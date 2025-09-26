Drinks fáceis e refrescantes para curtir os dias de calor

Refresque-se com os lançamentos da marca César Silvestro / Especial

A primavera já começou e, com ela, chegam os dias mais longos, o clima mais leve e aquele convite irresistível para celebrar. Se no inverno a gente busca vinhos encorpados e momentos aconchegantes, agora o que pede passagem são taças coloridas, fresquinhas e cheias de borbulha. E foi exatamente nesse espírito que a Cooperativa Vinícola Garibaldi decidiu renovar a adega da estação, trazendo rótulos que se transformam em drinks criativos assinados pelo mixologista Eduardo Alberton.

O ponto de partida são os frisantes, que entregam leveza e refrescância já no primeiro gole. O Relax Rosé Suave colore a taça em tom rosado, com notas de frutas vermelhas e doçura na medida certa. O Relax Branco Demi-Sec, por sua vez, é vibrante e lembra sabores tropicais como limão e abacaxi, com um fundinho mineral que deixa tudo mais interessante. E como os drinks sem álcool estão em alta, a vinícola também aposta no pioneirismo do Relax Alcohol Free, o primeiro frisante sem álcool do Brasil. Aromático e versátil, ele combina frutas tropicais, flores brancas e notas de mel, perfeito para quem quer brindar sem restrições.

São bebidas que trazem uma graduação alcoólica e, também, um toque refrescante para os drinks. Essas características complementam cada dose, transformando cada gole do drink EDUARDO ALBERTON

Se os frisantes já são boas companhias para momentos descontraídos, os espumantes chegam para adicionar mais camadas de sabor e frescor. O Garibaldi Prosecco Brut Branco, medalha de ouro no concurso La Mujer Elige 2024, em Mendoza, traz borbulhas finas e perfil jovial, garantindo drinks elegantes e refrescantes. Já o Garibaldi Floratta, espumante rosé blush lançado recentemente, aposta no equilíbrio entre acidez e açúcar, além de uma cor delicada que transforma qualquer taça em espetáculo.

Chegando entre as novidades de 2025, o Garibaldi Memórias Moscato Giallo é um vinho branco que refresca e encanta. Aromas tropicais de mamão papaia e maracujá se misturam a um delicado toque floral, abrindo um universo de possibilidades para quem gosta de inventar drinks diferentes e experimentar combinações inusitadas.

Com tantas opções na prateleira, a proposta da Garibaldi é clara: tornar cada taça um convite para aproveitar a estação de um jeito descomplicado e saboroso. E como a gente acredita que teoria nenhuma substitui a prática, aqui vão duas receitas que mostram como é fácil levar esse espírito para dentro de casa.

Spritz de Frutas Vermelhas

César Silvestro / Especial

100 ml de frisante Relax Rosé Suave

50ml de purê de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora)

30ml de água com gás

Hortelã para decorar

Misture o purê de frutas com o frisante em uma taça, complete com a água com gás e finalize com as folhas de hortelã.

Para a versão sem álcool, utilize o Garibaldi o Relax Alcohol Free.

Hibisco com Limão Siciliano

César Silvestro / Especial

100ml de espumante Garibaldi Prosecco Brut Branco

30ml de chá gelado de hibisco

10ml de suco de limão siciliano

Rodelas de limão siciliano para enfeitar