena gastronômica que mistura tradição e novos projetos. Tem casas que preservam o sabor de família e outras que apostam em propostas mais contemporâneas, todas com um ponto em comum: a vontade de servir bem.

Entre os muitos lugares que valem a visita, três mostram bem esse espírito e ajudam a entender o sabor particular de Uruguaiana.

Casa Modelo

Localizada no coração de Uruguaiana, traz o charme de uma casa convertida em espaço gastronômico, combinando aconchego e elegância. Sob influência da hospitalidade gaúcha, oferece um menu que valoriza ingredientes locais, cortes e preparações cuidadosas. É o tipo de parada ideal para quem quer saborear uma refeição de qualidade.

Rua Treze de Maio, 1.507, no Centro

@casamodelo.urug

Papi Parrilla

Para os amantes de uma boa parrilla, com cortes suculentos. Mas, além disso, servem pizzas bem recheadas, filés incríveis, e carregam um toque de hospitalidade que só a Fronteira Oeste tem. O ambiente é descontraído, ideal para partilhar momentos com família ou amigos, acompanhar com bebidas, sobremesas e aliar sabor à confraternização.

Rua 15 de Novembro, 1.525, no Centro

@papi.parrilla

El Camino

