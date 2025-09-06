"Arroz não engorda", afirma nutricionista em bate-papo sobre o grão

O Food Talks Destemperados 2025 na Expointer reuniu quem entende de arroz: instituto de pesquisa, chef de cozinha, nutricionista e a galera que põe a mão na massa mesmo. A ideia era uma só: mostrar que o grão mais famoso do prato brasileiro tem muito mais para oferecer do que a gente imagina — na cozinha e na mesa.

Milene Magnus / Agência RBS

Lela Zaniol, do Destemperados, e Gisele Loeblein, de GZH, receberam Eduardo Bonotto, presidente do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), Denise Cabral, assessora técnica e nutricionista do IRGA, e Jorge Curi, chef e empresário de Pelotas, para discutir consumo e valorização do grão.

Além disso, as produtoras rurais da Confraria do Arroz trouxeram uma mesa cheia de receitas que vão muito além do arroz branco: bolos, massas, pães, doces e salgados, usando farinha, amido, óleo e até leite de arroz.

ARROZ NÃO ENGORDA!

É o que disse a nutricionista, e esse foi o mantra do debate: longe de ser vilão, o arroz é aliado da alimentação saudável. Além de gastronomia e nutrição, o evento trouxe dados de peso: o RS produz mais de 70% do arroz do Brasil, e a safra 2024/2025 chegou cheia de boas notícias. Para completar, 65% das sementes plantadas no Estado vêm do IRGA, garantindo qualidade e apoio aos produtores locais.

Quer saber tudo que rolou no Food Talks? Assista!