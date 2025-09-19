GERAL

Primeira Parrilla Serrana une churrasco e natureza nos cânions de Cambará do Sul

Em outubro, a tradição do assado gaúcho encontra os paredões imponentes do Itaimbezinho em um evento inédito: open food de parrilla em plena serra gaúcha

