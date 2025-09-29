Muito além do espumante: o que só a Fenachamp 2025 oferece 

Garibaldi já tem sobrenome: a Capital Brasileira do Espumante. E não é à toa. Ali, na serra gaúcha, tradição e inovação caminham lado a lado para fazer borbulhar taças que conquistam cada vez mais apreciadores no Brasil e lá fora. É nesse cenário que ocorre a Fenachamp 2025, de 2 a 26 de outubro (sexta à domingo), transformando a cidade em palco de uma das maiores celebrações da bebida no país.

São 17 vinícolas e mais de 100 rótulos prontos para brindar em Garibaldi. Divulgação

Durante quatro fins de semana, o Parque da Fenachamp é o encontro perfeito entre a força do vinho brasileiro e a hospitalidade que só a região sabe oferecer. O espumante é a estrela da festa, mas não está sozinho: música, gastronomia, cultura e diversão fazem parte do cardápio, formando uma experiência que vai muito além da taça.

O espumante como protagonista

Quem visita a Fenachamp encontra 17 vinícolas reunidas, oferecendo mais de 100 rótulos para degustar. É a chance de percorrer o mapa da diversidade de estilos produzidos no Brasil: brut, moscatel, nature, demi-sec, extra-brut. O melhor é que tudo pode ser provado por taça, sem a obrigação de abrir uma garrafa inteira. Mas se a ideia for levar um pouco da festa para casa, também dá para sair de lá carregado de boas escolhas.

A importância desse encontro é enorme. O espumante brasileiro vive um momento de destaque, consolidado como referência nacional e cada vez mais reconhecido em concursos internacionais. Para os visitantes, é uma oportunidade de sentir orgulho do que é produzido aqui, no coração da Serra.

Muito além da bebida

Só que a Fenachamp não é feita apenas de borbulhas. A cada edição, ela se transforma em uma vitrine vibrante da cultura local. Quem circula pelo parque encontra a Vila Típica Italiana, que recria o clima da imigração com gastronomia, arquitetura e sotaques que contam histórias. A feira multissetorial reúne expositores de diferentes áreas, enquanto os shows ao vivo trazem desde música regional até atrações nacionais.

Para as famílias, há ainda espaços de recreação para as crianças, o que transforma a festa em um passeio democrático. É aquele tipo de programa em que todo mundo encontra seu lugar, do enófilo curioso à turma que só quer curtir boa comida, bebida e música.

Gastronomia que abraça

Um destaque à parte é a praça de alimentação. São 16 pontos gastronômicos, que juntos oferecem mais de 100 pratos diferentes. Risotos cremosos, massas fumegantes, carnes no ponto certo, pizzas crocantes e doces coloniais dividem espaço com receitas autorais e novidades que combinam perfeitamente com o frescor do espumante.

– A festa contempla todos os gostos, é impossível sair daqui sem encontrar uma combinação perfeita entre comida e espumante – destaca Diana Borghetti, presidente do Centro Empresarial e Cultural de Garibaldi, entidade que organiza o evento.

Brindar histórias e celebrar momentos: é isso que faz da Fenachamp uma festa única. Crédito

O brinde mais esperado

Entre todos os momentos especiais da Fenachamp, um deles se tornou símbolo: o Sabrage Coletivo. Imagine dezenas de pessoas, lado a lado, abrindo suas garrafas com um sabre ao mesmo tempo. O estouro das rolhas ecoa, os aplausos tomam conta do espaço e, de repente, todos brindam juntos. Já rendeu até recorde mundial – e em 2025 ganha ainda mais significado por marcar as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

No fim das contas, a Fenachamp é sobre o que o espumante simboliza: celebração, união e alegria. É uma experiência que mistura orgulho, identidade e prazer em estar junto. Garibaldi abre as portas para visitantes de todo o país viverem dias intensos, descobrirem novos rótulos e criarem memórias que ficam para sempre. De 2 a 26 de outubro, a cidade vira convite aberto para quem quer brindar a vida em grande estilo.

Serviço

Onde: Parque da Fenachamp – Garibaldi/RS

Quando: 2 a 26 de outubro de 2025 (sextas, sábados e domingos)

02/10 quinta-feira (abertura): das 17h às 21h

Sextas–feiras: das 18h às 24h

Sábados: das 16h às 22h30

Domingos: das 11h às 20h

Atrações: 17 vinícolas, mais de 100 rótulos de espumantes, 16 pontos gastronômicos, mais de 100 pratos, shows, feira multissetorial, Vila Típica Italiana e muito mais

INGRESSO

Antecipado: R$ 18,00 (até o dia 01/10) - (Compra Online https://abre.ai/ntli)

Bilheteria: R$ 20,00

Meia Entrada: R$ 10,00 (somente na hora mediante comprovação)

Estacionamento Interno: R$ 20,00 pago na entrada

Entrada liberada: Todos os domingos das 11h às 14h e no Encontro da Melhor Idade e Apaes (14/10 - das 14h às 16h30min)

Crianças até 10 anos de idade não pagam entrada