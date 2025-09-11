“Vinho e cordeiro se completam”, destacam presidentes da ARCO e Consevitis em bate-papo sobre harmonização

Pianelistas do Food Talks de ARCO e Consevitis. Patrick Hartwig / Agencia RBS

O Food Talks Destemperados 2025 na Expointer colocou em pauta duas cadeias produtivas que se completam: o vinho e a ovinocultura. A proposta foi mostrar como esses setores se fortalecem quando atuam juntos, gerando valor para o território, novas oportunidades de negócio e ainda mais qualidade na mesa do consumidor.

O encontro foi conduzido por Diogo Carvalho, do Destemperados, e Gisele Loeblein, de GZH, que receberam Edemundo Gressler, presidente da ARCO (Associação Brasileira de Criadores de Ovinos), e Luciano Rebellatto, presidente da Consevitis (Conselho de Planejamento e Gestão da Vitivinicultura do RS).

Durante a conversa, ficou claro que o futuro dessas cadeias produtivas passa pela integração: o vinho e a carne de cordeiro têm enorme potencial de harmonização, mas também de valorização conjunta na gastronomia e no mercado. O diálogo apontou caminhos para produtores, reforçando a importância da inovação, da sustentabilidade e da promoção do território gaúcho como referência em qualidade.

Quer conferir tudo o que rolou no Food Talks? A conversa completa já está no YouTube de GZH.