Nhoque de abóbora com molho de queijo: receita leve e cheia de sabor 

Tem receita que é puro abraço. O nhoque de abóbora com molho de queijo é uma dessas: macio, delicado e cheio de aconchego. Mas o que deixa esse prato ainda mais especial é o ingrediente que garante a textura perfeita da massa: a farinha Cotricampo.
Produzida no interior do Rio Grande do Sul, a Cotricampo mostra como a tradição da agricultura pode se transformar em qualidade no dia a dia da cozinha. E o mais legal é que cada farinha tem sua vocação:
Farinha Cotricampo: mais clara, retirada do centro do grão. É a pedida certa para pães e massas frescas, como esse nhoque delicioso.
Cotri Flor: extraída das partes mais próximas da casca, com cor levemente mais escura, é perfeita para bolos e biscoitos cheios de sabor.
Flor do Trigo: fica entre a extremidade e o centro do grão, com cor intermediária. Ideal para pães doces e massas delicadas, como uma cuca.
Assim, cada preparo encontra sua melhor versão. E já que a gente falou em receitas que confortam, aqui vai o passo a passo desse nhoque de abóbora com molho de queijo cremoso para você preparar em casa. É simples, gostoso e tem aquele gostinho de comida feita com calma.
Nhoque de abóbora com molho de queijo
Ingredientes:
Para a massa:
500g de abóbora cabotiá ou moranga cozida e amassada
1 gema de ovo
½ xícara de queijo parmesão ralado (opcional)
1 e ½ xícara de Farinha Cotricampo (aproximadamente)
Sal e noz-moscada a gosto
Para o molho:
1 colher (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de farinha de trigo
1 xícara de leite integral
½ xícara de creme de leite fresco (opcional)
100g de Grana Padano ralado fino
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo
Para a massa:
1. Cozinhe a abóbora até ficar macia e amasse ainda quente.
2. Deixe esfriar e escorra bem o excesso de líquido.
3. Misture a abóbora com a gema, o queijo, sal e noz-moscada.
4. Vá adicionando a farinha aos poucos até a massa ficar macia, sem grudar nas mãos.
5. Faça rolinhos, corte em pedacinhos e cozinhe em água fervente com sal. Quando subirem à superfície, estão prontos.
Para o molho:
1. Derreta a manteiga e junte a farinha, mexendo por 1 a 2 minutos.
2. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar.
3. Abaixe o fogo, coloque o queijo e mexa até derreter.
4. Se quiser, finalize com creme de leite para um molho mais aveludado.
5. Monte o prato juntando o nhoque e o molho de queijo bem quentinho.
Depois é só chamar a família para a mesa e aproveitar essa combinação que tem tudo: simplicidade, sabor e a qualidade das Farinhas Cotricampo.