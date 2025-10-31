Frutos do mar, massas, pizzas e drinks em um espaço gastronômico no Iguatemi Porto Alegre

Novo espaço de convivência do shopping traz restaurantes nacionais e internacionais para Porto Alegre Milene Magnus

Tem lugares que a gente entra e já sente que vai gostar. O Gardens é assim. A combinação de luz natural, verde por todos os lados e arquitetura fluida faz o espaço parecer um refúgio dentro da cidade. É um espaço interno, mas tem cara de jardim. Tudo ali foi pensado para fazer a gente esquecer que está dentro de um shopping.

O projeto tem esse ar leve, com muito verde, madeira, arquitetura que convida a ficar. É daqueles lugares que a gente pensa “só um cafezinho rápido” e, quando vê, já está pedindo sobremesa.

O charme do Iguatemi Gardens está na escolha de quem faz parte dele. Uma mistura de nomes já conhecidos com novidades que prometem surpreender. Cada restaurante tem sua própria personalidade, seu jeito de receber e de servir. No fim, todos se encontram na mesma ideia de sempre: comer bem, sem pressa e com prazer.

Locale

Restaurante aposta também na carta de drinks para encantar

Mais novo entre os restaurantes abertos, o espaço funciona o dia inteiro. O Locale aposta em uma cozinha contemporânea de inspiração italiana e mediterrânea, com pratos leves e cheios de sabor, como massas, pizzas e muito mais. Mas engana-se quem acha que fica por aí: o conceito é AM/PM, do café da manhã ao jantar. Dê uma chance aos drinks autorais e à burrata, que chega à mesa muito fresca.

Coco Bambu

Local tem preparos com frutos do mar e peixes

Lugar de se surpreender com pratos com frutos do mar e peixes, o Coco Bambu vai muito além das porções fartas e do clima de celebração, ele apresenta um cardápio que exala o perfume do litoral. A carta de vinhos autorais acompanha cada escolha, deixando a experiência ainda mais especial. O ambiente é amplo e animado, e agora conta com uma brinquedoteca para os pais apreciarem uma refeição enquanto os filhos se divertem.

Madero

Com burger no ponto perfeito

Aroma inconfundível e delicioso. O Madero é desses lugares que a gente reconhece pelo faro. O hambúrguer é o orgulho da casa, com carne no ponto, pão crocante e uma maionese artesanal que dá vontade de pedir para levar para casa. As batatinhas vêm no combo perfeito, crocantes na medida. É simples e muito bem-feito. Como diz o Diogo: um búrguer de respeito.

Sakura Kaiten

Combinados refinados e cheios de frescor

Com mais de 20 anos, é um dos mais tradicionais japoneses da cidade, representando a cozinha oriental com a elegância e o frescor característicos. Além do cardápio com sushis, sashimis e combinados – sempre com qualidade nas peças –, a casa tem a tradicional experiência japonesa da esteira rotativa de sushi: enquanto os pratos circulam, você escolhe o que quer experimentar, conforme seu apetite.

O que vem pela frente

O Playa Paris, direto de Barcelona, chega em dezembro com um menu de brunch-bistrot vibrante. O menu da matriz contempla croissants especiais, tostadas, sanduíches e doces – perfeitos para um brunch –, mas também conta com pratos mais elaborados para almoços e jantares, como filé com batatas e búrguers, e sobremesas inéditas.

Com inauguração em novembro, o winebar do Gardens ficará por conta da Amitiè, marca inovadora com uma linha exclusiva de vinhos e espumantes premium. A proposta une cozinha afetiva e harmonizações pensadas para compartilhar, num clima que combina descontração e elegância, sempre em torno de taças de vinho e espumante.

Repaginado, o tradicional Mamma Mia reabre em uma nova fase: espaço ampliado, decoração repaginada e cardápio renovado, mas com o mesmo toque de afeto que o tornou um clássico entre famílias gaúchas, com o galeto bem assado, a polentinha crocante e um rodízio de massas saboroso.

E em 2026, uma novidade chegará ao Iguatemi Gardens direto da Argentina. Cortes suculentos na parrilla, acompanhados de porções generosas, garantem uma refeição cheia de sabor no La Cabrera. O espaço mistura rusticidade e elegância, ideal para quem quer experimentar a tradição argentina sem complicação.

Uma nova experiência

Mais do que reunir restaurantes, o Gardens apresenta um novo jeito de viver a gastronomia dentro do shopping. A sensação é de estar ao ar livre, cercado por verde, mas com o conforto térmico, a segurança e a praticidade do ambiente interno.

Trabalhamos para identificar desejos e antecipar essas tendências. Uma delas é a busca pela experiência, em especial na área de gastronomia, em que as pessoas possam comer, relaxar e apreciar bons momentos NAILÊ SANTOS, GERENTE GERAL DO SHOPPING IGUATEMI PORTO ALEGRE