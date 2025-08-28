Onde comer bem em Santa Maria: 3 lugares imperdíveis para conhecer

Não é novidade para ninguém que o Rio Grande do Sul tem uma gastronomia farta e cheia de sabores marcantes. Mas engana-se quem pensa que esse tesouro é restrito à serra gaúcha. No coração do Estado, Santa Maria concentra lugares que marcam nossa memória e nos fazem voltar sempre que possível.

A fama da cidade vai muito além do xis Patrick Hartwig / Agência RBS

Do restaurante japonês tradicional à hamburgueria que passa pela brasa, passando pela cafeteria aconchegante e cheia de delícias, confira três dicas de onde ir na cidade.

COSTA DOURADA

Combinado Imperador tem peças especiais e superfrescas Patrick Hartwig / Agência RBS

um dos clássicos indiscutíveis da cidade. O restaurante japonês trabalha com sequências, combinados e a lá carte, além de yakisobas, bentôs e pokes. Tudo isso com criações autorais e cheias de personalidade. O combinado Imperador revela a criatividade e o cuidado do local com o frescor das peças. Destaque para o gunkan com amêndoas, o kurisu de salmão black e o nigiri de salmão com laranja, que estavam excelentes. Há, ainda, outras composições que valem a pena pedir: o Costa Dourada, com hots, uramakis, sashimis e kurisus, e o low carb, para quem está querendo pegar leve na semana. O conselho é: vá com fome e com tempo para aproveitar.

Rua dos Andradas, 1.273, no Centro @restaurantecostadourada

DEAR SANTA CAFÉ E BISTRÔ

Muita gente indicou e a gente aprovou: lugar aconchegante, cardápio delicioso e atendimento especial. O café e bistrô é ideal para começar o dia com um capuccino italiano e um quiche de alho-poró ou um croissant benedict, assim como para tomar um chazinho da casa – com receita da vovó – acompanhado de uma fatia de torta Marta Rocha. É até difícil se decidir com aquela vitrine cheia de preparos salgados e doces, mas, se vale nossa dica: não saia de lá sem provar o pretzel, carro-chefe da casa com muita razão. Entre os sabores, o Kinder, com cobertura de chocolate branco e preto, é perfeito para combinar com o café da Santa, que leva essência de baunilha, Nutella e marshmallows.

Rua Floriano Peixoto, 1.493, no Centro @dearsantam_

NA BRASA

O nome mesmo já diz: tudo por lá passa pela churrasqueira. Os burgers são bem servidos e com composições únicas, mas sempre suculentas e saborosas. Provamos o Pederê, com bacon, cheddar, gorgonzola e cebola caramelizada; o Hamburbill, que leva alface, rúcula, muçarela, cebola caramelizada e bacon; assim como o “cura ressaca” Magestic, com cebola caramelizada, bacon, barbecue, cheddar e um pedaço enorme de muçarela empanada – que traz toda uma suculência ao lanche. Não deixe de experimentar a batata da casa com as maioneses autorais.