Onde comer em Santa Maria 

Santa Maria já provou que vai muito além de ser apenas uma cidade universitária. O roteiro gastronômico cresce a cada visita, surpreendendo pela diversidade e pela qualidade.

O croissant caprese é um dos clássicos da casa. Patrick Hartwig / Agência RBS

De cafés charmosos a churrascarias tradicionais, sem esquecer os empórios cheios de delícias, cada parada tem seu encanto. Nesta edição, a gente separou três lugares que representam bem essa mistura de tradição e sabor: o Armazém Osmar Pereira, o Kairós e a Churrascaria Tertúlia.

Alfajor de doce de leite, pedido obrigatório de quem passa por lá. Patrick Hartwig / Agência RBS

Armazém Osmar Pereira

O Armazém Osmar Pereira conquista logo de cara. Ao entrar, o visitante encontra um empório cheio de delícias — queijos variados, embutidos e charcutarias que já valem a parada. Mas o espaço também é um convite para sentar e aproveitar um bom café, daqueles que transformam qualquer pausa em um momento especial. A gente experimentou algumas opções e não resistiu ao alfajor recheado com doce de leite uruguaio. Irresistível, ele mostra bem como o lugar une o aconchego de um café com a proposta de empório completo.

Floriano Peixoto, 1422

@armazemosmarpereira

Lasanha de camarão com salada de maionese, vale a pena experimentar essa combinação inusitada. Patrick Hartwig / Agência RBS

Kairós

No coração do centro de Santa Maria, o Kairós transforma o almoço do dia a dia em algo especial. O buffet completo reúne saladas frescas, pratos quentes e carnes saborosas, sempre com muito cuidado na preparação. Um diferencial são as ilhas temáticas, que variam conforme o dia e trazem sempre novidades que surpreendem quem passa por lá. A gente não resistiu e se jogou em um pratão com maionese, lasanha de camarão e pastelzinho de queijo, tudo com aquele sabor caseiro que conforta. Variedade, cuidado nos detalhes e tradição fazem do Kairós um verdadeiro clássico da cidade, daqueles que nunca decepcionam e sempre merecem a visita.



Calçadão Salvador Isaia, 1323

@kairosgastronomia

Cortes clássicos passam na mesa e são tradição por ali. Patrick Hartwig / Agência RBS

Churrascaria Tertúlia