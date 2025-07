Uruguaiana: capital dos free shops é destino para compras e boa gastronomia

Do lado de cá da fronteira, Uruguaiana tem preços especiais em lojas francas Milene Magnus

Quem vê Uruguaiana no mapa pode até pensar que é só mais uma cidade de fronteira. Mas basta passar umas horinhas por lá para entender que o lugar é muito mais do que isso. Ela é hoje a capital nacional dos free shops e tem tudo para ser também um dos melhores destinos para quem aprecia boa gastronomia, vinhos excelentes e umas comprinhas estratégicas para cozinha.

A cidade abriga mais de 10 lojas francas, que vendem produtos importados sem IOF, com preços camaradas e parcelamento em até 12 vezes sem juros. É tipo o paraíso da galera que gosta de comer bem — e também da galera que ama uma promoção.

Entre uma garfada e outra, Diogo Carvalho, sócio do Destemperados, circulou por prateleiras cheias de vinhos nacionais e importados, chocolates de marca, azeites premium, utensílios de cozinha (alô, mixer!) e eletros que todo mundo quer na bancada de casa.

E tem dado certo: só em 2024, Uruguaiana movimentou mais de 37 milhões de dólares em vendas nos free shops.

Confira onde o Destemperados passou.

BRASIL FREE SHOP

Bebidas importadas são diferencial da loja Milene Magnus

Loja supercompleta, com opções de vinhos, comidas e utensílios importados que podem transformar sua cozinha. Destaque para as prateleiras de destilados, que resultam em um bar excelente em casa, com muitas garrafas diferentes, bebidas especiais, que agregam ainda mais valor ao seu cantinho da bebida.

Rua Domingos de Almeida, 1.856, no Centro

Rua Sete de Setembro, 1.083, no Centro

Rua Bento Martins, 3.137, no Centro

@brasilfreeshop.br

SALVADOR FREE SHOP

Além de vestuário, loja conta com produtos gastronômicos também Milene Magnus

Uma das novidades da cidade, o local prioriza vestuário (perfeito para montar um look para um date, tá?), mas ainda tem espaço para equipamentos gastronômicos e alguns produtos de alimentação importados também, como tâmaras, chás, bolachas, massas, molhos e muito mais. Impossível sair de lá de mãos vazias.

Rua Duque de Caxias, 1.881, no Centro

@salvadorbrazilfreeshop

NEW YORK FREE SHOP

Uma adega premium apresenta rótulos exclusivos por lá Milene Magnus

Além dos muitos rótulos nas prateleiras, o free shop tem uma adega premium à parte, com vinhos importados e exclusivos, da Itália, França, Espanha, Argentina, Chile, entre outros países. Os preços são excelentes por lá, tanto nos rótulos mais comuns quanto nos refinados. Prepare-se para sair com muitas sacolas.

Rua Domingos de Almeida, 2.006, no Centro

Rua Duque de Caxias, 1.518, no Centro Rua Bento Martins, 2.968, no Centro

@newyorkfreeshopp

CENTRAL FREE SHOP

A adega subterrânea concentra rótulos do mundo inteiro Milene Magnus

Outra parada imperdível para quem deseja viajar o mundo em um só lugar: a adega subterrânea da loja esconde um tesouro de bons rótulos nacionais e importados, além de equipes destinadas a desmistificar origem de cada garrafa. Outros itens de fora também preenchem as prateleiras por lá.

Rua Duque de Caxias, 1.506, no Centro

Rua Domingos de Almeida, 1.932, no Centro

@centralfreeshop

BAH FREE SHOP

Especialistas auxiliam as compras no free shop Milene Magnus

Com duas lojas na cidade, o free shop concentra uma delas em vestuário e outra em produtos especiais. Além das vastas opções de comidas, como chocolates, condimentos e salgados, e bebidas, como cervejas, vinhos e destilados, eles contam com um especialista para auxiliar na compra de bons rótulos para brindar.

Rua Duque de Caxias, 1.341, no Centro Rua João Manoel, 2.709, no Centro

@bahfreeshop

BAMBINO FREE SHOP

Brinquedos também estão entre os produtos vendidos nas lojas francas Milene Magnus

Saiu de casa e não pode deixar de voltar com um presentinho para as crianças? Ou quer deixar sua criança interior mais feliz? É o lugar perfeito! Um mini-chef pode começar pela máquina de fazer fondue ou sorvete – e lá tem muitas opções.

Rua Monte Caseros, 2.633, no Centro

@bambino_freeshop





