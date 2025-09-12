Santa Maria além da universidade: Confira lugares para conhecer na cidade

Santa Maria é conhecida em todo o Estado como cidade universitária, mas basta caminhar pelas ruas para descobrir que ela vai muito além disso. A cena gastronômica local está cada vez mais vibrante, reunindo lugares que unem tradição, criatividade e sabor.

A torra do café sendo realizada. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Do café especial torrado na própria casa ao churrasco bem servido e até o xis clássico cheio de recheio, selecionamos três paradas que mostram como a cidade surpreende quando o assunto é comer e beber bem.

Cosmopolita Coffee & Co.

O Cosmopolita Coffee & Co. nasceu em uma antiga casa de Santa Maria e, desde então, se tornou um ponto de encontro para os apaixonados por café. Este ano, completou oito anos de história e segue expandindo, com unidade dentro da UFSM e em Santa Cruz. Um dos diferenciais é que a torra dos grãos é feita pela própria equipe, o que garante aroma fresco e sabores marcantes em cada xícara servida. Além do café, o cardápio traz delícias que conquistam, como o pão de queijo, que já virou pedido obrigatório entre os clientes. Cremoso por dentro e cheio de sabor, ele combina perfeitamente com qualquer bebida e traduz a proposta do lugar: unir simplicidade, qualidade e acolhimento.



Av. Nossa Sra. das Dores, 260 @cosmopolitacoffeeco

El Assador

A combinação entre entrecôte, coração e queijo coalho são destaque por lá. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Para quem não abre mão de um bom churrasco, o El Assador é uma das paradas certeiras em Santa Maria. A casa aposta em cortes clássicos preparados com capricho, como o entrecôte, o coraçãozinho e o queijo coalho, sempre servidos no ponto certo. Mas a experiência vai além da parrilla: o buffet conta com opções variadas de saladas frescas, pratos quentes e acompanhamentos que completam a refeição. O ambiente é perfeito para encontros em família ou para uma boa confraternização com amigos. O El Assador traduz bem a força da gastronomia gaúcha, que combina tradição e fartura, e mostra como a cidade oferece experiências que vão além da vida universitária.

Av. Fernando Ferrari, 1712 @elassadorcb

XisAll

O clássico Xis Salada, saboroso e fica ainda melhor com a maionese da casa. Patrick Hartwig / Agencia RBS

Novidade na cidade, mas não te engana: o XisAll traz clássicos que conquistam de primeira. Provamos o tradicional xis filé e podemos garantir era filé de verdade, suculento e bem temperado. Não pudemos sair sem experimentar também o xis salada, generosamente recheado e cheio de sabor. A casa mantém a pegada dos lanches clássicos, com opções de complementos que deixam o xis ainda mais caprichado. Ambiente descontraído, ideal para reunir a família e amigos, serviço rápido e porções que confortam: perfeito para quem quer uma refeição descomplicada e gostosa no centro da cidade.