Uva húngara desembarca na serra gaúcha com vinho branco inédito

Primeira safra do inédito varietal é limitada a apenas 7.260 garrafas Divulgação

Uma novidade para os amantes do vinho branco chega ao Brasil: a Cooperativa Vinícola Garibaldi lança o Garibaldi In Veritas Irsai Oliver. De origem húngara, a uva é raridade por aqui e dá origem a um rótulo leve, aromático e muito versátil.

Além de ser inédita no país, a uva chega no momento certo. De acordo com o enólogo da vinícola, Ricardo Morari, o consumo de vinhos brancos está em alta, especialmente os que têm menor teor alcoólico e perfil mais aromático.

Essas são exatamente as características que a Irsai Oliver entrega, fazendo com que se encaixe perfeitamente nesse movimento de consumo que vemos hoje RICARDO MORARI

O lançamento também marca a estreia da linha In Veritas, criada para explorar castas diferentes daquelas que costumam aparecer na vitivinicultura brasileira. Não é a primeira vez que a Garibaldi aposta na ousadia: já apresentou ao público rótulos como o espumante Viognier e o vinho Pálava.

Esses rótulos têm origem em um laboratório a céu aberto: o vinhedo experimental da Garibaldi, localizado em Santa Tereza, na serra gaúcha. Ali, a cooperativa cultiva cerca de 60 variedades diferentes, testadas ao longo de diversas safras para analisar como se adaptam ao solo e ao clima da região. Mais do que testes, o projeto busca identificar potencial enológico e acompanhar de perto as tendências de consumo.

Na taça e no paladar

Rótulo harmoniza muito bem com pratos leves, como frutos do mar e carnes brancas Divulgação

O Garibaldi In Veritas Irsai Oliver chama atenção por seu alto potencial aromático, com predominância de notas primárias da família dos moscatéis. Entre as camadas sensoriais, é possível identificar aromas de pêssego, nectarina e toques florais, além de leves nuances de mel – que tendem a se acentuar com a evolução do vinho na garrafa.

Em boca, apresenta bom frescor, acidez equilibrada e textura macia, mesmo com teor alcoólico moderado (11,5%). O resultado é um vinho leve, elegante e versátil, que acompanha bem pratos com peixes, frutos do mar e carnes brancas e momentos relax, como um dia na piscina ou à beira-mar.

O que diferencia a Irsai Oliver das outras variedades que já produzimos é justamente o perfil terpênico, típico das uvas moscatéis, mas com mais fineza e elegância. É um vinho aromático, frutado e floral, muito agradável em boca, com equilíbrio e frescor na medida certa RICARDO MORARI

Nas prateleiras

A produção do Garibaldi In Veritas Irsai Oliver é fruto de microvinificações realizadas a partir do vinhedo experimental. A primeira safra chega ao mercado com tiragem limitada: são apenas 7.260 garrafas, com preço sugerido de R$ 110.

O rótulo já começa a aparecer em alguns restaurantes e lojas especializadas, mas, por enquanto, a forma mais fácil de garantir sua garrafa é por meio do site oficial da vinícola.

Essa foi a primeira produção, por isso temos uma tiragem limitada. Mas a área plantada permite volumes maiores no futuro. Observaremos como o mercado reage ao vinho e, quem sabe, exploraremos a variedade em outros estilos, como um espumante RICARDO MORARI

Origem da uva

A Irsai Oliver é uma variedade da Hungria, embora sua origem genética não seja completamente clara. Desenvolvida por volta da década de 1930, a uva resulta do cruzamento das cultivares Possoyi e Perle Von Csaba.

Com brotação precoce, apresenta bagas amarelo-ouro, de formato esferoidal, com casca grossa e polpa firme. Versátil, é utilizada tanto para consumo in natura, como uva de mesa, quanto para a elaboração de vinhos.