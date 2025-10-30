Bolo de açaí: aprenda a receita que mistura tradição gaúcha com sabor amazônico

A cozinha tem esse poder de unir culturas e contar histórias em forma de receita. Foi o que aconteceu quando Lela Zaniol, a Ana Maria Braga dos Pampas, surpreendeu o público com um bolo de açaí. O doce trouxe a energia amazônica para o coração do Rio Grande do Sul, em uma mistura leve e cheia de sabor.
A criação foi preparada com a polpa Frooty Açaí, 100% fruta. O resultado foi um bolo que agora você pode recriar em casa, levando para a sua mesa a união do Norte e do Sul em uma única fatia.
Uma novidade foi lançada durante o Acampamento Farroupilha: a Frooty, marca líder em açaí no Brasil, criou uma edição limitada do Frooty Açaí sabor original para celebrar a Semana Farroupilha e o item será comercializado exclusivamente no nosso Estado. Legal, né?!
BOLO DE AÇAÍ
Ingredientes:
- 3 ovos
- 1 xícara de açúcar
- 1/2 xícara de óleo
- 200 ml de polpa de açaí Frooty sem açúcar (descongelada)
- 1/2 xícara de leite de coco
- 2 xícaras de farinha de trigo peneirada
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
Cobertura opcional:
- 100 ml de polpa de açaí
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (chá) de amido de milho diluído em 2 colheres (sopa) de água
Modo de preparo:
- Em uma tigela, bata os ovos com o açúcar até formar um creme claro.
- Junte a polpa de açaí e o leite, mexendo até incorporar.
- Acrescente o óleo e misture bem.
- Adicione a farinha peneirada, mexendo delicadamente.
- Por último, incorpore o fermento.
- Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada ou de silicone.
- Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, até dourar e passar no teste do palito.