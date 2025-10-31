Onde comer em Uruguaiana: lugares que traduzem o sabor da vida na fronteira

Em Uruguaiana, comer fora é parte do jeito de viver. Na fronteira, o churrasco, o mate e a boa conversa fazem parte da rotina tanto quanto o movimento das ruas.
A cidade tem uma cena gastronômica que mistura tradição e novos projetos. Tem casas que preservam o sabor de família e outras que apostam em propostas mais contemporâneas, todas com um ponto em comum: a vontade de servir bem.
Entre os muitos lugares que valem a visita, três mostram bem esse espírito e ajudam a entender o sabor particular de Uruguaiana.
Casa Modelo
Localizada no coração de Uruguaiana, traz o charme de uma casa convertida em espaço gastronômico, combinando aconchego e elegância. Sob influência da hospitalidade gaúcha, oferece um menu que valoriza ingredientes locais, cortes e preparações cuidadosas. É o tipo de parada ideal para quem quer saborear uma refeição de qualidade.
Rua Treze de Maio, 1.507, no Centro
@casamodelo.urug
Papi Parrilla
Para os amantes de uma boa parrilla, com cortes suculentos. Mas, além disso, servem pizzas bem recheadas, filés incríveis, e carregam um toque de hospitalidade que só a Fronteira Oeste tem. O ambiente é descontraído, ideal para partilhar momentos com família ou amigos, acompanhar com bebidas, sobremesas e aliar sabor à confraternização.
Rua 15 de Novembro, 1.525, no Centro
@papi.parrilla
El Camino
A refeição por lá vai do clássico ao versátil. Tem filés suculentos, peixes frescos, frangos bem-preparados, massas, pizzas e até o tradicional carreteiro de charque, que é um destaque indiscutível da casa. É o tipo de lugar que atende todo mundo: quem quer algo rápido, quem busca um prato mais elaborado ou quem prefere dividir sabores à mesa.
Rua Gen. Flores da Cunha, 1.051, no bairro Santo Antônio
@caminorestauranteel