Gramado e Canela: Destemperados lança guia com lugares para conhecer nas cidades no dia 22

Se tem uma coisa que a gente leva a sério por aqui é a boa mesa. E, convenhamos, quando o assunto é comer e beber bem, a serra gaúcha sabe exatamente como conquistar: é lugar onde a hospitalidade é primordial. No próximo 22 de agosto, lançaremos o Guia Gramado e Canela, uma seleção especial para quem quer aproveitar ao máximo tudo o que essas duas cidades oferecem — da primeira xícara de café quentinho até o último gole de vinho antes de dormir.

Dos cafés coloniais aos restaurantes italianos, aguarde uma lista cheia de sabores únicos pelas cidades de Gramado e Canela Amanda Xavier / Especial

UM GUIA PARA TODOS OS GOSTOS

A ideia é simples: reunir em um só lugar os endereços que fazem a gente suspirar, dividir histórias e abrir o apetite. E, para facilitar a vida de todo mundo, a lista estará dividida em três jeitos de viver a Serra: lugares para ir com a família, com mesas grandes e cardápios que agradam todas as idades; opções para curtir a dois, com aquele clima romântico e luz baixinha; e espaços para ir com os amigos, perfeitos para longas conversas, risadas altas e brindes sem hora pra acabar. Assim, cada leitor encontra o cenário perfeito para o seu momento, seja ele de aconchego, de romance ou de festa.

TURISMO GASTRONÔMICO

Mas por trás desse roteiro saboroso, existe também um movimento importante. Não é exagero dizer que a gastronomia é um dos motores do turismo serrano. Dados do Observatório do Turismo mostram que quase metade dos visitantes de Gramado vêm motivados pela comida. E não estamos falando de pouca gente: só em 2023, a cidade recebeu mais de 8 milhões de turistas, o maior número da sua história. Isso sem contar Canela, que ganhou o título de Capital Nacional dos Parques Temáticos e atrai quase 1 milhão de visitantes por ano.

Juntas, Gramado e Canela formam um destino que é praticamente imbatível: charme, paisagens de cinema, clima acolhedor e uma mesa farta que vai muito além dos clássicos fondue e chocolate quente (embora seja impossível resistir a eles). A cada esquina, é possível descobrir novos sabores, histórias de famílias que mantêm tradições há décadas e cozinhas que ousam misturar ingredientes da Serra com técnicas contemporâneas.

LANÇAMENTO

O Guia Gramado e Canela nasce para ser mais do que uma lista de lugares — ele é um convite para explorar. Para sair do roteiro óbvio, experimentar o que ainda não conhece, revisitar os clássicos com um novo olhar e viver experiências que ficam na memória. No dia 22 de agosto, nas bancas ou no flip de GZH, confira o Destemperados e deixe a curiosidade guiar. Até lá, vale já ir se preparando: a mala pode ser pequena, mas o apetite precisa ser grande.

