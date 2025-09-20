Receitas gaúchas: aprenda a fazer cuca de banana e farofa de pão para churrasco

A culinária do Rio Grande do Sul é feita de tradição, encontros e sabores que passam de geração em geração. Das rodas de chimarrão aos churrascos de domingo, cada prato mostra que cozinhar aqui é muito mais do que preparar comida: é celebrar cultura e família.

Entre doces e salgados, alguns clássicos nunca podem faltar, como a cuca de banana, fofinha e aromática, e a farofa de pão para churrasco, crocante e temperada na medida certa.

Milene Magnus

Foi justamente com esse espírito que Lela Zaniol trouxe essas duas receitas para o Acampamento Farroupilha. Com o auxílio da Becel Toque Gourmet, ela mostrou como preparar uma cuca de banana dourada e irresistível e uma farofa perfeita para acompanhar qualquer churrasco. O público pôde acompanhar dicas práticas, truques de cozinha e o jeito especial da Lela de tornar receitas clássicas ainda mais saborosas.

CUCA DE BANANA

A cuca de banana pode levar um tempinho a mais no forno em função dos líquidos da fruta Milene Magnus

Ingredientes:

Para a farofa de cima:

1 xícara de açúcar

1 xícara de farinha de trigo

1 colher (sopa) de Becel Toque Gourmet bem gelada

bem gelada 1 colher de chá de canela

Para a massa:

1 colher (sopa) de Becel Toque Gourmet

1 e ½ xícara de açúcar

3 ovos

2 xícaras de farinha de trigo

¾ xícara de leite

1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de preparo:

Comece pela farofa: misture partes iguais de farinha, açúcar e canela. Acrescente a Becel Toque Gourmet e mexa com a ponta dos dedos até obter uma farofa disforme (pedaços grandes e pequenos dessa mistura). Reserve. Em uma batedeira, misture a Becel Toque Gourmet com o açúcar até formar uma farofa bem úmida (por volta de 2 minutos). Acrescente os ovos, um por vez e abri-los em recipiente separado. A cada ovo, mexa para incorporar bem. Intercale o acréscimo da farinha e do leite, calculando para terminar pela farinha. Adicione o fermento apenas na hora de ir ao forno. Em uma forma untada com Becel Toque Gourmet e farinha, despeje a massa de cuca já com o fermento incorporado. Disponha uma cama fina de rodelas de banana (o recheio pode ser alterado como desejar, como doce de leite, coco, leite condensado, abacaxi), e finalize com a farofa úmida em cima. Leve ao forno já preaquecido a 180 graus, por, mais ou menos, 1 hora.

FAROFA DE PÃO

Preparo com Helena Goulart

Ingredientes:

2 pães adormecidos

1 colher (sopa) de Becel Toque Gourmet

1 dente de alho

Raspas de 1 limão

1 colher (sopa) de castanhas

1 colher (sopa) de uva-passa

2 colheres (sopa) de cenoura ralada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Cheiro-verde

Modo de preparo: