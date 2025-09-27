Muito além das quatro linhas

O futebol é feito de paixão, rivalidade e emoção. Mas quem acompanha de perto sabe que existe um ingrediente a mais nesse ritual: a comida. Foi a partir dessa ideia que nasceu o Comida de Estádio, projeto que, ao longo desta temporada, percorreu diferentes clubes, arquibancadas e esquinas para descobrir o ritual de cada torcida antes da bola rolar.

Foram semanas intensas de gravações na TV e também de visitas aos estádios, onde encontramos personagens apaixonados e diferentes tradições. O torcedor mostrou que o pré-jogo é muito mais do que uma espera: é um momento de confraternização, de encontro e de celebração — e a comida sempre esteve no centro disso tudo.

O clássico cachorro quente da torcida do Santa Cruz. Helena Goulart / Agencia RBS

A grande final: churrasco x cachorro-quente de linguiça

Depois de muitas histórias e sabores, a disputa final não poderia ser diferente: dois clássicos se enfrentaram para decidir o campeão desta temporada. De um lado, o Inter de Santa Maria, com a galera do time do Esquenta, trazendo para a mesa aquilo que é quase uma religião no Rio Grande do Sul — o churrasco. Do outro, o Santa Cruz, com o tradicional cachorro-quente de linguiça, simples, saboroso e com aquele tempero que só a torcida do Galo sabe dar.

O clima era de decisão dentro e fora de campo. Torcedores, amigos e famílias acompanharam de perto a disputa gastronômica, que tinha em jogo muito mais do que um título: era o reconhecimento de um prato como símbolo da paixão de uma cidade e de sua torcida.

O júri que decidiu o campeão

Para definir o grande vencedor, reunimos um time de respeito. De um lado, um grupo de jurados com muito conhecimento futebolístico e paladar apurado. Do outro, jogadores amadores que vivem o futebol na essência e também carregam no coração o ritual da comida de estádio. Essa mistura foi responsável por analisar cada detalhe: sabor, autenticidade, criatividade e, claro, a conexão com a torcida.

Foram pratos servidos, histórias contadas e votos dados. Cada mordida vinha acompanhada de emoção e lembrança, como se cada receita carregasse a alma do clube e a energia da arquibancada.

Uma temporada de sabores e memórias

Mais do que eleger um campeão, o Comida de Estádio mostrou que o futebol e a gastronomia caminham lado a lado. Visitamos clubes de diferentes cidades, ouvimos histórias únicas e experimentamos receitas que nasceram da criatividade das torcidas. Descobrimos que, em muitos casos, o prato pré-jogo atravessa gerações, sendo passado de pai para filho, de avô para neto, com o mesmo carinho que se transmite o amor por um clube.

E não dá para falar dessa temporada sem citar quem esteve junto nesse percurso. A Ave Serra, que valoriza a tradição do sabor, esteve presente como parceira desse projeto. Com sua linha de empanados, que “Vai bem” em qualquer ocasião, a marca reforçou a importância de celebrar a comida como parte da experiência coletiva — seja na arquibancada, na rua ou em casa com os amigos.

Os campeões da temporada, Inter de SM e Destemperados. Helena Goulart / Agencia RBS

O apito final

A final coroou o prato que conquistou corações e estômagos, mas o grande troféu dessa temporada foi outro: a certeza de que o futebol e a comida formam uma parceria inseparável. Cada episódio deixou lembranças, cada torcida mostrou sua identidade e cada prato contou uma história.