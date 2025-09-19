Primeira Parrilla Serrana une churrasco e natureza nos cânions de Cambará do Sul

Fernando Schimanoski, o Schima, comandará o fogo e o assado no evento Divulgação

A serra gaúcha guarda segredos que surpreendem até os viajantes mais atentos. Entre as araucárias que riscam o horizonte e os campos de altitude que parecem não ter fim, estão dois dos maiores tesouros naturais do Brasil: os cânions Itaimbezinho e Fortaleza.

Os cânions do Rio Grande do Sul sempre impressionaram pela grandiosidade das paisagens e pela força da natureza. Agora, esses cenários espetaculares ganham também um novo motivo para atrair visitantes: a primeira Parrilla Serrana, um evento gastronômico inédito que une a tradição do churrasco gaúcho ao ar livre com a atmosfera única dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul.

Há tempos, a Urbia Cânions Verdes desejava realizar um evento de churrasco nos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral e agora esse sonho pode se tornar realidade. A ideia é mostrar que este tipo de evento é possível dentro dos Parques e tornar esse hábito tão gaúcho como o do churrasco uma opção para os visitantes e turistas HUMBERTO FILHO, DIRETOR DA URBIA CÂNIONS VERDES

Churrasco em meio à natureza

No dia 11 de outubro, das 11h30min às 16h, a área de piquenique do Centro de Visitantes do Parque Nacional de Aparados da Serra, a poucos metros do Cânion Itaimbezinho, será transformada em um ponto de encontro para quem ama fogo de chão, carne no ponto e a energia única de estar ao ar livre.

A experiência será comandada por ninguém menos que Fernando Schimanoski – o Schima, renomado assador da Serra e campeão do programa BBQ Brasil. O cardápio foi pensado para valorizar cortes nobres preparados na brasa, acompanhamentos frescos e, claro, aquele toque de simplicidade que só um churrasco em meio à natureza proporciona.

O que tem no prato

O cardápio foi pensado para agradar diferentes perfis de visitantes, mantendo o sabor autêntico da parrilla:

Choripan De Los Galtchos (pão artesanal, linguiça de costela, queijo muçarela, chimichurri fresco e maionese artesanal)

(pão artesanal, linguiça de costela, queijo muçarela, chimichurri fresco e maionese artesanal) Hambúrguer De Los Galtchos (pão artesanal, hambúrguer especial, queijo muçarela, bacon e maionese artesanal)

(pão artesanal, hambúrguer especial, queijo muçarela, bacon e maionese artesanal) Barqueta de chorizo Angus

Legumes e vegetais na brasa

Farofa artesanal

Frutas assadas com calda de chocolate

E para ninguém ficar de fora, haverá versões vegetarianas de choripan e hambúrguer. As bebidas serão vendidas à parte no local.

Queremos que esta seja a primeira de muitas. A ideia é criar um calendário recorrente de parrillas e outros eventos temáticos, para que os visitantes possam se programar e tenham ainda mais motivos para conhecer essa região tão rica em belezas e cultura HUMBERTO FILHO

Muito além do churrasco

Evento ocorre em um dos lugares mais lindos da serra gaúcha Divulgação

A Parrilla Serrana é mais que um almoço ao ar livre: é um convite a viver os cânions em sua plenitude. O ingresso garante, além do open food, até três acessos aos Parques Nacionais, válidos por sete dias consecutivos. Isso significa que o visitante pode estender a experiência, explorar trilhas como a do Vértice e a do Cotovelo, no Itaimbezinho.

E para quem não abre mão de uma pausa gostosa, o Café Costaneira, presente nos dois parques, serve delícias típicas que têm sabor de serra, como pastel de pinhão, pão de queijo serrano, cafés especiais e doces caseiros. Tudo em ambientes aconchegantes, ideais para recarregar as energias antes ou depois das caminhadas.

Patrimônio gaúcho

Localizados a pouco mais de 100 km de Gramado e a 190 km de Porto Alegre, os cânions são considerados patrimônio natural dos gaúchos e atraem turistas de todo o país. Além dos paredões e trilhas, a região de Cambará do Sul oferece hospedagens charmosas, clima frio na medida certa e uma atmosfera que mistura rusticidade e sofisticação. A chegada de um evento como a Parrilla Serrana reforça a vocação do destino em unir natureza, lazer e boa mesa.

Com um evento como esse, abrimos as portas dos Parques Nacionais para mais atividades atrativas vinculadas à cultura regional, muito ligada à boa mesa e à fartura. Desejamos realizar ainda mais parrillas como esta e eventos temáticos, valorizando também outras culturas e suas gastronomias típicas HUMBERTO FILHO

PRIMEIRA PARRILLA SERRANA

Data: 11 de outubro, das 11h30min às 16h

Local: Centro de Visitantes do Parque Nacional de Aparados da Serra em Cambará do Sul

Ingressos: público geral R$ 260;

moradores locais R$ 130;

crianças de 7 a 12 anos R$ 160 (R$ 70 para locais). Crianças até 6 anos têm entrada gratuita.

Onde comprar: canionsverdes.urbiapass.com.br

Contato: (11) 99594-8189

Instagram: @canionsverdes

Observações: bebidas não inclusas; estacionamento cobrado à parte (carros: R$ 20, motos: R$ 13, vans: R$ 34, ônibus: R$ 78)