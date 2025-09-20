Receitas gaúchas: aprenda a fazer cuca de banana e farofa de pão para churrasco

A culinária do Rio Grande do Sul é feita de tradição, encontros e sabores que passam de geração em geração. Das rodas de chimarrão aos churrascos de domingo, cada prato mostra que cozinhar aqui é muito mais do que preparar comida: é celebrar cultura e família.
Entre doces e salgados, alguns clássicos nunca podem faltar, como a cuca de banana, fofinha e aromática, e a farofa de pão para churrasco, crocante e temperada na medida certa.
Foi justamente com esse espírito que Lela Zaniol trouxe essas duas receitas para o Acampamento Farroupilha. Com o auxílio da Becel Toque Gourmet, ela mostrou como preparar uma cuca de banana dourada e irresistível e uma farofa perfeita para acompanhar qualquer churrasco. O público pôde acompanhar dicas práticas, truques de cozinha e o jeito especial da Lela de tornar receitas clássicas ainda mais saborosas.
BECEL TOQUE GOURMET
Chegou o lançamento que vai deixar suas receitas mais leves e gostosas: a Becel Toque Gourmet! Com 30% menos calorias, zero lactose e fonte de ômega 6 e vitaminas A e E, ela é perfeita para bolos, brownies, farofas e qualquer receita, sem perder sabor.
CUCA DE BANANA
Ingredientes:
Para a farofa de cima:
- 1 xícara de açúcar
- 1 xícara de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de Becel Toque Gourmet bem gelada
- 1 colher de chá de canela
Para a massa:
- 1 colher (sopa) de Becel Toque Gourmet
- 1 e ½ xícara de açúcar
- 3 ovos
- 2 xícaras de farinha de trigo
- ¾ xícara de leite
- 1 colher (sopa) de fermento químico
Modo de preparo:
- Comece pela farofa: misture partes iguais de farinha, açúcar e canela.
- Acrescente a Becel Toque Gourmet e mexa com a ponta dos dedos até obter uma farofa disforme (pedaços grandes e pequenos dessa mistura). Reserve.
- Em uma batedeira, misture a Becel Toque Gourmet com o açúcar até formar uma farofa bem úmida (por volta de 2 minutos).
- Acrescente os ovos, um por vez e abri-los em recipiente separado.
- A cada ovo, mexa para incorporar bem.
- Intercale o acréscimo da farinha e do leite, calculando para terminar pela farinha.
- Adicione o fermento apenas na hora de ir ao forno.
- Em uma forma untada com Becel Toque Gourmet e farinha, despeje a massa de cuca já com o fermento incorporado.
- Disponha uma cama fina de rodelas de banana (o recheio pode ser alterado como desejar, como doce de leite, coco, leite condensado, abacaxi), e finalize com a farofa úmida em cima.
- Leve ao forno já preaquecido a 180 graus, por, mais ou menos, 1 hora.
FAROFA DE PÃO
Ingredientes:
- 2 pães adormecidos
- 1 colher (sopa) de Becel Toque Gourmet
- 1 dente de alho
- Raspas de 1 limão
- 1 colher (sopa) de castanhas
- 1 colher (sopa) de uva-passa
- 2 colheres (sopa) de cenoura ralada
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Cheiro-verde
Modo de preparo:
- Rale os pães dormidos até ficarem em forma de farinha de rosca.
- Toste a farinha na frigideira quente, mexendo para não queimar. Reserve.
- Na mesma panela, adicione a Becel Toque Gourmet e acrescente o alho até dourar.
- Despeje sobre a farinha de pão tostada.
- Acerte o sal, a pimentas e as raspas de limão.
- Adicione o restante dos ingredientes na panela já desligada.
- Sirva.