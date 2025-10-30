Bolo de açaí: aprenda a receita que mistura tradição gaúcha com sabor amazônico

Preparo une o Brasil de norte a sul Patrick Hartwig

A cozinha tem esse poder de unir culturas e contar histórias em forma de receita. Foi o que aconteceu quando Lela Zaniol, a Ana Maria Braga dos Pampas, surpreendeu o público com um bolo de açaí. O doce trouxe a energia amazônica para o coração do Rio Grande do Sul, em uma mistura leve e cheia de sabor.

A criação foi preparada com a polpa Frooty Açaí, 100% fruta. O resultado foi um bolo que agora você pode recriar em casa, levando para a sua mesa a união do Norte e do Sul em uma única fatia.

Uma novidade foi lançada durante o Acampamento Farroupilha: a Frooty, marca líder em açaí no Brasil, criou uma edição limitada do Frooty Açaí sabor original para celebrar a Semana Farroupilha e o item será comercializado exclusivamente no nosso Estado. Legal, né?!

BOLO DE AÇAÍ

Ingredientes:

3 ovos

1 xícara de açúcar

1/2 xícara de óleo

200 ml de polpa de açaí Frooty sem açúcar (descongelada)

1/2 xícara de leite de coco

2 xícaras de farinha de trigo peneirada

1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura opcional:

100 ml de polpa de açaí

3 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de amido de milho diluído em 2 colheres (sopa) de água

Modo de preparo:

Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro. Junte a polpa de açaí e o leite, mexendo até incorporar. Acrescente o óleo e misture bem. Adicione a farinha peneirada, mexendo delicadamente. Por último, incorpore o fermento. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada ou de silicone. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, até dourar e passar no teste do palito.