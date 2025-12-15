"O arroz é símbolo da saúde de verdade", afirma médico em bate-papo sobre o grão

O grão mais consumido do Brasil foi o centro da conversa na terceira edição do Food Talks Destemperados, em Porto Alegre.
Sob o tema “Versatilidade do arroz na culinária”, o bate-papo reuniu especialistas de diferentes áreas para mostrar que o arroz vai muito além do prato de todo dia.
Diogo Carvalho e Lela Zaniol, do Destemperados, conduziram a roda de conversa que recebeu o médico pós-graduado em nutrologia André Luiz Moschetta, o presidente da Federarroz Denis Dias Nunes, o gerente industrial da Josapar Carlos Renato e o presidente da Cooperativa Arrozeira Palmares José Mathias Bins Martins.
Para André, o arroz é fonte de energia limpa.
Arroz é um símbolo da resistência, da saúde de verdade, da ancestralidade, da família, dos vínculos, das conexões com a gente, com o passado, com a saúde real
ANDRÉ MOSCHETTA, MÉDICO PÓS-GRADUADO EM NUTROLOGIA
Em mais uma participação, a Confraria do Arroz montou uma mesa cheia de preparos a partir do arroz, como bolos, biscoitos, bolachas, doces e salgados.