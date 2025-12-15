"O arroz é símbolo da saúde de verdade", afirma médico em bate-papo sobre o grão

Da esquerda para a direita: André Moschetta, José Mathias, Carlos Renato e Denis Dias Patrick Hartwig

O grão mais consumido do Brasil foi o centro da conversa na terceira edição do Food Talks Destemperados, em Porto Alegre.

Sob o tema “Versatilidade do arroz na culinária”, o bate-papo reuniu especialistas de diferentes áreas para mostrar que o arroz vai muito além do prato de todo dia.

Diogo Carvalho e Lela Zaniol, do Destemperados, conduziram a roda de conversa que recebeu o médico pós-graduado em nutrologia André Luiz Moschetta, o presidente da Federarroz Denis Dias Nunes, o gerente industrial da Josapar Carlos Renato e o presidente da Cooperativa Arrozeira Palmares José Mathias Bins Martins.

Para André, o arroz é fonte de energia limpa.

Arroz é um símbolo da resistência, da saúde de verdade, da ancestralidade, da família, dos vínculos, das conexões com a gente, com o passado, com a saúde real ANDRÉ MOSCHETTA, MÉDICO PÓS-GRADUADO EM NUTROLOGIA

A Confraria do Arroz trouxe preparos a partir do grão Patrick Hartwig

Em mais uma participação, a Confraria do Arroz montou uma mesa cheia de preparos a partir do arroz, como bolos, biscoitos, bolachas, doces e salgados.

Quer conferir tudo o que rolou no Food Talks? A conversa completa já está no YouTube de GZH.