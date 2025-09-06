Nhoque de abóbora com molho de queijo: receita leve e cheia de sabor 

Saiba qual farinha escolher para o nhoque perfeito Milene Magnus



Tem receita que é puro abraço. O nhoque de abóbora com molho de queijo é uma dessas: macio, delicado e cheio de aconchego. Mas o que deixa esse prato ainda mais especial é o ingrediente que garante a textura perfeita da massa: a farinha Cotricampo.

Produzida no interior do Rio Grande do Sul, a Cotricampo mostra como a tradição da agricultura pode se transformar em qualidade no dia a dia da cozinha. E o mais legal é que cada farinha tem sua vocação:

Lela Zaniol passou pela Expointer e levou alguns exemplares de Farinha Cotricampo para casa Patrick Hartwig



Farinha Cotricampo: mais clara, retirada do centro do grão. É a pedida certa para pães e massas frescas, como esse nhoque delicioso.

Cotri Flor: extraída das partes mais próximas da casca, com cor levemente mais escura, é perfeita para bolos e biscoitos cheios de sabor.

Flor do Trigo: fica entre a extremidade e o centro do grão, com cor intermediária. Ideal para pães doces e massas delicadas, como uma cuca.

Assim, cada preparo encontra sua melhor versão. E já que a gente falou em receitas que confortam, aqui vai o passo a passo desse nhoque de abóbora com molho de queijo cremoso para você preparar em casa. É simples, gostoso e tem aquele gostinho de comida feita com calma.

Nhoque de abóbora com molho de queijo

Ingredientes:

Para a massa:

500g de abóbora cabotiá ou moranga cozida e amassada

1 gema de ovo

½ xícara de queijo parmesão ralado (opcional)

1 e ½ xícara de Farinha Cotricampo (aproximadamente)

Sal e noz-moscada a gosto

Para o molho:

1 colher (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1 xícara de leite integral

½ xícara de creme de leite fresco (opcional)

100g de Grana Padano ralado fino

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Para a massa:

1. Cozinhe a abóbora até ficar macia e amasse ainda quente.

2. Deixe esfriar e escorra bem o excesso de líquido.

3. Misture a abóbora com a gema, o queijo, sal e noz-moscada.

4. Vá adicionando a farinha aos poucos até a massa ficar macia, sem grudar nas mãos.

5. Faça rolinhos, corte em pedacinhos e cozinhe em água fervente com sal. Quando subirem à superfície, estão prontos.

Para o molho:

1. Derreta a manteiga e junte a farinha, mexendo por 1 a 2 minutos.

2. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre até engrossar.

3. Abaixe o fogo, coloque o queijo e mexa até derreter.

4. Se quiser, finalize com creme de leite para um molho mais aveludado.

5. Monte o prato juntando o nhoque e o molho de queijo bem quentinho.