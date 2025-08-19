Em Gramado: BarbeCoolture une churrasco, música ao vivo e open bar

Se você gosta de música boa, churrasco de respeito e da energia única da serra gaúcha, já sabe onde vai estar no próximo final de semana. Gramado se prepara para brilhar com mais um final de semana de tapete vermelho do Festival de Cinema, mas também ferve com outro tipo de espetáculo: o BarbeCoolture. Uma mistura de música, churrasco e encontros que, há quatro anos, abre a temporada de agito na serra gaúcha.

Assado patagônico será feito pelo Guincho's Burger e Assados Divulgação

Festa no hotel

Criado para ser um “aquece”, o Coolture Hotel virou destino certo para quem gosta de unir boa comida com festas que atravessam a madrugada. Este ano, a programação começa na sexta-feira, com a já tradicional “festa no hotel” dentro da hospedaria. É clima de balada intimista, mas com produção digna de festival, embalada por Syon Trio, Dj Beav1s, Ahli e Vini Fantin. Quem conhece sabe: o after é no café da manhã, porque o Coolture não brinca em serviço.

No comando do fogo

Festival terá diferentes tipos de cortes Divulgação

No sábado à tarde, a parceria com o Destemperados coloca a comida no centro da cena com o assado patagônico — um verdadeiro espetáculo gastronômico. No comando, ninguém menos que o Guincho’s Burgers e Assados, de Gramado, conhecidos por transformar carne em obra de arte. Eles chegam com seu estilo inconfundível: cortes selecionados, fogo no ponto certo e aquele tempero que só quem entende de brasa sabe dosar.

O assado patagônico vai ganhar a assinatura deles — ou seja, espere por pedaços macios, suculentos e defumados, servidos no ritmo certo para que cada garfada seja um evento à parte. É o tipo de churrasco que não se apressa: fogo lento, cortes selecionados e a cena perfeita para brindar com um drinque na mão. Para completar, som de Highlab, Coolture Crew, Nidão e Heitor mantendo o clima alto astral.

Com chave de ouro

E quando o sol se despede, é a vez da lendária Esbórnia assumir o comando. Com open bar premium e pista cheia até o amanhecer, ela já se consolidou como uma das festas mais animadas do Sul do Brasil. A promessa é de ser a maior edição de todos os tempos, com mais de duas mil pessoas previstas, para fechar com chave de ouro o melhor fim de semana de Gramado.

BARBECOOLTURE

O assado patagônico do BarbeCoolture é mais que um evento — é uma imersão no que Gramado tem de melhor: hospitalidade, gastronomia e aquele friozinho que combina com taça cheia e fogo aceso. Quem vai uma vez, volta sempre.